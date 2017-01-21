Новости дня в Рязани. Информационное агентство Медиус

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Лента новостей

В Рязани вынесен приговор по делу о расстреле пары грибников

В Рязани вынесен приговор по делу о расстреле пары грибников

21.01.2017
Семейная пара пропала 22 июля 2015 года, выехав из Захарова на автомобиле за грибами.
В Рязани обсудили проведение Года экологии

В Рязани обсудили проведение Года экологии

21.01.2017
19 января состоялась неформальная встреча главы администрации Рязани Олега Булекова с представителями общественных организаций по вопросам проведения мероприятий в рамках...
О зачислении детей в 1 классы общеобразовательных школ в Рязани

О зачислении детей в 1 классы общеобразовательных школ в Рязани

21.01.2017
Соответствующее постановление администрации города Рязани «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за конкретными территориями города Рязани» размещено на официальном сайте администрации...
В Рязанской области принимают заявления на участие в ЕГЭ

В Рязанской области принимают заявления на участие в ЕГЭ

21.01.2017
Министерство образования Рязанской области информирует о сроках и местах подачи заявлений на участие в едином государственном экзамене.
В Рязанской области состоялось открытие выставки, приуроченной к 160-летию К.Э. Циолковского

В Рязанской области состоялось открытие выставки, приуроченной к 160-летию К.Э. Циолковского

21.01.2017
Министерство культуры и туризма Рязанской области информирует о том, что 20 января в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике состоялось открытие выставки «Колыбель...
Рязанской областной библиотеке имени Горького исполнилось 195 лет

Рязанской областной библиотеке имени Горького исполнилось 195 лет

21.01.2017
Сегодня в библиотеке в общей сложности насчитывается свыше 1200000 единиц хранения. Более 9,5 тыс. экземпляров было передано в сельские библиотеки.
Состоялось расширенное заседание коллегии МВД России по Рязанской области

Состоялось расширенное заседание коллегии МВД России по Рязанской области

21.01.2017
20 января состоялось расширенное заседание коллегии Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области, в котором принял участие заместитель...
О пунктах приема платежей населения за ЖКУ в городе Рязани

О пунктах приема платежей населения за ЖКУ в городе Рязани

20.01.2017
С целью расширения сети приема платежей населения города за услуги ЖКХ муниципальное предприятие «Кустовой вычислительный центр» («КВЦ») информирует о создании...
Рязанцы участвовали в Крещенских купаниях

Рязанцы участвовали в Крещенских купаниях

20.01.2017
Празднование Крещения Господня в ночь с 18 на 19 января на Ореховом озере рязанцы отметили традиционным купанием.
Рязанская область вошла в двадцатку лучших в Дельфийском рейтинге субъектов РФ

Рязанская область вошла в двадцатку лучших в Дельфийском рейтинге субъектов РФ

20.01.2017
Рязанская область вошла в двадцатку лучших субъектов согласно рейтингу за 2016 год, который составлен Национальным Дельфийским советом России.
О назначении страховой пенсии в 2017 году

О назначении страховой пенсии в 2017 году

20.01.2017
Страховая пенсия – это наиболее распространённый из видов пенсий, предоставляемых Пенсионным фондом РФ.
В Рязанской области обсудили вопросы проведения капитального ремонта многоквартирных домов

В Рязанской области обсудили вопросы проведения капитального ремонта многоквартирных домов

20.01.2017
В прошлом году капремонт велся в 596 домах, в целом было выполнено на более чем 300 видов работ больше, чем...
В Рязанской области отметят День российского студенчества

В Рязанской области отметят День российского студенчества

20.01.2017
На брифинге 19 января заместитель Председателя Правительства Рязанской области Елена Буняшина, рассказала о подготовке к XIX Всемирному фестивалю молодежи и...
Конфликт закончился поножовщиной

Конфликт закончился поножовщиной

20.01.2017
65-летнюю жительницу Сараевского района Рязанской области будут судить по обвинению в убийстве ее 77-летней соседки. Об этом сообщается на сайте...

Мнения

Конструкция детского автокресла должна соответствовать росту и весу ребенка

04-01-2017 Hits:919 Мнения Надежда Фрольцова

Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобилях.

Госдума заморозила индексацию маткапитала до 2020 года

12-12-2016 Hits:1130 Мнения Надежда Фрольцова

Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект, который приостанавливает до 1 января 2020 года действие нормы о ежегодном пересмотре размера материнского капитала с учетом темпов роста инфляции.

