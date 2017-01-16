Новости дня в Рязани. Информационное агентство Медиус

Крещенские купания в Рязани пройдут на Ореховом озере 16.01.2017 Согласно распоряжению главы администрации Рязани Олега Булекова, в ночь с 18 на 19 января с 23.00 до 02.00 на Ореховом...

О развитии сельских территорий в Рязанской области 16.01.2017 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области информирует об итогах деятельности, которая велась в прошлом году в рамках реализации в...

В музее-заповеднике С.А. Есенина откроется выставка, посвященная жизни родителей поэта 16.01.2017 Министерство культуры и туризма Рязанской области информирует, что 17 января в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина откроется выставка «Где-то у меня...

О ярмарках выходного дня в Рязанской области 16.01.2017 В Рязанской области, по информации министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, продолжают работу ярмарки выходного дня.

Приговор вступил в законную силу 16.01.2017 Фальшивомонетчики, сбывавшие деньги в Рязанской области, отправились в колонию.

Делегация Рязанской области приняла участие в Гайдаровском форуме - 2017 16.01.2017 13 января делегация Рязанской области во главе с Губернатором Олегом Ковалевым приняла участие в восьмом Гайдаровском форуме - 2017 «Россия...

МЧС опубликовало список мест для крещенских купаний в Рязанской области 16.01.2017 На водоемах Рязанской области будет оборудовано 43 места для крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января.

Губернатор Рязанской области участвовал в церемонии закрытия международного теннисного турнира 16.01.2017 14 января в Академии тенниса им. Н.Н. Озерова состоялось торжественное закрытие международного теннисного турнира европейской ассоциации тенниса «Кубок Кремля 2017».

Названы самые продаваемые автомобили в России в 2016 году 16.01.2017 В рейтинге самых популярных автомобилей России 2016 года традиционно удерживавшая первую позицию отечественная Lada уступила первое место корейской Hyundai Solaris.

Делегация Рязанской области готовится к участию в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов 14.01.2017 13 января заместитель Председателя Правительства Рязанской области Елена Буняшина провела заседание Регионального подготовительного комитета XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Лучшие представители СМИ Рязанской области получили награды 14.01.2017 13 января состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню российской печати, на котором Вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов вручил награды лучшим...

«Гастроли» рязанской цыганки 14.01.2017 Цыганка из Рязани приехала на криминальные «гастроли» в Тулу.