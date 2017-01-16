Новости дня в Рязани. Информационное агентство Медиус

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Лента новостей

Крещенские купания в Рязани пройдут на Ореховом озере

Крещенские купания в Рязани пройдут на Ореховом озере

16.01.2017
Согласно распоряжению главы администрации Рязани Олега Булекова, в ночь с 18 на 19 января с 23.00 до 02.00 на Ореховом...
Олег Ковалев: «Сотрудники прокуратуры Рязанской области ответственно и профессионально выполняют свой служебный долг»

Олег Ковалев: «Сотрудники прокуратуры Рязанской области ответственно и профессионально выполняют свой служебный долг»

16.01.2017
16 января в театре драмы состоялось торжественное собрание, посвященное 295-й годовщине образования Российской прокуратуры. Сотрудников прокуратуры региона поздравил Губернатор Рязанской...
О развитии сельских территорий в Рязанской области

О развитии сельских территорий в Рязанской области

16.01.2017
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области информирует об итогах деятельности, которая велась в прошлом году в рамках реализации в...
В музее-заповеднике С.А. Есенина откроется выставка, посвященная жизни родителей поэта

В музее-заповеднике С.А. Есенина откроется выставка, посвященная жизни родителей поэта

16.01.2017
Министерство культуры и туризма Рязанской области информирует, что 17 января в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина откроется выставка «Где-то у меня...
О ярмарках выходного дня в Рязанской области

О ярмарках выходного дня в Рязанской области

16.01.2017
В Рязанской области, по информации министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, продолжают работу ярмарки выходного дня.
Приговор вступил в законную силу

Приговор вступил в законную силу

16.01.2017
Фальшивомонетчики, сбывавшие деньги в Рязанской области, отправились в колонию.
Делегация Рязанской области приняла участие в Гайдаровском форуме - 2017

Делегация Рязанской области приняла участие в Гайдаровском форуме - 2017

16.01.2017
13 января делегация Рязанской области во главе с Губернатором Олегом Ковалевым приняла участие в восьмом Гайдаровском форуме - 2017 «Россия...
МЧС опубликовало список мест для крещенских купаний в Рязанской области

МЧС опубликовало список мест для крещенских купаний в Рязанской области

16.01.2017
На водоемах Рязанской области будет оборудовано 43 места для крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января.
Губернатор Рязанской области участвовал в церемонии закрытия международного теннисного турнира

Губернатор Рязанской области участвовал в церемонии закрытия международного теннисного турнира

16.01.2017
14 января в Академии тенниса им. Н.Н. Озерова состоялось торжественное закрытие международного теннисного турнира европейской ассоциации тенниса «Кубок Кремля 2017».
Названы самые продаваемые автомобили в России в 2016 году

Названы самые продаваемые автомобили в России в 2016 году

16.01.2017
В рейтинге самых популярных автомобилей России 2016 года традиционно удерживавшая первую позицию отечественная Lada уступила первое место корейской Hyundai Solaris.
Делегация Рязанской области готовится к участию в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов

Делегация Рязанской области готовится к участию в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов

14.01.2017
13 января заместитель Председателя Правительства Рязанской области Елена Буняшина провела заседание Регионального подготовительного комитета XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Лучшие представители СМИ Рязанской области получили награды

Лучшие представители СМИ Рязанской области получили награды

14.01.2017
13 января состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню российской печати, на котором Вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов вручил награды лучшим...
«Гастроли» рязанской цыганки

«Гастроли» рязанской цыганки

14.01.2017
Цыганка из Рязани приехала на криминальные «гастроли» в Тулу.
В Рязани служебная собака помогла раскрыть преступление

В Рязани служебная собака помогла раскрыть преступление

14.01.2017
Один из местных жителей обмолвился, что 30-летний житель села, когда курил у себя на заднем дворе, как-то странно держал сигарету.

Мнения

Конструкция детского автокресла должна соответствовать росту и весу ребенка

04-01-2017 Hits:759 Мнения Надежда Фрольцова

Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобилях.

Госдума заморозила индексацию маткапитала до 2020 года

12-12-2016 Hits:991 Мнения Надежда Фрольцова

Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект, который приостанавливает до 1 января 2020 года действие нормы о ежегодном пересмотре размера материнского капитала с учетом темпов роста инфляции.

