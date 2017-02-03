Новости дня в Рязани. Информационное агентство Медиус

04-01-2017 Hits:1268 Мнения Надежда Фрольцова
Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобилях.
12-12-2016 Hits:1461 Мнения Надежда Фрольцова
Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект, который приостанавливает до 1 января 2020 года действие нормы о ежегодном пересмотре размера материнского капитала с учетом темпов роста инфляции.
10-12-2016 Hits:1480 Мнения ИА Медиус
В понедельник Правительство России рассмотрело поправки в законопроекты «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и Федеральный закон «Об ипотеке...
05-12-2016 Hits:1649 Мнения mediusinfo.ru
7 декабря в Санкт-Петербурге городским судом будет рассмотрена апелляционная жалоба на решение об аресте бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна. Чиновник обвиняется в мошенничестве при строительстве «Зенит-Арены». Жалоба поданая адвокатами указывает...
05-12-2016 Hits:1661 Мнения Надежда Фрольцова
Решение об этом было принято не сразу. По данному вопросу велось долгое обсуждение, было собрано множество мнений.
01-12-2016 Hits:1826 Мнения ИА Медиус
Разгорается очередной скандал вокруг ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ), где в августе были уволены сразу 400 человек — весь цех охраны предприятия. Официальная причина — сокращение штата. Однако тот факт, что сменившая...
21-11-2016 Hits:1345 Мнения Надежда Фрольцова
Теперь перевозчики должны начать работу по подготовке водителей к международным рейсам, чтобы получать право возить товар за рубеж.
15-11-2016 Hits:1131 Мнения ИА Медиус
Штрафы для физических лиц за нарушение вентиляции при перепланировке квартир предполагается увеличить с 1 тысячи до 5 тысяч рублей, рассматривается возможность установки в домах газоанализаторов, заявил министр строительства и ЖКХ...
08-09-2016 Hits:533 Анонсы mediusinfo.ru
Всероссийский ежегодный конкурс социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс» продолжает прием заявок. Организатор конкурса – международная медиагруппа «Россия сегодня». Цель конкурса – развитие социальной рекламы в России.
05-07-2016 Hits:726 Анонсы ИА Медиус
С 6 по 20 июля 2016 года в рамках социального проекта «Я доверяю» Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводит акцию по продвижению единого общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122 - автопробег «Эстафета доверия».
04-02-2017 Hits:13 лента mediusinfo.ru
Вашингтон не намерен терпеть «провокации» со стороны Ирана, которые угрожают интересам Соединенных Штатов, заявил советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. По его словам, времена, когда закрывались глаза...
04-02-2017 Hits:23 лента mediusinfo.ru
Испанский «Райо Вальекано» предложил украинскому форварду Роману Зозуле, обвиненному болельщиками в нацизме, вернуться в клуб и гарантировал ему безопасность. Представители «Райо» провели встречу с руководством чемпионата Испании и профсоюзом...
04-02-2017 Hits:18 лента mediusinfo.ru
Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев назначен председателем попечительского совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». На этом посту Колокольцев сменил Рашида Нургалиева. В организации назначение чиновника на должность главы...
04-02-2017 Hits:23 лента mediusinfo.ru
Прокуратура Чечни обратилась в республиканское управление Следственного комитета с ходатайством возбудить уголовное дело по статье «Действия, направленные на унижение достоинства человека» в отношении известногоYouTube-блогера Ильи Мэддисона за его ролик...
04-02-2017 Hits:58 лента mediusinfo.ru
Полицейские задержали в новосибирском аэропорту «Толмачево» избившего бортпроводника пассажира самолета авиакомпании Azur Air, направлявшегося из Камрани, Вьетнам, в Сургут. Сам задержанный заявил, что бортпроводник нагрубил ему, после чего завязалась...
04-02-2017 Hits:29 лента mediusinfo.ru
Вашингтон занялся пересмотром политики в отношении Гаваны, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. По его словам, в приоритете будет вопрос соблюдения прав человека. Он также отметил, что США продолжат...
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