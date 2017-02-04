Новости дня в Рязани. Информационное агентство Медиус

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Лента новостей

В Рязанской области обсудили совершенствование оказания помощи пожилым людям

В Рязанской области обсудили совершенствование оказания помощи пожилым людям

04.02.2017
Министерство социальной защиты населения Рязанской области информирует о том, что 2-3 февраля в Шиловском доме-интернате для престарелых и инвалидов проходит...
Об исполнении природоохранного законодательства в Рязанской области

Об исполнении природоохранного законодательства в Рязанской области

04.02.2017
В рамках выполнения задач, поставленных Губернатором Рязанской области Олегом Ковалевым, в 2016 году проведено свыше 400 проверок исполнения природоохранного законодательства.
Олег Ковалев: «С открытием Центра молодые рязанцы получают высокотехнологичные рабочие места»

Олег Ковалев: «С открытием Центра молодые рязанцы получают высокотехнологичные рабочие места»

04.02.2017
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев принял участие в торжественном открытии федерального Центра телемаркетинга ПАО «МТС», которое состоялось в городе Рязани...
В Рязанской области состоится «Лыжня России - 2017»

В Рязанской области состоится «Лыжня России - 2017»

04.02.2017
Планируется, что в этом году на старт выйдут лыжники 74 регионов страны.
В Рязанской области подешевела капуста, но подорожала картошка

В Рязанской области подешевела капуста, но подорожала картошка

03.02.2017
По таким позициям, как мясо кур, рис, мука пшеничная, чай, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, вермишель, лук репчатый, свинина, баранина, молоко, морковь...
Справедливый приговор

Справедливый приговор

03.02.2017
11 лет колонии получил житель Рязанской области за убийство.
В Рязанской области в отделениях Почты России можно выписать газеты и журналы по ценам прошлого года

В Рязанской области в отделениях Почты России можно выписать газеты и журналы по ценам прошлого года

03.02.2017
Оформить подписку на 2-е полугодие этого года можно во всех почтовых отделениях страны.
В Рязани задержали бывшего «слоновца» по кличке «Псих»

В Рязани задержали бывшего «слоновца» по кличке «Псих»

03.02.2017
Мужчину подозревают в хранении наркотиков.
Начнем мир заново!

Начнем мир заново!

03.02.2017
В Рязани откроется выставка с фотографиями мира после конца света.
Рязанские школьники участвуют в благоустройстве памятников и воинских захоронений

Рязанские школьники участвуют в благоустройстве памятников и воинских захоронений

03.02.2017
Учащиеся школ города Рязани принимают участие в очистке от снега и поддержании в течение зимнего периода 2017 года в надлежащем...
Удивительная птица, нам нельзя не восхититься

Удивительная птица, нам нельзя не восхититься

03.02.2017
1 февраля в студии «Детского радио, 96,1 FM» в Рязани состоялся первый этап записи участников конкурса «Удивительная птица, нам нельзя...
Об укреплении транспортной дисциплины в Рязани

Об укреплении транспортной дисциплины в Рязани

03.02.2017
1 февраля в управлении транспорта администрации города Рязани состоялось рабочее совещание с коммерческими перевозчиками.
В Центре детского творчества «Приокский» в Рязани открыли Год экологии

В Центре детского творчества «Приокский» в Рязани открыли Год экологии

03.02.2017
В ЦДТ «Приокский» педагоги городского Центра детского экологического образования открыли Год экологии. Об этом сообщает управление образования и молодежной политики...
В Рязани отметили 74-ую годовщину Победы в Сталинградской битве

В Рязани отметили 74-ую годовщину Победы в Сталинградской битве

03.02.2017
2 февраля на площади Победы состоялась церемония возложения цветов в честь Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Мнения

Конструкция детского автокресла должна соответствовать росту и весу ребенка

04-01-2017 Hits:1294 Мнения Надежда Фрольцова

Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобилях.

Госдума заморозила индексацию маткапитала до 2020 года

12-12-2016 Hits:1489 Мнения Надежда Фрольцова

Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект, который приостанавливает до 1 января 2020 года действие нормы о ежегодном пересмотре размера материнского капитала с учетом темпов роста инфляции.

Долевой умысел

10-12-2016 Hits:1507 Мнения ИА Медиус

В понедельник Правительство России рассмотрело поправки в законопроекты «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и Федеральный закон «Об ипотеке...