Долевой умысел

10-12-2016 Hits:1023 Мнения ИА Медиус

В понедельник Правительство России рассмотрело поправки в законопроекты «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и Федеральный закон «Об ипотеке...

Адвокаты бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна нашли ошибку в суде

05-12-2016 Hits:1168 Мнения mediusinfo.ru

7 декабря в Санкт-Петербурге городским судом будет рассмотрена апелляционная жалоба на решение об аресте бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна. Чиновник обвиняется в мошенничестве при строительстве «Зенит-Арены». Жалоба поданая адвокатами указывает...

Саратовская область перешла в новый часовой пояс

05-12-2016 Hits:1180 Мнения Надежда Фрольцова

Решение об этом было принято не сразу. По данному вопросу велось долгое обсуждение, было собрано множество мнений.

Законность увольнения 400 работников Тольяттиазота оспаривается в суде

01-12-2016 Hits:1348 Мнения ИА Медиус

Разгорается очередной скандал вокруг ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ), где в августе были уволены сразу 400 человек — весь цех охраны предприятия. Официальная причина — сокращение штата. Однако тот факт, что сменившая...

С 20 ноября водители будут сдавать новые экзамены

21-11-2016 Hits:1245 Мнения Надежда Фрольцова

Теперь перевозчики должны начать работу по подготовке водителей к международным рейсам, чтобы получать право возить товар за рубеж.

В РФ увеличат штрафы за перепланировку вентиляции при ремонте.

15-11-2016 Hits:1028 Мнения ИА Медиус

Штрафы для физических лиц за нарушение вентиляции при перепланировке квартир предполагается увеличить с 1 тысячи до 5 тысяч рублей, рассматривается возможность установки в домах газоанализаторов, заявил министр строительства и ЖКХ...

Анонсы

Продолжается прием заявок на конкурс социальной рекламы «Импульс»

08-09-2016 Hits:461 Анонсы mediusinfo.ru

Всероссийский ежегодный конкурс социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс» продолжает прием заявок. Организатор конкурса – международная медиагруппа «Россия сегодня». Цель конкурса – развитие социальной рекламы в России.

Автопробег «Эстафета доверия».

05-07-2016 Hits:642 Анонсы ИА Медиус

С 6 по 20 июля 2016 года в рамках социального проекта «Я доверяю» Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводит акцию по продвижению единого общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122 - автопробег «Эстафета доверия». 

«Би-би-си» заподозрила Россию в организованной утечке эпизода «Шерлока»

16-01-2017 Hits:9 лента mediusinfo.ru

Появление в сети финального эпизода четвертого сезона сериала «Шерлок» за день до телепремьеры могло быть организовано российской стороной. Британская компания BBC Wordwide начала расследование инцидента. Ряд западных аналитиков заявил...

Путин установил День Нацгвардии

16-01-2017 Hits:7 лента mediusinfo.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому День войск национальной гвардии будет отмечаться 27 марта, сообщает сайт Кремля. Структура образована в апреле 2016-го, ее возглавляет Виктор Золотова. В...

Украденный прототип ноутбука с тремя дисплеями выставили на продажу в Китае

16-01-2017 Hits:7 лента mediusinfo.ru

Ноутбук Razer Project Valerie, который был украден на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе, выставлен на продажу на китайской площадке Taobao. Продавец хочет за устройство 150 тысяч юаней (около 22...

Стали известны результаты генетической экспертизы «дедовского младенцы»

16-01-2017 Hits:20 лента mediusinfo.ru

Генетическое исследование подтвердило личность мальчика, похищенного в 2014 году из дедовской больницы. В материалах уголовного дела ребенок до сих пор фигурирует как безымянный, так как документы на него оформлялись...

Польше передали записи речевого самописца разбившегося под Смоленском лайнера

16-01-2017 Hits:15 лента mediusinfo.ru

Москва передала Варшаве записи речевого самописца разбившегося под Смоленском польского порта номер один. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства России в Польше. В сообщении также отмечается...

Подводного червя-убийцу показали на видео

16-01-2017 Hits:15 лента mediusinfo.ru

YouTube-канал Smithsonian Channel представил видео, в котором показана охота пурпурного австралийский червь Eunice aphroditois. Это хищное животное достигает двух метров в длину и обитает на морском дне Индо-Тихоокеанской области...

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