Новости дня в Рязани. Информационное агентство Медиус

Макгрегор предсказал миллиардный доход от его поединка с Мэйуэзером 30-01-2017 Hits:8 лента mediusinfo.ru Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор заявил, что его бой с американским боксером Флойдом Мэйуэзером принесет доход в один миллиард долларов. Также он отметил, что бой может состояться...

На Монблане нашли тело российского горнолыжника 30-01-2017 Hits:11 лента mediusinfo.ru Российский горнолыжник погиб во Франции, упав в расщелину в районе массива Монблан. Тело 30-летнего мужчины было обнаружено на высоте трех тысяч метров. Его 60-летний отец также провалился в расщелину...

Сборная Франции стала чемпионом мира по гандболу 30-01-2017 Hits:12 лента mediusinfo.ru Сборная Франции обыграла команду Норвегии в финальном матче домашнего чемпионата мира по гандболу. Встреча проходила в воскресенье, 29 января, в Париже и завершилась со счетом 33:26 в пользу хозяев...

Захарова объявила конкурс на лучшую карикатуру Джонсона 30-01-2017 Hits:24 лента mediusinfo.ru Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию в газете Daily Mail о том, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон взбесился, узнав, что она была приглашена на прием в...