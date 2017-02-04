Новости дня в Рязани. Информационное агентство Медиус

04-01-2017 Hits:1294 Мнения Надежда Фрольцова
Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобилях.
12-12-2016 Hits:1489 Мнения Надежда Фрольцова
Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект, который приостанавливает до 1 января 2020 года действие нормы о ежегодном пересмотре размера материнского капитала с учетом темпов роста инфляции.
10-12-2016 Hits:1507 Мнения ИА Медиус
В понедельник Правительство России рассмотрело поправки в законопроекты «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и Федеральный закон «Об ипотеке...
05-12-2016 Hits:1675 Мнения mediusinfo.ru
7 декабря в Санкт-Петербурге городским судом будет рассмотрена апелляционная жалоба на решение об аресте бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна. Чиновник обвиняется в мошенничестве при строительстве «Зенит-Арены». Жалоба поданая адвокатами указывает...
05-12-2016 Hits:1688 Мнения Надежда Фрольцова
Решение об этом было принято не сразу. По данному вопросу велось долгое обсуждение, было собрано множество мнений.
01-12-2016 Hits:1852 Мнения ИА Медиус
Разгорается очередной скандал вокруг ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ), где в августе были уволены сразу 400 человек — весь цех охраны предприятия. Официальная причина — сокращение штата. Однако тот факт, что сменившая...
21-11-2016 Hits:1354 Мнения Надежда Фрольцова
Теперь перевозчики должны начать работу по подготовке водителей к международным рейсам, чтобы получать право возить товар за рубеж.
15-11-2016 Hits:1140 Мнения ИА Медиус
Штрафы для физических лиц за нарушение вентиляции при перепланировке квартир предполагается увеличить с 1 тысячи до 5 тысяч рублей, рассматривается возможность установки в домах газоанализаторов, заявил министр строительства и ЖКХ...
08-09-2016 Hits:541 Анонсы mediusinfo.ru
Всероссийский ежегодный конкурс социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс» продолжает прием заявок. Организатор конкурса – международная медиагруппа «Россия сегодня». Цель конкурса – развитие социальной рекламы в России.
05-07-2016 Hits:736 Анонсы ИА Медиус
С 6 по 20 июля 2016 года в рамках социального проекта «Я доверяю» Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводит акцию по продвижению единого общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122 - автопробег «Эстафета доверия».
05-02-2017 Hits:12 лента mediusinfo.ru
Вопрос об изменении режима санкций, введенных в отношении Москвы, будет решаться в предстоящие месяцы. Ответ на него будет зависеть от того, изменится ли поведение России и удастся ли наладить...
05-02-2017 Hits:23 лента mediusinfo.ru
В Великобритании осужден вор, который пытался забраться в частный дом через окно и застрял. Инцидент произошел в городе Рэдклифф, графство Большой Манчестер. Возвращающаяся из магазина пожилая женщина обнаружила, что...
05-02-2017 Hits:13 лента mediusinfo.ru
«Мы следим за происходящим и крайне обеспокоены усилением боевых действий», — заявил в интервью телекомпании ABC вице-президент США Майкл Пенс о ситуации на Украине. Он сообщил, что вопрос о...
05-02-2017 Hits:19 лента mediusinfo.ru
Задача Италии как председателя G7 — сделать все возможное для возрождения формата «восьмерки» с участием России. Такое мнение высказал бывший премьер-министр страны Романо Проди, в прошлом председательствовавший в Еврокомиссии...
05-02-2017 Hits:18 лента mediusinfo.ru
Российская прыгунья в длину Дарья Клишина отказалась считать себя предательницей родины из-за участия в Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро в качестве нейтральной спортсменки. По словам легкоатлетки, каждый спортсмен, никогда не...
05-02-2017 Hits:150 лента mediusinfo.ru
Российско-норвежские отношения переживают сложные времена, но это не мешают странам успешно сотрудничать в важных областях, заявила премьер-министр королевства Эрна Сульберг. Так она прокомментировала ситуацию с депутатами парламента Норвегии, которые...
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