Новости дня в Рязани. Информационное агентство Медиус

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Лента новостей

О мошенничестве в особо крупном размере

О мошенничестве в особо крупном размере

30.12.2016
В Октябрьском районном суде Рязани началось рассмотрение уголовного дела о мошенничестве в крупном и особо крупном размере.
В Рязани будут ходить автобусы, оборудованные для инвалидов

В Рязани будут ходить автобусы, оборудованные для инвалидов

30.12.2016
В МУП «Автоколонна 1310» поступили 10 новых автобусов.
Гороскоп на новый 2017 год – год Петуха по годам

Гороскоп на новый 2017 год – год Петуха по годам

30.12.2016
Как будут складываться события для тех, кто знает, в какой год родился согласно восточному гороскопу.
Рязань подготовит для ВДВ более тысячи высотных парашютистов

Рязань подготовит для ВДВ более тысячи высотных парашютистов

29.12.2016
За период подготовки специалисты по высотной специальной парашютной подготовке ВДВ осуществили более 12 тыс. прыжков с парашютом с высот от...
В Рязани перед судом предстанет бывший чиновник ФСИН

В Рязани перед судом предстанет бывший чиновник ФСИН

29.12.2016
По версии следствия обвиняемый посредством перевода на счет банковской карты получил взятку в сумме 10 тыс. рублей от гражданки за...
Новый 2017 год Петуха по знакам зодиака

Новый 2017 год Петуха по знакам зодиака

29.12.2016
Узнайте, что ждет Вас, если Вы Овен, Телец или другой знак зодиака.
Рязанская почта сообщила новогодний график работы

Рязанская почта сообщила новогодний график работы

29.12.2016
31 декабря и 6 января рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час.
Организация движения рязанского городского транспорта в Новогоднюю ночь и 1 января

Организация движения рязанского городского транспорта в Новогоднюю ночь и 1 января

29.12.2016
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в связи с проведением праздничных мероприятий в Новогоднюю ночь, работа городского транспорта будет продлена с...
В Рязанском районе мужчина осужден за убийство незнакомца

В Рязанском районе мужчина осужден за убийство незнакомца

29.12.2016
9 июня 2016 года М., находясь в состоянии алкогольного опьянения, пас коров на лугу в селе Заборье Рязанского района.
Рязанку осудили за жестокое обращение с дочерью

Рязанку осудили за жестокое обращение с дочерью

28.12.2016
Уголовное дело в отношении рязанки было возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Сапожковского района.
Сильнейшие юные теннисисты мира приедут на турнир в Рязань

Сильнейшие юные теннисисты мира приедут на турнир в Рязань

28.12.2016
Главная награда турнира – это кубок, авторская работа мастеров Скопинской художественной керамики.
В Рязанской области суд закрыл школу из-за аварийного состояния

В Рязанской области суд закрыл школу из-за аварийного состояния

28.12.2016
Прокуратура установила, что здание школы не обеспечивает безопасность участников образовательного процесса.
Огненный Петух принесет в дом счастье

Огненный Петух принесет в дом счастье

28.12.2016
2017 год – это год Красного Огненного Петуха. Что это значит и как то или иное животное способно повлиять на...
В Рязани пьяный водитель на Honda пытался скрыться от инспектора ДПС

В Рязани пьяный водитель на Honda пытался скрыться от инспектора ДПС

27.12.2016
При проверке было установлено, что у водителя имеются признаки состояния опьянения.

Мнения

Госдума заморозила индексацию маткапитала до 2020 года

12-12-2016 Hits:570 Мнения Надежда Фрольцова

Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект, который приостанавливает до 1 января 2020 года действие нормы о ежегодном пересмотре размера материнского капитала с учетом темпов роста инфляции.

Долевой умысел

10-12-2016 Hits:595 Мнения ИА Медиус

В понедельник Правительство России рассмотрело поправки в законопроекты «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и Федеральный закон «Об ипотеке...

Адвокаты бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна нашли ошибку в суде

05-12-2016 Hits:747 Мнения mediusinfo.ru

7 декабря в Санкт-Петербурге городским судом будет рассмотрена апелляционная жалоба на решение об аресте бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна. Чиновник обвиняется в мошенничестве при строительстве «Зенит-Арены». Жалоба поданая адвокатами указывает...

