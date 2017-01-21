Новости дня в Рязани. Информационное агентство Медиус

В Рязани вынесен приговор по делу о расстреле пары грибников 21.01.2017 Семейная пара пропала 22 июля 2015 года, выехав из Захарова на автомобиле за грибами.

В Рязани обсудили проведение Года экологии 21.01.2017 19 января состоялась неформальная встреча главы администрации Рязани Олега Булекова с представителями общественных организаций по вопросам проведения мероприятий в рамках...

О зачислении детей в 1 классы общеобразовательных школ в Рязани 21.01.2017 Соответствующее постановление администрации города Рязани «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за конкретными территориями города Рязани» размещено на официальном сайте администрации...

В Рязанской области принимают заявления на участие в ЕГЭ 21.01.2017 Министерство образования Рязанской области информирует о сроках и местах подачи заявлений на участие в едином государственном экзамене.

В Рязанской области состоялось открытие выставки, приуроченной к 160-летию К.Э. Циолковского 21.01.2017 Министерство культуры и туризма Рязанской области информирует о том, что 20 января в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике состоялось открытие выставки «Колыбель...

Рязанской областной библиотеке имени Горького исполнилось 195 лет 21.01.2017 Сегодня в библиотеке в общей сложности насчитывается свыше 1200000 единиц хранения. Более 9,5 тыс. экземпляров было передано в сельские библиотеки.

Состоялось расширенное заседание коллегии МВД России по Рязанской области 21.01.2017 20 января состоялось расширенное заседание коллегии Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области, в котором принял участие заместитель...

О пунктах приема платежей населения за ЖКУ в городе Рязани 20.01.2017 С целью расширения сети приема платежей населения города за услуги ЖКХ муниципальное предприятие «Кустовой вычислительный центр» («КВЦ») информирует о создании...

Рязанцы участвовали в Крещенских купаниях 20.01.2017 Празднование Крещения Господня в ночь с 18 на 19 января на Ореховом озере рязанцы отметили традиционным купанием.

Рязанская область вошла в двадцатку лучших в Дельфийском рейтинге субъектов РФ 20.01.2017 Рязанская область вошла в двадцатку лучших субъектов согласно рейтингу за 2016 год, который составлен Национальным Дельфийским советом России.

О назначении страховой пенсии в 2017 году 20.01.2017 Страховая пенсия – это наиболее распространённый из видов пенсий, предоставляемых Пенсионным фондом РФ.

В Рязанской области обсудили вопросы проведения капитального ремонта многоквартирных домов 20.01.2017 В прошлом году капремонт велся в 596 домах, в целом было выполнено на более чем 300 видов работ больше, чем...

В Рязанской области отметят День российского студенчества 20.01.2017 На брифинге 19 января заместитель Председателя Правительства Рязанской области Елена Буняшина, рассказала о подготовке к XIX Всемирному фестивалю молодежи и...