Долевой умысел

10-12-2016 Hits:1156 Мнения ИА Медиус

В понедельник Правительство России рассмотрело поправки в законопроекты «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и Федеральный закон «Об ипотеке...

Адвокаты бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна нашли ошибку в суде

05-12-2016 Hits:1308 Мнения mediusinfo.ru

7 декабря в Санкт-Петербурге городским судом будет рассмотрена апелляционная жалоба на решение об аресте бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна. Чиновник обвиняется в мошенничестве при строительстве «Зенит-Арены». Жалоба поданая адвокатами указывает...

Саратовская область перешла в новый часовой пояс

05-12-2016 Hits:1324 Мнения Надежда Фрольцова

Решение об этом было принято не сразу. По данному вопросу велось долгое обсуждение, было собрано множество мнений.

Законность увольнения 400 работников Тольяттиазота оспаривается в суде

01-12-2016 Hits:1492 Мнения ИА Медиус

Разгорается очередной скандал вокруг ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ), где в августе были уволены сразу 400 человек — весь цех охраны предприятия. Официальная причина — сокращение штата. Однако тот факт, что сменившая...

С 20 ноября водители будут сдавать новые экзамены

21-11-2016 Hits:1280 Мнения Надежда Фрольцова

Теперь перевозчики должны начать работу по подготовке водителей к международным рейсам, чтобы получать право возить товар за рубеж.

В РФ увеличат штрафы за перепланировку вентиляции при ремонте.

15-11-2016 Hits:1059 Мнения ИА Медиус

Штрафы для физических лиц за нарушение вентиляции при перепланировке квартир предполагается увеличить с 1 тысячи до 5 тысяч рублей, рассматривается возможность установки в домах газоанализаторов, заявил министр строительства и ЖКХ...

Анонсы

Продолжается прием заявок на конкурс социальной рекламы «Импульс»

08-09-2016 Hits:484 Анонсы mediusinfo.ru

Всероссийский ежегодный конкурс социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс» продолжает прием заявок. Организатор конкурса – международная медиагруппа «Россия сегодня». Цель конкурса – развитие социальной рекламы в России.

Автопробег «Эстафета доверия».

05-07-2016 Hits:668 Анонсы ИА Медиус

С 6 по 20 июля 2016 года в рамках социального проекта «Я доверяю» Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводит акцию по продвижению единого общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122 - автопробег «Эстафета доверия». 

В Италии подадут в суд на Charlie Hebdo из-за карикатуры по поводу лавины

22-01-2017 Hits:25 лента mediusinfo.ru

Власти итальянского города Фариндола, где расположен попавший под лавину отель Rigopiano, подадут иск против французского сатирического издания Charlie Hebdo. На карикатуре изображена съезжающая с горы на лыжах смерть, держащая...

Футболист «Ниццы» Балотелли пристыдил французов за расизм

22-01-2017 Hits:12 лента mediusinfo.ru

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли после гостевого матча 21-го тура чемпионата Франции с «Бастией» пожаловался на проявления расизма со стороны болельщиков хозяев. 26-летний форвард отметил, что подобное поведение фанатов делает...

Мэр Лондона присоединился к женскому маршу против Трампа

21-01-2017 Hits:16 лента mediusinfo.ru

Мэр Лондона Садик Хан присоединился к многотысячному маршу протеста против Трампа, который проходит в английской столице. Демонстранты прошли маршем от посольства США в Лондоне до Трафальгарской площади, скандируя: «Стройте...

Руни стал лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед»

21-01-2017 Hits:24 лента mediusinfo.ru

Нападающий Уэйн Руни стал лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед». Форвард поразил ворота команды «Сток Сити» на 93-й минуте матча 22-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ). Этот гол стал 250-м...

Пошутивший про Коран блогер уехал из России из-за угроз ИГ

21-01-2017 Hits:23 лента mediusinfo.ru

Популярный российский YouTube-блогер и комик Илья Мэддисон уехал из России из-за травли, которую организовали сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Он планирует выложить в сеть видеообращение...

США отказались посылать делегацию на сирийские переговоры в Астану

21-01-2017 Hits:33 лента mediusinfo.ru

США решили не отправлять делегацию на переговоры по Сирии в Астану. «Из-за состоявшейся инаугурации президента и смены власти делегация из Вашингтона не будет присутствовать на конференции в Астане», —...

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