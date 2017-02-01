Новости дня в Рязани. Информационное агентство Медиус

04-01-2017 Hits:1207 Мнения Надежда Фрольцова
Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобилях.
12-12-2016 Hits:1402 Мнения Надежда Фрольцова
Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект, который приостанавливает до 1 января 2020 года действие нормы о ежегодном пересмотре размера материнского капитала с учетом темпов роста инфляции.
10-12-2016 Hits:1425 Мнения ИА Медиус
В понедельник Правительство России рассмотрело поправки в законопроекты «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и Федеральный закон «Об ипотеке...
05-12-2016 Hits:1586 Мнения mediusinfo.ru
7 декабря в Санкт-Петербурге городским судом будет рассмотрена апелляционная жалоба на решение об аресте бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна. Чиновник обвиняется в мошенничестве при строительстве «Зенит-Арены». Жалоба поданая адвокатами указывает...
05-12-2016 Hits:1600 Мнения Надежда Фрольцова
Решение об этом было принято не сразу. По данному вопросу велось долгое обсуждение, было собрано множество мнений.
01-12-2016 Hits:1766 Мнения ИА Медиус
Разгорается очередной скандал вокруг ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ), где в августе были уволены сразу 400 человек — весь цех охраны предприятия. Официальная причина — сокращение штата. Однако тот факт, что сменившая...
21-11-2016 Hits:1334 Мнения Надежда Фрольцова
Теперь перевозчики должны начать работу по подготовке водителей к международным рейсам, чтобы получать право возить товар за рубеж.
15-11-2016 Hits:1118 Мнения ИА Медиус
Штрафы для физических лиц за нарушение вентиляции при перепланировке квартир предполагается увеличить с 1 тысячи до 5 тысяч рублей, рассматривается возможность установки в домах газоанализаторов, заявил министр строительства и ЖКХ...
08-09-2016 Hits:526 Анонсы mediusinfo.ru
Всероссийский ежегодный конкурс социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс» продолжает прием заявок. Организатор конкурса – международная медиагруппа «Россия сегодня». Цель конкурса – развитие социальной рекламы в России.
05-07-2016 Hits:719 Анонсы ИА Медиус
С 6 по 20 июля 2016 года в рамках социального проекта «Я доверяю» Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводит акцию по продвижению единого общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122 - автопробег «Эстафета доверия».
01-02-2017 Hits:13 лента mediusinfo.ru
Испанский «Райо Вальекано» отказался от аренды обвиненного в нацизме украинского нападающего «Бетиса» Романа Зозули. По информации журналиста «Спорт-Экспресса», арендное соглашение отменено, а украинец вернется в «Бетис» и не будет...
01-02-2017 Hits:10 лента mediusinfo.ru
Британский люксовый автопроизводитель Rolls-Royce объявил об открытии временных зимних студий на люксовых горнолыжных курортах в Куршевеле (Франция) и Санкт-Морице (Швейцария). Гости курортов могут опробовать автомобили за рулем или на...
01-02-2017 Hits:12 лента mediusinfo.ru
В Совфеде отменили встречу председателя международного комитета верхней палаты парламента Константина Косачева с главой комитета по вопросам внешней политики и обороны норвежского Стортинга Анникен Хюитфельд. Ранее МИД Норвегии сообщило...
01-02-2017 Hits:24 лента mediusinfo.ru
Депутаты норвежского парламента были вынуждены отменить поездку в Москву из-за того, что не смогли получить российские визы. Как сообщил министра иностранных дел королевства Берге Бренде, в МИД был вызван...
01-02-2017 Hits:20 лента mediusinfo.ru
Следователи завели два уголовных дела в отношении 25-летнего осужденного Хасбулата Габзаева. Его подозревают в применении насилия к администрации исправительной колонии №7 в Карелии. По версии следствия, Габзаев кинул тарелку...
01-02-2017 Hits:17 лента mediusinfo.ru
Американское военное ведомство потребует пересмотра своего бюджета в сторону увеличения. Соответствующую докладную записку подписал новый министр обороны Джеймс Мэттис. Точные суммы пока не называются, говорится лишь, что существенное увеличение...
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