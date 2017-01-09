Новости дня в Рязани. Информационное агентство Медиус

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Лента новостей

В России ввели новые штрафы за неуплату налогов

В России ввели новые штрафы за неуплату налогов

09.01.2017
Гражданам до 31 декабря года следующего за налоговым периодом, в котором они владели таким объектом, необходимо самим уведомить налоговых инспекторов...
Volkswagen стал мировым лидером по продажам авто в 2016 году

Volkswagen стал мировым лидером по продажам авто в 2016 году

09.01.2017
Volkswagen сумел обойти Toyota Motor, которая за 12 месяцев прошлого года продала 9,94 млн машин.
Рязанская область заняла 40-е место в экологическом рейтинге регионов за 2016 год

Рязанская область заняла 40-е место в экологическом рейтинге регионов за 2016 год

09.01.2017
Рязанский регион набрал 53 балла из 100 в сводном индексе.
«Рождественское чудо» в Рязани

«Рождественское чудо» в Рязани

06.01.2017
В рязанском ЦПКиО пройдут конкурсы, колядки и турнир по метанию валенков.
Рязанцев ждет холодная погода

Рязанцев ждет холодная погода

06.01.2017
МЧС предупредило рязанцев об аномальных холодах.
Десантников «погрузят» в Рязани под лед толщиной свыше 25 см

Десантников «погрузят» в Рязани под лед толщиной свыше 25 см

06.01.2017
Водолазов-десантников будут учить в Рязани выполнять работы подо льдом.
В «Кубке Кремля» примут участие сильнейшие спортсмены мира

В «Кубке Кремля» примут участие сильнейшие спортсмены мира

05.01.2017
В пятницу, 6 января, в Рязани начнется международный турнир по теннису «Кубок Кремля».
В Рязанской области миграционный прирост увеличился в 14 раз

В Рязанской области миграционный прирост увеличился в 14 раз

05.01.2017
Наибольший перевес прибывших приходится на международную миграцию.
Как будет ходить общественный транспорт в Рязани в ночь на Рождество

Как будет ходить общественный транспорт в Рязани в ночь на Рождество

05.01.2017
Движение будет организовано по схеме с указанием времени прохождения через остановку общественного транспорта.
Трагическое ДТП в Рязанской области

Трагическое ДТП в Рязанской области

04.01.2017
Три человека, в том числе ребенок, погибли в Михайловском районе Рязанской области.
О мошенничестве в особо крупном размере

О мошенничестве в особо крупном размере

30.12.2016
В Октябрьском районном суде Рязани началось рассмотрение уголовного дела о мошенничестве в крупном и особо крупном размере.
В Рязани будут ходить автобусы, оборудованные для инвалидов

В Рязани будут ходить автобусы, оборудованные для инвалидов

30.12.2016
В МУП «Автоколонна 1310» поступили 10 новых автобусов.
Гороскоп на новый 2017 год – год Петуха по годам

Гороскоп на новый 2017 год – год Петуха по годам

30.12.2016
Как будут складываться события для тех, кто знает, в какой год родился согласно восточному гороскопу.
Рязань подготовит для ВДВ более тысячи высотных парашютистов

Рязань подготовит для ВДВ более тысячи высотных парашютистов

29.12.2016
За период подготовки специалисты по высотной специальной парашютной подготовке ВДВ осуществили более 12 тыс. прыжков с парашютом с высот от...

Мнения

Конструкция детского автокресла должна соответствовать росту и весу ребенка

04-01-2017 Hits:555 Мнения Надежда Фрольцова

Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобилях.

Госдума заморозила индексацию маткапитала до 2020 года

12-12-2016 Hits:806 Мнения Надежда Фрольцова

Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект, который приостанавливает до 1 января 2020 года действие нормы о ежегодном пересмотре размера материнского капитала с учетом темпов роста инфляции.

Долевой умысел

10-12-2016 Hits:847 Мнения ИА Медиус

В понедельник Правительство России рассмотрело поправки в законопроекты «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и Федеральный закон «Об ипотеке...

