Новости дня в Рязани. Информационное агентство Медиус

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Лента новостей

Школьникам из Рязанской области рассказали о блокаде Ленинграда

Школьникам из Рязанской области рассказали о блокаде Ленинграда

27.01.2017
Активисты Общероссийского народного фронта в Рязанской области организовали встречу жителей и защитников блокадного Ленинграда с учащимися Троицкой средней школы Спасского...
Исключительные права на взыскание

Исключительные права на взыскание

27.01.2017
На официальном сайте ФССП России размещен государственный реестр коллекторских организаций.
Об итогах работы государственной ветеринарной службы Рязанской области

Об итогах работы государственной ветеринарной службы Рязанской области

27.01.2017
26 января в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия состоялось совещание, посвященное итогам работы государственной ветеринарной службы Рязанской области в...
Порядок предоставления компенсации расходов на капитальный ремонт

Порядок предоставления компенсации расходов на капитальный ремонт

27.01.2017
По сообщению министерства социальной защиты населения Рязанской области, определен порядок компенсации расходов на капитальный ремонт.
О приеме заявлений о зачислении детей в городе Рязани в первый класс

О приеме заявлений о зачислении детей в городе Рязани в первый класс

27.01.2017
25 января в администрации города Рязани состоялся брифинг и.о. начальника управления образования и молодежной политики Светланы Мериновой, посвященный вопросу зачисления...
Про «боярышник»

Про «боярышник»

27.01.2017
Рязанец зарезал знакомого во время распития «боярышника».
Улица Васильевская в Рязани может стать односторонней

Улица Васильевская в Рязани может стать односторонней

27.01.2017
Изменения планируется ввести для оптимизации транспортного потока.
Рязанец нанес тяжелое ранение своему отцу

Рязанец нанес тяжелое ранение своему отцу

27.01.2017
Молодому человеку грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
В связи с ремонтом

В связи с ремонтом

27.01.2017
Из-за модернизации платформ на станции Ряжск-1 в Рязанской области изменится расписание электричек.
Рязанцам будут раздавать «блокадный хлеб»

Рязанцам будут раздавать «блокадный хлеб»

26.01.2017
В Рязанской области проживают около двухсот человек, которых в детстве вывезли из осажденного фашистами Ленинграда.
В Рязанской области состоится региональный этап интеллектуальной игры «Начинающий фермер»

В Рязанской области состоится региональный этап интеллектуальной игры «Начинающий фермер»

26.01.2017
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области информирует о проведении регионального этапа интеллектуальной игры «Начинающий фермер».
Многоходовую кражу денег раскрыли в Рязанской области

Многоходовую кражу денег раскрыли в Рязанской области

26.01.2017
Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» задержали 19-летнюю жительницу района, которая подозревается в краже сбережений у пенсионера из деревни Бреево.
В Рязани провели конкурс профессионального мастерства

В Рязани провели конкурс профессионального мастерства

26.01.2017
24 января на базе Межшкольного учебного центра в рамках профориентационной работы управления образования и молодежной политики администрации города Рязани состоялся...
Рязанской области предоставят федеральные субсидии на развитие образования

Рязанской области предоставят федеральные субсидии на развитие образования

26.01.2017
Министерство образования региона информирует о том, что Рязанская область вошла в число победителей по итогам отбора субъектов РФ на получение...

Мнения

Конструкция детского автокресла должна соответствовать росту и весу ребенка

04-01-2017 Hits:1131 Мнения Надежда Фрольцова

Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобилях.

Госдума заморозила индексацию маткапитала до 2020 года

12-12-2016 Hits:1333 Мнения Надежда Фрольцова

Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект, который приостанавливает до 1 января 2020 года действие нормы о ежегодном пересмотре размера материнского капитала с учетом темпов роста инфляции.

Долевой умысел

10-12-2016 Hits:1359 Мнения ИА Медиус

В понедельник Правительство России рассмотрело поправки в законопроекты «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и Федеральный закон «Об ипотеке...

