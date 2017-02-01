Новости дня в Рязани. Информационное агентство Медиус

200 млн рублей направят на ремонт муниципальных дорог Рязанской области 01.02.2017 Об этом 31 января на расширенном заседании регионального Правительства заявил Губернатор Рязанской области Олег Ковалев.

Михайловскую школу-интернат реконструируют 01.02.2017 31 января на расширенном заседании регионального Правительства Губернатор Олег Ковалев дал поручение оперативно провести подготовку к реконструкции Михайловской школы-интерната.

Рязанцев приглашают к участию в программе «Дальневосточный гектар» 01.02.2017 Жители Рязанской области могут принять участие в программе «Дальневосточный гектар», разработанной по поручению Президента РФ В.В. Путина.

Состоялось расширенное заседание Правительства Рязанской области 01.02.2017 31 января состоялось расширенное заседание регионального Правительства, которое провел Губернатор Рязанской области Олег Ковалев.

В год экологии в Рязанской области пройдет много мероприятий 01.02.2017 2017 год объявлен Годом экологии. В Рязанской области продолжится реализация программ, направленных на сокращение негативного воздействия на окружающую среду крупных...

В Рязани стартуют «Циолковские вечера» 01.02.2017 2 февраля в Рязани состоится открытая лекция на тему «Человек - Космос - Будущее в наследии Н.Ф. Федорова и К.Э.

Cамая дешевая страна для отдыха россиян в 2017 году 01.02.2017 Наиболее бюджетным направлением для отдыха россиян в 2017 году оказалась Абхазия.

В Рязанской области возбуждено уголовное дело о загрязнении реки в Шиловском районе 01.02.2017 В Рязанской области возбуждено уголовное дело о загрязнении реки Ибреда в районе деревни Ибредь Шиловского района. Об этом сообщается на...

Жителей Рязанской области приглашают на Всероссийскую лыжную гонку «Лыжня России - 2017» 01.02.2017 Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта региона информирует о том, что 11 февраля состоится XXХV открытая Всероссийская лыжная гонка...

Открытие Года экологии в Рязанской области 01.02.2017 3 февраля в 15.00 в Рязанской областной библиотеке им. Горького состоится открытие Года экологии и особо охраняемых природных территорий.