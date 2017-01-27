Новости дня в Рязани. Информационное агентство Медиус

04-01-2017 Hits:1131 Мнения Надежда Фрольцова
Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобилях.
12-12-2016 Hits:1333 Мнения Надежда Фрольцова
Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект, который приостанавливает до 1 января 2020 года действие нормы о ежегодном пересмотре размера материнского капитала с учетом темпов роста инфляции.
10-12-2016 Hits:1359 Мнения ИА Медиус
В понедельник Правительство России рассмотрело поправки в законопроекты «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и Федеральный закон «Об ипотеке...
05-12-2016 Hits:1513 Мнения mediusinfo.ru
7 декабря в Санкт-Петербурге городским судом будет рассмотрена апелляционная жалоба на решение об аресте бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна. Чиновник обвиняется в мошенничестве при строительстве «Зенит-Арены». Жалоба поданая адвокатами указывает...
05-12-2016 Hits:1525 Мнения Надежда Фрольцова
Решение об этом было принято не сразу. По данному вопросу велось долгое обсуждение, было собрано множество мнений.
01-12-2016 Hits:1696 Мнения ИА Медиус
Разгорается очередной скандал вокруг ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ), где в августе были уволены сразу 400 человек — весь цех охраны предприятия. Официальная причина — сокращение штата. Однако тот факт, что сменившая...
21-11-2016 Hits:1321 Мнения Надежда Фрольцова
Теперь перевозчики должны начать работу по подготовке водителей к международным рейсам, чтобы получать право возить товар за рубеж.
15-11-2016 Hits:1104 Мнения ИА Медиус
Штрафы для физических лиц за нарушение вентиляции при перепланировке квартир предполагается увеличить с 1 тысячи до 5 тысяч рублей, рассматривается возможность установки в домах газоанализаторов, заявил министр строительства и ЖКХ...
08-09-2016 Hits:511 Анонсы mediusinfo.ru
Всероссийский ежегодный конкурс социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс» продолжает прием заявок. Организатор конкурса – международная медиагруппа «Россия сегодня». Цель конкурса – развитие социальной рекламы в России.
05-07-2016 Hits:707 Анонсы ИА Медиус
С 6 по 20 июля 2016 года в рамках социального проекта «Я доверяю» Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводит акцию по продвижению единого общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122 - автопробег «Эстафета доверия».
30-01-2017 Hits:8 лента mediusinfo.ru
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор заявил, что его бой с американским боксером Флойдом Мэйуэзером принесет доход в один миллиард долларов. Также он отметил, что бой может состояться...
30-01-2017 Hits:11 лента mediusinfo.ru
Российский горнолыжник погиб во Франции, упав в расщелину в районе массива Монблан. Тело 30-летнего мужчины было обнаружено на высоте трех тысяч метров. Его 60-летний отец также провалился в расщелину...
30-01-2017 Hits:12 лента mediusinfo.ru
Сборная Франции обыграла команду Норвегии в финальном матче домашнего чемпионата мира по гандболу. Встреча проходила в воскресенье, 29 января, в Париже и завершилась со счетом 33:26 в пользу хозяев...
30-01-2017 Hits:24 лента mediusinfo.ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию в газете Daily Mail о том, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон взбесился, узнав, что она была приглашена на прием в...
29-01-2017 Hits:13 лента mediusinfo.ru
Подозрительный предмет, найденный 29 января в порту Севастополя, оказался муляжом взрывного устройства. Угрозы он не несет, рассказал «Интерфаксу» источник в экстренных службах. Из-за инцидента в морской гавани был изменен...
29-01-2017 Hits:45 лента mediusinfo.ru
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон взбесился, узнав, что официальный представитель МИД России Мария Захарова была приглашена на прием в Палату общин. Об этом пишет Daily Mail. «Представляю, что...
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