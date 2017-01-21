Новости дня в Рязани. Информационное агентство Медиус

04-01-2017 Hits:919 Мнения Надежда Фрольцова
Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобилях.
12-12-2016 Hits:1130 Мнения Надежда Фрольцова
Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект, который приостанавливает до 1 января 2020 года действие нормы о ежегодном пересмотре размера материнского капитала с учетом темпов роста инфляции.
10-12-2016 Hits:1156 Мнения ИА Медиус
В понедельник Правительство России рассмотрело поправки в законопроекты «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и Федеральный закон «Об ипотеке...
05-12-2016 Hits:1308 Мнения mediusinfo.ru
7 декабря в Санкт-Петербурге городским судом будет рассмотрена апелляционная жалоба на решение об аресте бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна. Чиновник обвиняется в мошенничестве при строительстве «Зенит-Арены». Жалоба поданая адвокатами указывает...
05-12-2016 Hits:1324 Мнения Надежда Фрольцова
Решение об этом было принято не сразу. По данному вопросу велось долгое обсуждение, было собрано множество мнений.
01-12-2016 Hits:1492 Мнения ИА Медиус
Разгорается очередной скандал вокруг ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ), где в августе были уволены сразу 400 человек — весь цех охраны предприятия. Официальная причина — сокращение штата. Однако тот факт, что сменившая...
21-11-2016 Hits:1280 Мнения Надежда Фрольцова
Теперь перевозчики должны начать работу по подготовке водителей к международным рейсам, чтобы получать право возить товар за рубеж.
15-11-2016 Hits:1059 Мнения ИА Медиус
Штрафы для физических лиц за нарушение вентиляции при перепланировке квартир предполагается увеличить с 1 тысячи до 5 тысяч рублей, рассматривается возможность установки в домах газоанализаторов, заявил министр строительства и ЖКХ...
08-09-2016 Hits:484 Анонсы mediusinfo.ru
Всероссийский ежегодный конкурс социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс» продолжает прием заявок. Организатор конкурса – международная медиагруппа «Россия сегодня». Цель конкурса – развитие социальной рекламы в России.
05-07-2016 Hits:668 Анонсы ИА Медиус
С 6 по 20 июля 2016 года в рамках социального проекта «Я доверяю» Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводит акцию по продвижению единого общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122 - автопробег «Эстафета доверия».
22-01-2017 Hits:25 лента mediusinfo.ru
Власти итальянского города Фариндола, где расположен попавший под лавину отель Rigopiano, подадут иск против французского сатирического издания Charlie Hebdo. На карикатуре изображена съезжающая с горы на лыжах смерть, держащая...
22-01-2017 Hits:12 лента mediusinfo.ru
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли после гостевого матча 21-го тура чемпионата Франции с «Бастией» пожаловался на проявления расизма со стороны болельщиков хозяев. 26-летний форвард отметил, что подобное поведение фанатов делает...
21-01-2017 Hits:16 лента mediusinfo.ru
Мэр Лондона Садик Хан присоединился к многотысячному маршу протеста против Трампа, который проходит в английской столице. Демонстранты прошли маршем от посольства США в Лондоне до Трафальгарской площади, скандируя: «Стройте...
21-01-2017 Hits:24 лента mediusinfo.ru
Нападающий Уэйн Руни стал лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед». Форвард поразил ворота команды «Сток Сити» на 93-й минуте матча 22-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ). Этот гол стал 250-м...
21-01-2017 Hits:23 лента mediusinfo.ru
Популярный российский YouTube-блогер и комик Илья Мэддисон уехал из России из-за травли, которую организовали сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Он планирует выложить в сеть видеообращение...
21-01-2017 Hits:33 лента mediusinfo.ru
США решили не отправлять делегацию на переговоры по Сирии в Астану. «Из-за состоявшейся инаугурации президента и смены власти делегация из Вашингтона не будет присутствовать на конференции в Астане», —...
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