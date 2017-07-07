События Рязани

Напоминаем, что в среду, 15 августа, Олег Иванович посетил отделение гемодиализа в Рязанской городской клинической больнице №11. Всего, как сообщил Олег Ковалев, сейчас в регионе около 500 человек нуждаются в гемодиализе. Однако сейчас помощь оказывают только тем, кто находится в тяжелой ситуации.

Справка сайта (по данным Википедии).

Гемодиализ (от гемо- и др.-греч. διάλυσις — разложение, отделение) — метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности. Во время гемодиализа происходит удаление из организма токсических продуктов обмена веществ, нормализация нарушений водного и электролитного балансов. Следует отличать гемодиализ (при котором очищение крови осуществляется через искусственную мембрану с применением аппарата «искусственная почка») от перитонеального диализа (при котором очищение крови производится за счёт смены специальных растворов в брюшной полости, а в качестве мембраны выступает брюшина пациента) и кишечного диализа (промывание слизистой оболочки кишечника умеренно гипертоническими растворами).

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