Адвокаты бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна нашли ошибку в суде

05-12-2016 Hits:1675 Мнения mediusinfo.ru

7 декабря в Санкт-Петербурге городским судом будет рассмотрена апелляционная жалоба на решение об аресте бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна. Чиновник обвиняется в мошенничестве при строительстве «Зенит-Арены». Жалоба поданая адвокатами указывает...

Саратовская область перешла в новый часовой пояс

05-12-2016 Hits:1688 Мнения Надежда Фрольцова

Решение об этом было принято не сразу. По данному вопросу велось долгое обсуждение, было собрано множество мнений.

Законность увольнения 400 работников Тольяттиазота оспаривается в суде

01-12-2016 Hits:1852 Мнения ИА Медиус

Разгорается очередной скандал вокруг ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ), где в августе были уволены сразу 400 человек — весь цех охраны предприятия. Официальная причина — сокращение штата. Однако тот факт, что сменившая...

С 20 ноября водители будут сдавать новые экзамены

21-11-2016 Hits:1354 Мнения Надежда Фрольцова

Теперь перевозчики должны начать работу по подготовке водителей к международным рейсам, чтобы получать право возить товар за рубеж.

В РФ увеличат штрафы за перепланировку вентиляции при ремонте.

15-11-2016 Hits:1140 Мнения ИА Медиус

Штрафы для физических лиц за нарушение вентиляции при перепланировке квартир предполагается увеличить с 1 тысячи до 5 тысяч рублей, рассматривается возможность установки в домах газоанализаторов, заявил министр строительства и ЖКХ...

Анонсы

Продолжается прием заявок на конкурс социальной рекламы «Импульс»

08-09-2016 Hits:541 Анонсы mediusinfo.ru

Всероссийский ежегодный конкурс социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс» продолжает прием заявок. Организатор конкурса – международная медиагруппа «Россия сегодня». Цель конкурса – развитие социальной рекламы в России.

Автопробег «Эстафета доверия».

05-07-2016 Hits:736 Анонсы ИА Медиус

С 6 по 20 июля 2016 года в рамках социального проекта «Я доверяю» Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводит акцию по продвижению единого общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122 - автопробег «Эстафета доверия». 

Вице-президент США возложил ответственность за снятие санкций на Москву

05-02-2017 Hits:12 лента mediusinfo.ru

Вопрос об изменении режима санкций, введенных в отношении Москвы, будет решаться в предстоящие месяцы. Ответ на него будет зависеть от того, изменится ли поведение России и удастся ли наладить...

Британский вор застрял в окне туалета на втором этаже

05-02-2017 Hits:23 лента mediusinfo.ru

В Великобритании осужден вор, который пытался забраться в частный дом через окно и застрял. Инцидент произошел в городе Рэдклифф, графство Большой Манчестер. Возвращающаяся из магазина пожилая женщина обнаружила, что...

Вице-президент США выразил обеспокоенность ситуацией на востоке Украины

05-02-2017 Hits:13 лента mediusinfo.ru

«Мы следим за происходящим и крайне обеспокоены усилением боевых действий», — заявил в интервью телекомпании ABC вице-президент США Майкл Пенс о ситуации на Украине. Он сообщил, что вопрос о...

Бывший глава итальянского правительства призвал вернуть формат G8

05-02-2017 Hits:19 лента mediusinfo.ru

Задача Италии как председателя G7 — сделать все возможное для возрождения формата «восьмерки» с участием России. Такое мнение высказал бывший премьер-министр страны Романо Проди, в прошлом председательствовавший в Еврокомиссии...

Клишина ответила на критику за участие в ОИ в качестве нейтрального спортсмена

05-02-2017 Hits:18 лента mediusinfo.ru

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина отказалась считать себя предательницей родины из-за участия в Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро в качестве нейтральной спортсменки. По словам легкоатлетки, каждый спортсмен, никогда не...

Премьер-министр Норвегии констатировала сложный период в отношениях с Россией

05-02-2017 Hits:150 лента mediusinfo.ru

Российско-норвежские отношения переживают сложные времена, но это не мешают странам успешно сотрудничать в важных областях, заявила премьер-министр королевства Эрна Сульберг. Так она прокомментировала ситуацию с депутатами парламента Норвегии, которые...

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