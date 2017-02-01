Новости дня в Рязани. Информационное агентство Медиус

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Лента новостей

200 млн рублей направят на ремонт муниципальных дорог Рязанской области

200 млн рублей направят на ремонт муниципальных дорог Рязанской области

01.02.2017
Об этом 31 января на расширенном заседании регионального Правительства заявил Губернатор Рязанской области Олег Ковалев.
Михайловскую школу-интернат реконструируют

Михайловскую школу-интернат реконструируют

01.02.2017
31 января на расширенном заседании регионального Правительства Губернатор Олег Ковалев дал поручение оперативно провести подготовку к реконструкции Михайловской школы-интерната.
Рязанцев приглашают к участию в программе «Дальневосточный гектар»

Рязанцев приглашают к участию в программе «Дальневосточный гектар»

01.02.2017
Жители Рязанской области могут принять участие в программе «Дальневосточный гектар», разработанной по поручению Президента РФ В.В. Путина.
Состоялось расширенное заседание Правительства Рязанской области

Состоялось расширенное заседание Правительства Рязанской области

01.02.2017
31 января состоялось расширенное заседание регионального Правительства, которое провел Губернатор Рязанской области Олег Ковалев.
В год экологии в Рязанской области пройдет много мероприятий

В год экологии в Рязанской области пройдет много мероприятий

01.02.2017
2017 год объявлен Годом экологии. В Рязанской области продолжится реализация программ, направленных на сокращение негативного воздействия на окружающую среду крупных...
Рязанец попытался дать гаишнику мелкую взятку и попал под суд

Рязанец попытался дать гаишнику мелкую взятку и попал под суд

01.02.2017
Мужчину оштрафовали на пять тысяч рублей.
В Рязани стартуют «Циолковские вечера»

В Рязани стартуют «Циолковские вечера»

01.02.2017
2 февраля в Рязани состоится открытая лекция на тему «Человек - Космос - Будущее в наследии Н.Ф. Федорова и К.Э.
О зачислении в первый класс общеобразовательных организаций Рязанской области

О зачислении в первый класс общеобразовательных организаций Рязанской области

01.02.2017
Процедура приема в 1 класс проходит в два этапа.
Сотрудник рязанского МЧС спас тонущего ребенка в аквапарке «Акапулько»

Сотрудник рязанского МЧС спас тонущего ребенка в аквапарке «Акапулько»

01.02.2017
Происшествие произошло в Рязани в конце прошлого года.
Cамая дешевая страна для отдыха россиян в 2017 году

Cамая дешевая страна для отдыха россиян в 2017 году

01.02.2017
Наиболее бюджетным направлением для отдыха россиян в 2017 году оказалась Абхазия.
В Рязанской области возбуждено уголовное дело о загрязнении реки в Шиловском районе

В Рязанской области возбуждено уголовное дело о загрязнении реки в Шиловском районе

01.02.2017
В Рязанской области возбуждено уголовное дело о загрязнении реки Ибреда в районе деревни Ибредь Шиловского района. Об этом сообщается на...
Жителей Рязанской области приглашают на Всероссийскую лыжную гонку «Лыжня России - 2017»

Жителей Рязанской области приглашают на Всероссийскую лыжную гонку «Лыжня России - 2017»

01.02.2017
Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта региона информирует о том, что 11 февраля состоится XXХV открытая Всероссийская лыжная гонка...
Открытие Года экологии в Рязанской области

Открытие Года экологии в Рязанской области

01.02.2017
3 февраля в 15.00 в Рязанской областной библиотеке им. Горького состоится открытие Года экологии и особо охраняемых природных территорий.
Глава Рособрнадзора проведет Всероссийскую встречу с родителями

Глава Рособрнадзора проведет Всероссийскую встречу с родителями

01.02.2017
15 февраля руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов в Ситуационно-информационном центре ведомства проведет Всероссийскую...

Мнения

Конструкция детского автокресла должна соответствовать росту и весу ребенка

04-01-2017 Hits:1207 Мнения Надежда Фрольцова

Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобилях.

Госдума заморозила индексацию маткапитала до 2020 года

12-12-2016 Hits:1402 Мнения Надежда Фрольцова

Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект, который приостанавливает до 1 января 2020 года действие нормы о ежегодном пересмотре размера материнского капитала с учетом темпов роста инфляции.

Долевой умысел

10-12-2016 Hits:1425 Мнения ИА Медиус

В понедельник Правительство России рассмотрело поправки в законопроекты «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и Федеральный закон «Об ипотеке...

