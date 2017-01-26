Новости дня в Рязани. Информационное агентство Медиус

В Рязанской области состоится региональный этап интеллектуальной игры «Начинающий фермер» 26.01.2017 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области информирует о проведении регионального этапа интеллектуальной игры «Начинающий фермер».

Многоходовую кражу денег раскрыли в Рязанской области 26.01.2017 Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» задержали 19-летнюю жительницу района, которая подозревается в краже сбережений у пенсионера из деревни Бреево.

В Рязани провели конкурс профессионального мастерства 26.01.2017 24 января на базе Межшкольного учебного центра в рамках профориентационной работы управления образования и молодежной политики администрации города Рязани состоялся...

Рязанской области предоставят федеральные субсидии на развитие образования 26.01.2017 Министерство образования региона информирует о том, что Рязанская область вошла в число победителей по итогам отбора субъектов РФ на получение...

Состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры Рязанской области 26.01.2017 25 января состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры Рязанской области, в котором принял участие Губернатор Олег Ковалев.

О развитии малого и среднего предпринимательства при Правительстве Рязанской области 26.01.2017 25 января состоялось заседание комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Рязанской области. Его провел первый заместитель Председателя...

В Рязанской области отметили День российского студенчества 26.01.2017 Главной праздничной площадкой выбрано училище ВДВ. Этот вуз – гордость Рязанского края, одно из самых престижных военных учебных заведений страны.

Садоводческие товарищества в Рязанской области получат господдержку 25.01.2017 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области информирует о работе по оказанию государственной поддержки садоводческим товариществам региона.

Губернатор Рязанской области встретился с Председателем Правления ПАО «Газпром» 25.01.2017 На встрече Губернатора Рязанской области Олега Ковалева и Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера обсуждались вопросы выполнения Соглашения о сотрудничестве...

Рязанская область получит субсидии на строительство и реконструкцию сельских автодорог 25.01.2017 Рязанская область получит субсидии в сумме 167 млн. 346 тыс. рублей на строительство и реконструкцию сельских автодорог.

Губернатор Рязанской области встретился с делегацией группы компаний СПФ в России 25.01.2017 На встрече руководителей региона с инвесторами обсуждались вопросы оказания проекту господдержки, возможности технологического присоединения к электрическим и газовым сетям, использования...