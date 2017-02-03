Новости дня в Рязани. Информационное агентство Медиус

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Лента новостей

В Рязанской области подешевела капуста, но подорожала картошка

В Рязанской области подешевела капуста, но подорожала картошка

03.02.2017
По таким позициям, как мясо кур, рис, мука пшеничная, чай, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, вермишель, лук репчатый, свинина, баранина, молоко, морковь...
Справедливый приговор

Справедливый приговор

03.02.2017
11 лет колонии получил житель Рязанской области за убийство.
В Рязанской области в отделениях Почты России можно выписать газеты и журналы по ценам прошлого года

В Рязанской области в отделениях Почты России можно выписать газеты и журналы по ценам прошлого года

03.02.2017
Оформить подписку на 2-е полугодие этого года можно во всех почтовых отделениях страны.
В Рязани задержали бывшего «слоновца» по кличке «Псих»

В Рязани задержали бывшего «слоновца» по кличке «Псих»

03.02.2017
Мужчину подозревают в хранении наркотиков.
Начнем мир заново!

Начнем мир заново!

03.02.2017
В Рязани откроется выставка с фотографиями мира после конца света.
Рязанские школьники участвуют в благоустройстве памятников и воинских захоронений

Рязанские школьники участвуют в благоустройстве памятников и воинских захоронений

03.02.2017
Учащиеся школ города Рязани принимают участие в очистке от снега и поддержании в течение зимнего периода 2017 года в надлежащем...
Удивительная птица, нам нельзя не восхититься

Удивительная птица, нам нельзя не восхититься

03.02.2017
1 февраля в студии «Детского радио, 96,1 FM» в Рязани состоялся первый этап записи участников конкурса «Удивительная птица, нам нельзя...
Об укреплении транспортной дисциплины в Рязани

Об укреплении транспортной дисциплины в Рязани

03.02.2017
1 февраля в управлении транспорта администрации города Рязани состоялось рабочее совещание с коммерческими перевозчиками.
В Центре детского творчества «Приокский» в Рязани открыли Год экологии

В Центре детского творчества «Приокский» в Рязани открыли Год экологии

03.02.2017
В ЦДТ «Приокский» педагоги городского Центра детского экологического образования открыли Год экологии. Об этом сообщает управление образования и молодежной политики...
В Рязани отметили 74-ую годовщину Победы в Сталинградской битве

В Рязани отметили 74-ую годовщину Победы в Сталинградской битве

03.02.2017
2 февраля на площади Победы состоялась церемония возложения цветов в честь Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
В рязанском Государственном архиве открылся новый читальный зал

В рязанском Государственном архиве открылся новый читальный зал

03.02.2017
Государственный архив Рязанской области является одним из крупнейших в Центральной России. В учреждении находится более 2500000 единиц хранения, в том...
О развитии пищевой и перерабатывающей промышленности в Рязанской области

О развитии пищевой и перерабатывающей промышленности в Рязанской области

03.02.2017
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области сообщает о предварительных итогах развития пищевой и перерабатывающей промышленности в регионе в 2016...
Про алименты

Про алименты

02.02.2017
Отец-алиментщик из Рязанской области задолжал дочери полмиллиона рублей.
С 1 февраля паспорта и водительские права можно получить по новым правилам

С 1 февраля паспорта и водительские права можно получить по новым правилам

02.02.2017
За предоставление услуги МФЦ будет отвечать совместно с МВД.

Мнения

Конструкция детского автокресла должна соответствовать росту и весу ребенка

04-01-2017 Hits:1268 Мнения Надежда Фрольцова

Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобилях.

Госдума заморозила индексацию маткапитала до 2020 года

12-12-2016 Hits:1461 Мнения Надежда Фрольцова

Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект, который приостанавливает до 1 января 2020 года действие нормы о ежегодном пересмотре размера материнского капитала с учетом темпов роста инфляции.

Долевой умысел

10-12-2016 Hits:1480 Мнения ИА Медиус

В понедельник Правительство России рассмотрело поправки в законопроекты «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и Федеральный закон «Об ипотеке...