Адвокаты бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна нашли ошибку в суде

05-12-2016 Hits:1586 Мнения mediusinfo.ru

7 декабря в Санкт-Петербурге городским судом будет рассмотрена апелляционная жалоба на решение об аресте бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна. Чиновник обвиняется в мошенничестве при строительстве «Зенит-Арены». Жалоба поданая адвокатами указывает...

Саратовская область перешла в новый часовой пояс

05-12-2016 Hits:1600 Мнения Надежда Фрольцова

Решение об этом было принято не сразу. По данному вопросу велось долгое обсуждение, было собрано множество мнений.

Законность увольнения 400 работников Тольяттиазота оспаривается в суде

01-12-2016 Hits:1766 Мнения ИА Медиус

Разгорается очередной скандал вокруг ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ), где в августе были уволены сразу 400 человек — весь цех охраны предприятия. Официальная причина — сокращение штата. Однако тот факт, что сменившая...

С 20 ноября водители будут сдавать новые экзамены

21-11-2016 Hits:1334 Мнения Надежда Фрольцова

Теперь перевозчики должны начать работу по подготовке водителей к международным рейсам, чтобы получать право возить товар за рубеж.

В РФ увеличат штрафы за перепланировку вентиляции при ремонте.

15-11-2016 Hits:1118 Мнения ИА Медиус

Штрафы для физических лиц за нарушение вентиляции при перепланировке квартир предполагается увеличить с 1 тысячи до 5 тысяч рублей, рассматривается возможность установки в домах газоанализаторов, заявил министр строительства и ЖКХ...

Анонсы

Продолжается прием заявок на конкурс социальной рекламы «Импульс»

08-09-2016 Hits:526 Анонсы mediusinfo.ru

Всероссийский ежегодный конкурс социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс» продолжает прием заявок. Организатор конкурса – международная медиагруппа «Россия сегодня». Цель конкурса – развитие социальной рекламы в России.

Автопробег «Эстафета доверия».

05-07-2016 Hits:719 Анонсы ИА Медиус

С 6 по 20 июля 2016 года в рамках социального проекта «Я доверяю» Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводит акцию по продвижению единого общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122 - автопробег «Эстафета доверия». 

Испанский клуб отказался от обвиненного в нацизме украинского футболиста

01-02-2017 Hits:13 лента mediusinfo.ru

Испанский «Райо Вальекано» отказался от аренды обвиненного в нацизме украинского нападающего «Бетиса» Романа Зозули. По информации журналиста «Спорт-Экспресса», арендное соглашение отменено, а украинец вернется в «Бетис» и не будет...

Rolls-Royce пригласил состоятельных россиян в Куршевель и Санкт-Мориц

01-02-2017 Hits:10 лента mediusinfo.ru

Британский люксовый автопроизводитель Rolls-Royce объявил об открытии временных зимних студий на люксовых горнолыжных курортах в Куршевеле (Франция) и Санкт-Морице (Швейцария). Гости курортов могут опробовать автомобили за рулем или на...

Из-за невыдачи виз норвежским депутатам сорвалось мероприятие в Совфеде

01-02-2017 Hits:12 лента mediusinfo.ru

В Совфеде отменили встречу председателя международного комитета верхней палаты парламента Константина Косачева с главой комитета по вопросам внешней политики и обороны норвежского Стортинга Анникен Хюитфельд. Ранее МИД Норвегии сообщило...

Норвежские депутаты отменили поездку в Моску из-за отказа в российской визе

01-02-2017 Hits:24 лента mediusinfo.ru

Депутаты норвежского парламента были вынуждены отменить поездку в Москву из-за того, что не смогли получить российские визы. Как сообщил министра иностранных дел королевства Берге Бренде, в МИД был вызван...

В Карелии на кидавшегося тарелкой в надзирателей осужденного завели два дела

01-02-2017 Hits:20 лента mediusinfo.ru

Следователи завели два уголовных дела в отношении 25-летнего осужденного Хасбулата Габзаева. Его подозревают в применении насилия к администрации исправительной колонии №7 в Карелии. По версии следствия, Габзаев кинул тарелку...

Пентагон потребует увеличить свой бюджет для войны с ИГ

01-02-2017 Hits:17 лента mediusinfo.ru

Американское военное ведомство потребует пересмотра своего бюджета в сторону увеличения. Соответствующую докладную записку подписал новый министр обороны Джеймс Мэттис. Точные суммы пока не называются, говорится лишь, что существенное увеличение...

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