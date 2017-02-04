Новости дня в Рязани. Информационное агентство Медиус

В Рязанской области обсудили совершенствование оказания помощи пожилым людям 04.02.2017 Министерство социальной защиты населения Рязанской области информирует о том, что 2-3 февраля в Шиловском доме-интернате для престарелых и инвалидов проходит...

Об исполнении природоохранного законодательства в Рязанской области 04.02.2017 В рамках выполнения задач, поставленных Губернатором Рязанской области Олегом Ковалевым, в 2016 году проведено свыше 400 проверок исполнения природоохранного законодательства.

Олег Ковалев: «С открытием Центра молодые рязанцы получают высокотехнологичные рабочие места» 04.02.2017 Губернатор Рязанской области Олег Ковалев принял участие в торжественном открытии федерального Центра телемаркетинга ПАО «МТС», которое состоялось в городе Рязани...

Справедливый приговор 03.02.2017 11 лет колонии получил житель Рязанской области за убийство.

Начнем мир заново! 03.02.2017 В Рязани откроется выставка с фотографиями мира после конца света.

Рязанские школьники участвуют в благоустройстве памятников и воинских захоронений 03.02.2017 Учащиеся школ города Рязани принимают участие в очистке от снега и поддержании в течение зимнего периода 2017 года в надлежащем...

Удивительная птица, нам нельзя не восхититься 03.02.2017 1 февраля в студии «Детского радио, 96,1 FM» в Рязани состоялся первый этап записи участников конкурса «Удивительная птица, нам нельзя...

Об укреплении транспортной дисциплины в Рязани 03.02.2017 1 февраля в управлении транспорта администрации города Рязани состоялось рабочее совещание с коммерческими перевозчиками.

В Центре детского творчества «Приокский» в Рязани открыли Год экологии 03.02.2017 В ЦДТ «Приокский» педагоги городского Центра детского экологического образования открыли Год экологии. Об этом сообщает управление образования и молодежной политики...