Адвокаты бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна нашли ошибку в суде

05-12-2016 Hits:1513 Мнения mediusinfo.ru

7 декабря в Санкт-Петербурге городским судом будет рассмотрена апелляционная жалоба на решение об аресте бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна. Чиновник обвиняется в мошенничестве при строительстве «Зенит-Арены». Жалоба поданая адвокатами указывает...

Саратовская область перешла в новый часовой пояс

05-12-2016 Hits:1525 Мнения Надежда Фрольцова

Решение об этом было принято не сразу. По данному вопросу велось долгое обсуждение, было собрано множество мнений.

Законность увольнения 400 работников Тольяттиазота оспаривается в суде

01-12-2016 Hits:1696 Мнения ИА Медиус

Разгорается очередной скандал вокруг ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ), где в августе были уволены сразу 400 человек — весь цех охраны предприятия. Официальная причина — сокращение штата. Однако тот факт, что сменившая...

С 20 ноября водители будут сдавать новые экзамены

21-11-2016 Hits:1321 Мнения Надежда Фрольцова

Теперь перевозчики должны начать работу по подготовке водителей к международным рейсам, чтобы получать право возить товар за рубеж.

В РФ увеличат штрафы за перепланировку вентиляции при ремонте.

15-11-2016 Hits:1104 Мнения ИА Медиус

Штрафы для физических лиц за нарушение вентиляции при перепланировке квартир предполагается увеличить с 1 тысячи до 5 тысяч рублей, рассматривается возможность установки в домах газоанализаторов, заявил министр строительства и ЖКХ...

Анонсы

Продолжается прием заявок на конкурс социальной рекламы «Импульс»

08-09-2016 Hits:511 Анонсы mediusinfo.ru

Всероссийский ежегодный конкурс социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс» продолжает прием заявок. Организатор конкурса – международная медиагруппа «Россия сегодня». Цель конкурса – развитие социальной рекламы в России.

Автопробег «Эстафета доверия».

05-07-2016 Hits:707 Анонсы ИА Медиус

С 6 по 20 июля 2016 года в рамках социального проекта «Я доверяю» Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводит акцию по продвижению единого общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122 - автопробег «Эстафета доверия». 

Макгрегор предсказал миллиардный доход от его поединка с Мэйуэзером

30-01-2017 Hits:8 лента mediusinfo.ru

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор заявил, что его бой с американским боксером Флойдом Мэйуэзером принесет доход в один миллиард долларов. Также он отметил, что бой может состояться...

На Монблане нашли тело российского горнолыжника

30-01-2017 Hits:11 лента mediusinfo.ru

Российский горнолыжник погиб во Франции, упав в расщелину в районе массива Монблан. Тело 30-летнего мужчины было обнаружено на высоте трех тысяч метров. Его 60-летний отец также провалился в расщелину...

Сборная Франции стала чемпионом мира по гандболу

30-01-2017 Hits:12 лента mediusinfo.ru

Сборная Франции обыграла команду Норвегии в финальном матче домашнего чемпионата мира по гандболу. Встреча проходила в воскресенье, 29 января, в Париже и завершилась со счетом 33:26 в пользу хозяев...

Захарова объявила конкурс на лучшую карикатуру Джонсона

30-01-2017 Hits:24 лента mediusinfo.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию в газете Daily Mail о том, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон взбесился, узнав, что она была приглашена на прием в...

Силовики проверили найденную в порту Севастополя самодельную бомбу

29-01-2017 Hits:13 лента mediusinfo.ru

Подозрительный предмет, найденный 29 января в порту Севастополя, оказался муляжом взрывного устройства. Угрозы он не несет, рассказал «Интерфаксу» источник в экстренных службах. Из-за инцидента в морской гавани был изменен...

Daily Mail узнала о ярости Джонсона из-за приглашения Захаровой в Палату общин

29-01-2017 Hits:45 лента mediusinfo.ru

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон взбесился, узнав, что официальный представитель МИД России Мария Захарова была приглашена на прием в Палату общин. Об этом пишет Daily Mail. «Представляю, что...

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