Новости дня в Рязани. Информационное агентство Медиус

04-01-2017 Hits:555 Мнения Надежда Фрольцова
Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобилях.
12-12-2016 Hits:806 Мнения Надежда Фрольцова
Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект, который приостанавливает до 1 января 2020 года действие нормы о ежегодном пересмотре размера материнского капитала с учетом темпов роста инфляции.
10-12-2016 Hits:847 Мнения ИА Медиус
В понедельник Правительство России рассмотрело поправки в законопроекты «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и Федеральный закон «Об ипотеке...
05-12-2016 Hits:994 Мнения mediusinfo.ru
7 декабря в Санкт-Петербурге городским судом будет рассмотрена апелляционная жалоба на решение об аресте бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна. Чиновник обвиняется в мошенничестве при строительстве «Зенит-Арены». Жалоба поданая адвокатами указывает...
05-12-2016 Hits:995 Мнения Надежда Фрольцова
Решение об этом было принято не сразу. По данному вопросу велось долгое обсуждение, было собрано множество мнений.
01-12-2016 Hits:1171 Мнения ИА Медиус
Разгорается очередной скандал вокруг ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ), где в августе были уволены сразу 400 человек — весь цех охраны предприятия. Официальная причина — сокращение штата. Однако тот факт, что сменившая...
21-11-2016 Hits:1210 Мнения Надежда Фрольцова
Теперь перевозчики должны начать работу по подготовке водителей к международным рейсам, чтобы получать право возить товар за рубеж.
15-11-2016 Hits:994 Мнения ИА Медиус
Штрафы для физических лиц за нарушение вентиляции при перепланировке квартир предполагается увеличить с 1 тысячи до 5 тысяч рублей, рассматривается возможность установки в домах газоанализаторов, заявил министр строительства и ЖКХ...
08-09-2016 Hits:433 Анонсы mediusinfo.ru
Всероссийский ежегодный конкурс социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс» продолжает прием заявок. Организатор конкурса – международная медиагруппа «Россия сегодня». Цель конкурса – развитие социальной рекламы в России.
05-07-2016 Hits:610 Анонсы ИА Медиус
С 6 по 20 июля 2016 года в рамках социального проекта «Я доверяю» Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводит акцию по продвижению единого общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122 - автопробег «Эстафета доверия».
09-01-2017 Hits:9 лента mediusinfo.ru
Вице-премьер Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter шуточное фото, на котором герой фильма «Брат 2» Виктор Багров в исполнении актера Виктора Сухорукова назван «главным российским хакером». На снимке утверждается, что...
09-01-2017 Hits:12 лента mediusinfo.ru
В отношении барда и художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова избрана меру пресечения в виде подписки о невыезде. Новикова обвиняют в мошенничестве с деньгами пайщиков жилого комплекса...
09-01-2017 Hits:21 лента mediusinfo.ru
Трое депутатов Госдумы шестого созыва по-прежнему не освободили служебное жилье в Москве, сообщаил зампред комитета нижней палаты по регламенту Михаил Романов. Казенные помещения в доме на улице Улофа Пальме...
09-01-2017 Hits:14 лента mediusinfo.ru
Корпорация Apple удалила из магазина приложений App Store приложение Finder for AirPods, который помогает найти утерянные наушники AirPods. По мнению разработчика, Apple не одобрила саму идею приложения и сочла...
09-01-2017 Hits:14 лента mediusinfo.ru
Югославский журнал Raсunari, посвященный новинкам компьютерных технологий, в течение девяти лет привлекал читателей эротичными фотографиями девушек на обложке. На большинстве снимков модели взаимодействуют с техникой: держат в руках клавиатуры...
09-01-2017 Hits:16 лента mediusinfo.ru
Немецкий бренд спортивной одежды, обуви и аксессуаров adidas Originals представил новую совместную коллекцию с японской маркой White Mountaineering. В нее вошли переработанные тректопы с капюшоном, ветровки, футболки, свитшоты, спортивные...
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