Новости дня в Рязани. Информационное агентство Медиус

12-12-2016 Hits:570 Мнения Надежда Фрольцова
Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект, который приостанавливает до 1 января 2020 года действие нормы о ежегодном пересмотре размера материнского капитала с учетом темпов роста инфляции.
10-12-2016 Hits:595 Мнения ИА Медиус
В понедельник Правительство России рассмотрело поправки в законопроекты «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и Федеральный закон «Об ипотеке...
05-12-2016 Hits:747 Мнения mediusinfo.ru
7 декабря в Санкт-Петербурге городским судом будет рассмотрена апелляционная жалоба на решение об аресте бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна. Чиновник обвиняется в мошенничестве при строительстве «Зенит-Арены». Жалоба поданая адвокатами указывает...
05-12-2016 Hits:750 Мнения Надежда Фрольцова
Решение об этом было принято не сразу. По данному вопросу велось долгое обсуждение, было собрано множество мнений.
01-12-2016 Hits:921 Мнения ИА Медиус
Разгорается очередной скандал вокруг ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ), где в августе были уволены сразу 400 человек — весь цех охраны предприятия. Официальная причина — сокращение штата. Однако тот факт, что сменившая...
21-11-2016 Hits:1084 Мнения Надежда Фрольцова
Теперь перевозчики должны начать работу по подготовке водителей к международным рейсам, чтобы получать право возить товар за рубеж.
15-11-2016 Hits:912 Мнения ИА Медиус
Штрафы для физических лиц за нарушение вентиляции при перепланировке квартир предполагается увеличить с 1 тысячи до 5 тысяч рублей, рассматривается возможность установки в домах газоанализаторов, заявил министр строительства и ЖКХ...
11-11-2016 Hits:922 Мнения Надежда Фрольцова
Испанские ученые университета Севильи доказали, что подушки безопасности в автомобилях причиняют вред здоровью, хотя часто спасают жизнь человека во время ДТП.
08-09-2016 Hits:353 Анонсы mediusinfo.ru
Всероссийский ежегодный конкурс социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс» продолжает прием заявок. Организатор конкурса – международная медиагруппа «Россия сегодня». Цель конкурса – развитие социальной рекламы в России.
05-07-2016 Hits:545 Анонсы ИА Медиус
С 6 по 20 июля 2016 года в рамках социального проекта «Я доверяю» Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводит акцию по продвижению единого общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122 - автопробег «Эстафета доверия».
01-01-2017 Hits:14 лента mediusinfo.ru
Владелец стамбульского ночного клуба Reina, где в результате нападения погибли десятки человек, сообщил газете Hurriet, что американская разведка предупреждала о готовящемся теракте. Мехмет Кочарслан добавил, что после поступления этой...
01-01-2017 Hits:14 лента mediusinfo.ru
При вооруженном нападении на ночной клуб в Стамбуле погибли по меньшей мере 35 человек, еще 40 получили ранения. Такие данные привел губернатор города Васип Шахин. По его словам, нападение...
01-01-2017 Hits:27 лента mediusinfo.ru
При вооруженном нападении на ночной клуб в Стамбуле погибли по меньшей мере 35 человек, еще 40 получили ранения. Такие данные привел мэр города Васип Шахин. По его словам, нападение...
01-01-2017 Hits:121 лента mediusinfo.ru
С 1 января в России ограничиваются действия коллекторов. Вступили в силу закон о защите прав физлиц при возврате просрочки, а также поправки в закон о микрофинансовой деятельности и МФО...
01-01-2017 Hits:23 лента mediusinfo.ru
В Стамбуле совершено нападение на ночной клуб. В атаке участвовали двое преступников. Стрельбу открыли злоумышленники в костюмах Санта-Клаусов. Множество человек получили ранения. К месту происшествия направлены усиленные отряды полиции. Читать...
01-01-2017 Hits:15 лента mediusinfo.ru
С 1 января большинство украинских студентов останется без стипендий из-за новой системы начисления выплат учащимся. Финансовую помощь от государства получат максимум 40 процентов учащихся вузов. С нового года академические...
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