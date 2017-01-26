Новости дня в Рязани. Информационное агентство Медиус

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Лента новостей

В Рязанской области состоится региональный этап интеллектуальной игры «Начинающий фермер»

В Рязанской области состоится региональный этап интеллектуальной игры «Начинающий фермер»

26.01.2017
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области информирует о проведении регионального этапа интеллектуальной игры «Начинающий фермер».
Многоходовую кражу денег раскрыли в Рязанской области

Многоходовую кражу денег раскрыли в Рязанской области

26.01.2017
Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» задержали 19-летнюю жительницу района, которая подозревается в краже сбережений у пенсионера из деревни Бреево.
В Рязани провели конкурс профессионального мастерства

В Рязани провели конкурс профессионального мастерства

26.01.2017
24 января на базе Межшкольного учебного центра в рамках профориентационной работы управления образования и молодежной политики администрации города Рязани состоялся...
Рязанской области предоставят федеральные субсидии на развитие образования

Рязанской области предоставят федеральные субсидии на развитие образования

26.01.2017
Министерство образования региона информирует о том, что Рязанская область вошла в число победителей по итогам отбора субъектов РФ на получение...
Состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры Рязанской области

Состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры Рязанской области

26.01.2017
25 января состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры Рязанской области, в котором принял участие Губернатор Олег Ковалев.
Олег Ковалев: «Самбо – спорт сильных и мужественных людей»

Олег Ковалев: «Самбо – спорт сильных и мужественных людей»

26.01.2017
В чемпионате принимают участие свыше 70 команд, в составе которых более 500 спортсменов.
О развитии малого и среднего предпринимательства при Правительстве Рязанской области

О развитии малого и среднего предпринимательства при Правительстве Рязанской области

26.01.2017
25 января состоялось заседание комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Рязанской области. Его провел первый заместитель Председателя...
В Рязанской области отметили День российского студенчества

В Рязанской области отметили День российского студенчества

26.01.2017
Главной праздничной площадкой выбрано училище ВДВ. Этот вуз – гордость Рязанского края, одно из самых престижных военных учебных заведений страны.
В рязанской детской поликлинике поймали карманницу

В рязанской детской поликлинике поймали карманницу

25.01.2017
Подозреваемая взята под стражу.
Садоводческие товарищества в Рязанской области получат господдержку

Садоводческие товарищества в Рязанской области получат господдержку

25.01.2017
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области информирует о работе по оказанию государственной поддержки садоводческим товариществам региона.
Губернатор Рязанской области встретился с Председателем Правления ПАО «Газпром»

Губернатор Рязанской области встретился с Председателем Правления ПАО «Газпром»

25.01.2017
На встрече Губернатора Рязанской области Олега Ковалева и Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера обсуждались вопросы выполнения Соглашения о сотрудничестве...
Рязанская область получит субсидии на строительство и реконструкцию сельских автодорог

Рязанская область получит субсидии на строительство и реконструкцию сельских автодорог

25.01.2017
Рязанская область получит субсидии в сумме 167 млн. 346 тыс. рублей на строительство и реконструкцию сельских автодорог.
Губернатор Рязанской области встретился с делегацией группы компаний СПФ в России

Губернатор Рязанской области встретился с делегацией группы компаний СПФ в России

25.01.2017
На встрече руководителей региона с инвесторами обсуждались вопросы оказания проекту господдержки, возможности технологического присоединения к электрическим и газовым сетям, использования...
В Рязанской области реализуется образовательный проект «Агрошкола»

В Рязанской области реализуется образовательный проект «Агрошкола»

25.01.2017
В настоящее время подготовку по программе «Агрошкола» проходят более 40 школьников 9-11 классов из различных муниципальных образований Рязанской области.

Мнения

Конструкция детского автокресла должна соответствовать росту и весу ребенка

04-01-2017 Hits:1028 Мнения Надежда Фрольцова

Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобилях.

Госдума заморозила индексацию маткапитала до 2020 года

12-12-2016 Hits:1239 Мнения Надежда Фрольцова

Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект, который приостанавливает до 1 января 2020 года действие нормы о ежегодном пересмотре размера материнского капитала с учетом темпов роста инфляции.

Долевой умысел

10-12-2016 Hits:1265 Мнения ИА Медиус

В понедельник Правительство России рассмотрело поправки в законопроекты «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и Федеральный закон «Об ипотеке...

