Новости дня в Рязани. Информационное агентство Медиус

04-01-2017 Hits:759 Мнения Надежда Фрольцова
Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобилях.
12-12-2016 Hits:991 Мнения Надежда Фрольцова
Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект, который приостанавливает до 1 января 2020 года действие нормы о ежегодном пересмотре размера материнского капитала с учетом темпов роста инфляции.
10-12-2016 Hits:1023 Мнения ИА Медиус
В понедельник Правительство России рассмотрело поправки в законопроекты «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и Федеральный закон «Об ипотеке...
05-12-2016 Hits:1168 Мнения mediusinfo.ru
7 декабря в Санкт-Петербурге городским судом будет рассмотрена апелляционная жалоба на решение об аресте бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна. Чиновник обвиняется в мошенничестве при строительстве «Зенит-Арены». Жалоба поданая адвокатами указывает...
05-12-2016 Hits:1180 Мнения Надежда Фрольцова
Решение об этом было принято не сразу. По данному вопросу велось долгое обсуждение, было собрано множество мнений.
01-12-2016 Hits:1348 Мнения ИА Медиус
Разгорается очередной скандал вокруг ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ), где в августе были уволены сразу 400 человек — весь цех охраны предприятия. Официальная причина — сокращение штата. Однако тот факт, что сменившая...
21-11-2016 Hits:1245 Мнения Надежда Фрольцова
Теперь перевозчики должны начать работу по подготовке водителей к международным рейсам, чтобы получать право возить товар за рубеж.
15-11-2016 Hits:1028 Мнения ИА Медиус
Штрафы для физических лиц за нарушение вентиляции при перепланировке квартир предполагается увеличить с 1 тысячи до 5 тысяч рублей, рассматривается возможность установки в домах газоанализаторов, заявил министр строительства и ЖКХ...
08-09-2016 Hits:461 Анонсы mediusinfo.ru
Всероссийский ежегодный конкурс социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс» продолжает прием заявок. Организатор конкурса – международная медиагруппа «Россия сегодня». Цель конкурса – развитие социальной рекламы в России.
05-07-2016 Hits:642 Анонсы ИА Медиус
С 6 по 20 июля 2016 года в рамках социального проекта «Я доверяю» Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводит акцию по продвижению единого общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122 - автопробег «Эстафета доверия».
16-01-2017 Hits:9 лента mediusinfo.ru
Появление в сети финального эпизода четвертого сезона сериала «Шерлок» за день до телепремьеры могло быть организовано российской стороной. Британская компания BBC Wordwide начала расследование инцидента. Ряд западных аналитиков заявил...
16-01-2017 Hits:7 лента mediusinfo.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому День войск национальной гвардии будет отмечаться 27 марта, сообщает сайт Кремля. Структура образована в апреле 2016-го, ее возглавляет Виктор Золотова. В...
16-01-2017 Hits:7 лента mediusinfo.ru
Ноутбук Razer Project Valerie, который был украден на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе, выставлен на продажу на китайской площадке Taobao. Продавец хочет за устройство 150 тысяч юаней (около 22...
16-01-2017 Hits:20 лента mediusinfo.ru
Генетическое исследование подтвердило личность мальчика, похищенного в 2014 году из дедовской больницы. В материалах уголовного дела ребенок до сих пор фигурирует как безымянный, так как документы на него оформлялись...
16-01-2017 Hits:15 лента mediusinfo.ru
Москва передала Варшаве записи речевого самописца разбившегося под Смоленском польского порта номер один. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства России в Польше. В сообщении также отмечается...
16-01-2017 Hits:15 лента mediusinfo.ru
YouTube-канал Smithsonian Channel представил видео, в котором показана охота пурпурного австралийский червь Eunice aphroditois. Это хищное животное достигает двух метров в длину и обитает на морском дне Индо-Тихоокеанской области...
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