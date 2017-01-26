Новости дня в Рязани. Информационное агентство Медиус

04-01-2017 Hits:1028 Мнения Надежда Фрольцова
Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобилях.
12-12-2016 Hits:1239 Мнения Надежда Фрольцова
Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект, который приостанавливает до 1 января 2020 года действие нормы о ежегодном пересмотре размера материнского капитала с учетом темпов роста инфляции.
10-12-2016 Hits:1265 Мнения ИА Медиус
В понедельник Правительство России рассмотрело поправки в законопроекты «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и Федеральный закон «Об ипотеке...
05-12-2016 Hits:1413 Мнения mediusinfo.ru
7 декабря в Санкт-Петербурге городским судом будет рассмотрена апелляционная жалоба на решение об аресте бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна. Чиновник обвиняется в мошенничестве при строительстве «Зенит-Арены». Жалоба поданая адвокатами указывает...
05-12-2016 Hits:1429 Мнения Надежда Фрольцова
Решение об этом было принято не сразу. По данному вопросу велось долгое обсуждение, было собрано множество мнений.
01-12-2016 Hits:1600 Мнения ИА Медиус
Разгорается очередной скандал вокруг ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ), где в августе были уволены сразу 400 человек — весь цех охраны предприятия. Официальная причина — сокращение штата. Однако тот факт, что сменившая...
21-11-2016 Hits:1299 Мнения Надежда Фрольцова
Теперь перевозчики должны начать работу по подготовке водителей к международным рейсам, чтобы получать право возить товар за рубеж.
15-11-2016 Hits:1079 Мнения ИА Медиус
Штрафы для физических лиц за нарушение вентиляции при перепланировке квартир предполагается увеличить с 1 тысячи до 5 тысяч рублей, рассматривается возможность установки в домах газоанализаторов, заявил министр строительства и ЖКХ...
08-09-2016 Hits:502 Анонсы mediusinfo.ru
Всероссийский ежегодный конкурс социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс» продолжает прием заявок. Организатор конкурса – международная медиагруппа «Россия сегодня». Цель конкурса – развитие социальной рекламы в России.
05-07-2016 Hits:689 Анонсы ИА Медиус
С 6 по 20 июля 2016 года в рамках социального проекта «Я доверяю» Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводит акцию по продвижению единого общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122 - автопробег «Эстафета доверия».
26-01-2017 Hits:6 лента mediusinfo.ru
Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак призвал отказаться от голословных обвинений против российских спортсменов в применении запрещенных препаратов. По словам функционера, нужно предоставить доказательства. Он также отметил, что в...
26-01-2017 Hits:7 лента mediusinfo.ru
Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров считает, что предлагаемые президентом США Дональдом Трампом зоны безопасности в Сирии вытеснят российскую авиацию. «Это ответ нашим великим...
26-01-2017 Hits:5 лента mediusinfo.ru
В Троицке (Челябинская область) живодеры отрубили топором все лапы овчарке. Окровавленное животное обнаружила сотрудница скорой помощи, возвращавшаяся вечером с работы. Женщина отвезла собаку к ветеринару, который провел операцию, длившуюся...
26-01-2017 Hits:15 лента mediusinfo.ru
Американки Серена и Винус Уильямс встретятся в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Старшая из сестер в полуфинальной игре одолела соотечественницу Коко Вандевеге (6:7, 6:2, 6:3). Серена обыграла представительницу...
26-01-2017 Hits:16 лента mediusinfo.ru
Кинокаталог IMDb опубликовал список эпизодов и дату премьеры седьмого сезона «Игры престолов». Информация впоследствии была удалена с сайта. Первая серия выйдет на экраны 25 июня 2017 года. Всего новый...
26-01-2017 Hits:20 лента mediusinfo.ru
В Нью-Дели в результате болезни на 68-м году жизни скончался посол России в Индии Александр Кадакин. Об этом сообщили в российской дипмиссии. «Вся дипломатическая карьера Александра Кадакина с 1971...
Хотите быть в курсе последних новостей города Рязань? Тогда Вы находитесь в правильном месте! Предлагаем Вашему вниманию официальный сайт информационного агентство Медиус. На сайте Вы можете почитать городские новости,расписание кинотеатров спортивные новости и новости о происшествиях в Рязани и Рязанской области. Надеемся, наш сайт поможет Вам быть в курсе последний новостей родного города!