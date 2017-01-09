Новости дня в Рязани. Информационное агентство Медиус

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Как будет ходить общественный транспорт в Рязани в ночь на Рождество 05.01.2017 Движение будет организовано по схеме с указанием времени прохождения через остановку общественного транспорта.

Трагическое ДТП в Рязанской области 04.01.2017 Три человека, в том числе ребенок, погибли в Михайловском районе Рязанской области.

О мошенничестве в особо крупном размере 30.12.2016 В Октябрьском районном суде Рязани началось рассмотрение уголовного дела о мошенничестве в крупном и особо крупном размере.

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