Адвокаты бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна нашли ошибку в суде

05-12-2016 Hits:994 Мнения mediusinfo.ru

7 декабря в Санкт-Петербурге городским судом будет рассмотрена апелляционная жалоба на решение об аресте бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна. Чиновник обвиняется в мошенничестве при строительстве «Зенит-Арены». Жалоба поданая адвокатами указывает...

Саратовская область перешла в новый часовой пояс

05-12-2016 Hits:995 Мнения Надежда Фрольцова

Решение об этом было принято не сразу. По данному вопросу велось долгое обсуждение, было собрано множество мнений.

Законность увольнения 400 работников Тольяттиазота оспаривается в суде

01-12-2016 Hits:1171 Мнения ИА Медиус

Разгорается очередной скандал вокруг ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ), где в августе были уволены сразу 400 человек — весь цех охраны предприятия. Официальная причина — сокращение штата. Однако тот факт, что сменившая...

С 20 ноября водители будут сдавать новые экзамены

21-11-2016 Hits:1210 Мнения Надежда Фрольцова

Теперь перевозчики должны начать работу по подготовке водителей к международным рейсам, чтобы получать право возить товар за рубеж.

В РФ увеличат штрафы за перепланировку вентиляции при ремонте.

15-11-2016 Hits:994 Мнения ИА Медиус

Штрафы для физических лиц за нарушение вентиляции при перепланировке квартир предполагается увеличить с 1 тысячи до 5 тысяч рублей, рассматривается возможность установки в домах газоанализаторов, заявил министр строительства и ЖКХ...

Анонсы

Продолжается прием заявок на конкурс социальной рекламы «Импульс»

08-09-2016 Hits:433 Анонсы mediusinfo.ru

Всероссийский ежегодный конкурс социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс» продолжает прием заявок. Организатор конкурса – международная медиагруппа «Россия сегодня». Цель конкурса – развитие социальной рекламы в России.

Автопробег «Эстафета доверия».

05-07-2016 Hits:610 Анонсы ИА Медиус

С 6 по 20 июля 2016 года в рамках социального проекта «Я доверяю» Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводит акцию по продвижению единого общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122 - автопробег «Эстафета доверия». 

Рогозин назвал героя фильма «Брат 2» главным российским хакером

09-01-2017 Hits:9 лента mediusinfo.ru

Вице-премьер Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter шуточное фото, на котором герой фильма «Брат 2» Виктор Багров в исполнении актера Виктора Сухорукова назван «главным российским хакером». На снимке утверждается, что...

Шансонье Новикову заменили домашний арест подпиской о невыезде

09-01-2017 Hits:12 лента mediusinfo.ru

В отношении барда и художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова избрана меру пресечения в виде подписки о невыезде. Новикова обвиняют в мошенничестве с деньгами пайщиков жилого комплекса...

Число засидевшихся в служебных квартирах депутатов сократилось до трех

09-01-2017 Hits:21 лента mediusinfo.ru

Трое депутатов Госдумы шестого созыва по-прежнему не освободили служебное жилье в Москве, сообщаил зампред комитета нижней палаты по регламенту Михаил Романов. Казенные помещения в доме на улице Улофа Пальме...

Apple запретила пользователям искать потерянные наушники AirPods

09-01-2017 Hits:14 лента mediusinfo.ru

Корпорация Apple удалила из магазина приложений App Store приложение Finder for AirPods, который помогает найти утерянные наушники AirPods. По мнению разработчика, Apple не одобрила саму идею приложения и сочла...

Югославский компьютерный журнал 90-х привлекал читателей откровенными снимками

09-01-2017 Hits:14 лента mediusinfo.ru

Югославский журнал Raсunari, посвященный новинкам компьютерных технологий, в течение девяти лет привлекал читателей эротичными фотографиями девушек на обложке. На большинстве снимков модели взаимодействуют с техникой: держат в руках клавиатуры...

Японский бренд переосмыслил adidas Originals

09-01-2017 Hits:16 лента mediusinfo.ru

Немецкий бренд спортивной одежды, обуви и аксессуаров adidas Originals представил новую совместную коллекцию с японской маркой White Mountaineering. В нее вошли переработанные тректопы с капюшоном, ветровки, футболки, свитшоты, спортивные...

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