Адвокаты бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна нашли ошибку в суде

05-12-2016 Hits:1649 Мнения mediusinfo.ru

7 декабря в Санкт-Петербурге городским судом будет рассмотрена апелляционная жалоба на решение об аресте бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна. Чиновник обвиняется в мошенничестве при строительстве «Зенит-Арены». Жалоба поданая адвокатами указывает...

Саратовская область перешла в новый часовой пояс

05-12-2016 Hits:1661 Мнения Надежда Фрольцова

Решение об этом было принято не сразу. По данному вопросу велось долгое обсуждение, было собрано множество мнений.

Законность увольнения 400 работников Тольяттиазота оспаривается в суде

01-12-2016 Hits:1826 Мнения ИА Медиус

Разгорается очередной скандал вокруг ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ), где в августе были уволены сразу 400 человек — весь цех охраны предприятия. Официальная причина — сокращение штата. Однако тот факт, что сменившая...

С 20 ноября водители будут сдавать новые экзамены

21-11-2016 Hits:1345 Мнения Надежда Фрольцова

Теперь перевозчики должны начать работу по подготовке водителей к международным рейсам, чтобы получать право возить товар за рубеж.

В РФ увеличат штрафы за перепланировку вентиляции при ремонте.

15-11-2016 Hits:1131 Мнения ИА Медиус

Штрафы для физических лиц за нарушение вентиляции при перепланировке квартир предполагается увеличить с 1 тысячи до 5 тысяч рублей, рассматривается возможность установки в домах газоанализаторов, заявил министр строительства и ЖКХ...

Анонсы

Продолжается прием заявок на конкурс социальной рекламы «Импульс»

08-09-2016 Hits:533 Анонсы mediusinfo.ru

Всероссийский ежегодный конкурс социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс» продолжает прием заявок. Организатор конкурса – международная медиагруппа «Россия сегодня». Цель конкурса – развитие социальной рекламы в России.

Автопробег «Эстафета доверия».

05-07-2016 Hits:726 Анонсы ИА Медиус

С 6 по 20 июля 2016 года в рамках социального проекта «Я доверяю» Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводит акцию по продвижению единого общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122 - автопробег «Эстафета доверия». 

Советник Трампа отказался терпеть «провокации» со стороны Ирана

04-02-2017 Hits:13 лента mediusinfo.ru

Вашингтон не намерен терпеть «провокации» со стороны Ирана, которые угрожают интересам Соединенных Штатов, заявил советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. По его словам, времена, когда закрывались глаза...

Обвиненному в нацизме украинскому футболисту предложили вернуться в «Райо»

04-02-2017 Hits:23 лента mediusinfo.ru

Испанский «Райо Вальекано» предложил украинскому форварду Роману Зозуле, обвиненному болельщиками в нацизме, вернуться в клуб и гарантировал ему безопасность. Представители «Райо» провели встречу с руководством чемпионата Испании и профсоюзом...

Владимир Колокольцев возглавил попечительский совет «Динамо»

04-02-2017 Hits:18 лента mediusinfo.ru

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев назначен председателем попечительского совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». На этом посту Колокольцев сменил Рашида Нургалиева. В организации назначение чиновника на должность главы...

Прокуратура Чечни предложила завести дело на пошутившего про Коран блогера

04-02-2017 Hits:23 лента mediusinfo.ru

Прокуратура Чечни обратилась в республиканское управление Следственного комитета с ходатайством возбудить уголовное дело по статье «Действия, направленные на унижение достоинства человека» в отношении известногоYouTube-блогера Ильи Мэддисона за его ролик...

Пассажира летевшего из Вьетнама самолета задержали за конфликт с бортпроводником

04-02-2017 Hits:58 лента mediusinfo.ru

Полицейские задержали в новосибирском аэропорту «Толмачево» избившего бортпроводника пассажира самолета авиакомпании Azur Air, направлявшегося из Камрани, Вьетнам, в Сургут. Сам задержанный заявил, что бортпроводник нагрубил ему, после чего завязалась...

Вашингтон объявил о пересмотре политики в отношении Кубы

04-02-2017 Hits:29 лента mediusinfo.ru

Вашингтон занялся пересмотром политики в отношении Гаваны, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. По его словам, в приоритете будет вопрос соблюдения прав человека. Он также отметил, что США продолжат...

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