Новости дня в Рязани. Информационное агентство Медиус

Справедливый приговор 03.02.2017 11 лет колонии получил житель Рязанской области за убийство.

Начнем мир заново! 03.02.2017 В Рязани откроется выставка с фотографиями мира после конца света.

Рязанские школьники участвуют в благоустройстве памятников и воинских захоронений 03.02.2017 Учащиеся школ города Рязани принимают участие в очистке от снега и поддержании в течение зимнего периода 2017 года в надлежащем...

Удивительная птица, нам нельзя не восхититься 03.02.2017 1 февраля в студии «Детского радио, 96,1 FM» в Рязани состоялся первый этап записи участников конкурса «Удивительная птица, нам нельзя...

Об укреплении транспортной дисциплины в Рязани 03.02.2017 1 февраля в управлении транспорта администрации города Рязани состоялось рабочее совещание с коммерческими перевозчиками.

В Центре детского творчества «Приокский» в Рязани открыли Год экологии 03.02.2017 В ЦДТ «Приокский» педагоги городского Центра детского экологического образования открыли Год экологии. Об этом сообщает управление образования и молодежной политики...

В Рязани отметили 74-ую годовщину Победы в Сталинградской битве 03.02.2017 2 февраля на площади Победы состоялась церемония возложения цветов в честь Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

В рязанском Государственном архиве открылся новый читальный зал 03.02.2017 Государственный архив Рязанской области является одним из крупнейших в Центральной России. В учреждении находится более 2500000 единиц хранения, в том...

О развитии пищевой и перерабатывающей промышленности в Рязанской области 03.02.2017 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области сообщает о предварительных итогах развития пищевой и перерабатывающей промышленности в регионе в 2016...