Саратовская область перешла в новый часовой пояс

05-12-2016 Hits:750 Мнения Надежда Фрольцова

Решение об этом было принято не сразу. По данному вопросу велось долгое обсуждение, было собрано множество мнений.

Законность увольнения 400 работников Тольяттиазота оспаривается в суде

01-12-2016 Hits:921 Мнения ИА Медиус

Разгорается очередной скандал вокруг ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ), где в августе были уволены сразу 400 человек — весь цех охраны предприятия. Официальная причина — сокращение штата. Однако тот факт, что сменившая...

С 20 ноября водители будут сдавать новые экзамены

21-11-2016 Hits:1084 Мнения Надежда Фрольцова

Теперь перевозчики должны начать работу по подготовке водителей к международным рейсам, чтобы получать право возить товар за рубеж.

В РФ увеличат штрафы за перепланировку вентиляции при ремонте.

15-11-2016 Hits:912 Мнения ИА Медиус

Штрафы для физических лиц за нарушение вентиляции при перепланировке квартир предполагается увеличить с 1 тысячи до 5 тысяч рублей, рассматривается возможность установки в домах газоанализаторов, заявил министр строительства и ЖКХ...

Подушки безопасности в автомобилях представляют опасность

11-11-2016 Hits:922 Мнения Надежда Фрольцова

Испанские ученые университета Севильи доказали, что подушки безопасности в автомобилях причиняют вред здоровью, хотя часто спасают жизнь человека во время ДТП.

Анонсы

Продолжается прием заявок на конкурс социальной рекламы «Импульс»

08-09-2016 Hits:353 Анонсы mediusinfo.ru

Всероссийский ежегодный конкурс социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс» продолжает прием заявок. Организатор конкурса – международная медиагруппа «Россия сегодня». Цель конкурса – развитие социальной рекламы в России.

Автопробег «Эстафета доверия».

05-07-2016 Hits:545 Анонсы ИА Медиус

С 6 по 20 июля 2016 года в рамках социального проекта «Я доверяю» Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводит акцию по продвижению единого общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122 - автопробег «Эстафета доверия». 

Хозяин клуба в Стамбуле сообщил о поступившем из США предупреждении о теракте

01-01-2017 Hits:14 лента mediusinfo.ru

Владелец стамбульского ночного клуба Reina, где в результате нападения погибли десятки человек, сообщил газете Hurriet, что американская разведка предупреждала о готовящемся теракте. Мехмет Кочарслан добавил, что после поступления этой...

Губернатор Стамбула сообщил о 35 погибших при атаке на ночной клуб

01-01-2017 Hits:14 лента mediusinfo.ru

При вооруженном нападении на ночной клуб в Стамбуле погибли по меньшей мере 35 человек, еще 40 получили ранения. Такие данные привел губернатор города Васип Шахин. По его словам, нападение...

Губернатор Стамбула заявил о 35 погибших при атаке на ночной клуб

01-01-2017 Hits:27 лента mediusinfo.ru

При вооруженном нападении на ночной клуб в Стамбуле погибли по меньшей мере 35 человек, еще 40 получили ранения. Такие данные привел мэр города Васип Шахин. По его словам, нападение...

Деятельность коллекторов в России ограничили

01-01-2017 Hits:121 лента mediusinfo.ru

С 1 января в России ограничиваются действия коллекторов. Вступили в силу закон о защите прав физлиц при возврате просрочки, а также поправки в закон о микрофинансовой деятельности и МФО...

В Стамбуле совершено нападение на ночной клуб

01-01-2017 Hits:23 лента mediusinfo.ru

В Стамбуле совершено нападение на ночной клуб. В атаке участвовали двое преступников. Стрельбу открыли злоумышленники в костюмах Санта-Клаусов. Множество человек получили ранения. К месту происшествия направлены усиленные отряды полиции. Читать...

Больше половины украинских студентов лишились стипендий

01-01-2017 Hits:15 лента mediusinfo.ru

С 1 января большинство украинских студентов останется без стипендий из-за новой системы начисления выплат учащимся. Финансовую помощь от государства получат максимум 40 процентов учащихся вузов. С нового года академические...

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