Адвокаты бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна нашли ошибку в суде

05-12-2016 Hits:1413 Мнения mediusinfo.ru

7 декабря в Санкт-Петербурге городским судом будет рассмотрена апелляционная жалоба на решение об аресте бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна. Чиновник обвиняется в мошенничестве при строительстве «Зенит-Арены». Жалоба поданая адвокатами указывает...

Саратовская область перешла в новый часовой пояс

05-12-2016 Hits:1429 Мнения Надежда Фрольцова

Решение об этом было принято не сразу. По данному вопросу велось долгое обсуждение, было собрано множество мнений.

Законность увольнения 400 работников Тольяттиазота оспаривается в суде

01-12-2016 Hits:1600 Мнения ИА Медиус

Разгорается очередной скандал вокруг ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ), где в августе были уволены сразу 400 человек — весь цех охраны предприятия. Официальная причина — сокращение штата. Однако тот факт, что сменившая...

С 20 ноября водители будут сдавать новые экзамены

21-11-2016 Hits:1299 Мнения Надежда Фрольцова

Теперь перевозчики должны начать работу по подготовке водителей к международным рейсам, чтобы получать право возить товар за рубеж.

В РФ увеличат штрафы за перепланировку вентиляции при ремонте.

15-11-2016 Hits:1079 Мнения ИА Медиус

Штрафы для физических лиц за нарушение вентиляции при перепланировке квартир предполагается увеличить с 1 тысячи до 5 тысяч рублей, рассматривается возможность установки в домах газоанализаторов, заявил министр строительства и ЖКХ...

Анонсы

Продолжается прием заявок на конкурс социальной рекламы «Импульс»

08-09-2016 Hits:502 Анонсы mediusinfo.ru

Всероссийский ежегодный конкурс социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс» продолжает прием заявок. Организатор конкурса – международная медиагруппа «Россия сегодня». Цель конкурса – развитие социальной рекламы в России.

Автопробег «Эстафета доверия».

05-07-2016 Hits:689 Анонсы ИА Медиус

С 6 по 20 июля 2016 года в рамках социального проекта «Я доверяю» Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводит акцию по продвижению единого общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122 - автопробег «Эстафета доверия». 

Глава Федерации биатлона Украины назвал обвинения россиян в допинге голословными

26-01-2017 Hits:6 лента mediusinfo.ru

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак призвал отказаться от голословных обвинений против российских спортсменов в применении запрещенных препаратов. По словам функционера, нужно предоставить доказательства. Он также отметил, что в...

Эксперт предрек вытеснение из Сирии российской авиации из-за идеи Трампа

26-01-2017 Hits:7 лента mediusinfo.ru

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров считает, что предлагаемые президентом США Дональдом Трампом зоны безопасности в Сирии вытеснят российскую авиацию. «Это ответ нашим великим...

Живодеры из Челябинской области отрубили собаке лапы

26-01-2017 Hits:5 лента mediusinfo.ru

В Троицке (Челябинская область) живодеры отрубили топором все лапы овчарке. Окровавленное животное обнаружила сотрудница скорой помощи, возвращавшаяся вечером с работы. Женщина отвезла собаку к ветеринару, который провел операцию, длившуюся...

Титул победительницы Australian Open разыграют сестры Уильямс

26-01-2017 Hits:15 лента mediusinfo.ru

Американки Серена и Винус Уильямс встретятся в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Старшая из сестер в полуфинальной игре одолела соотечественницу Коко Вандевеге (6:7, 6:2, 6:3). Серена обыграла представительницу...

Дата выхода нового сезона «Игры престолов» утекла в сеть

26-01-2017 Hits:16 лента mediusinfo.ru

Кинокаталог IMDb опубликовал список эпизодов и дату премьеры седьмого сезона «Игры престолов». Информация впоследствии была удалена с сайта. Первая серия выйдет на экраны 25 июня 2017 года. Всего новый...

В Нью-Дели скончался посол России в Индии

26-01-2017 Hits:20 лента mediusinfo.ru

В Нью-Дели в результате болезни на 68-м году жизни скончался посол России в Индии Александр Кадакин. Об этом сообщили в российской дипмиссии. «Вся дипломатическая карьера Александра Кадакина с 1971...

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