События Рязани

Что же относится к категории нарушение законодательства?

Во-первых, размещение рекламы в учебных пособиях, дневниках, тетрадях и учебниках.

Во-вторых, на территориях организаций, предназначенных для детей, а также на расстоянии до 100 метров от этих организаций не допускается распространение рекламной информации следующего содержания: формирующая отрицательные ценности в отношении к семье и родителям; оправдывающая насилие и жестокость, девиантное поведение; вызывающая у детей желание употребить табачные изделия, алкогольную продукцию, наркотические средства; побуждающей детей к совершению тех действий, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью себе или другим гражданам. Кроме того, к такой информации относится те материалы, которые содержать нецензурную брань и порнографию (более развернутый перечень можно прочитать в статье 5 вышеуказанного закона).

Куда звонить?

Позвонить и сообщить о фактах распространения такой информации можно по телефонам: 8(4912)25-54-63 и 8(4912)25-80-35.

Справка сайта.

Девиантное поведение — это поведение, отклоняющееся от общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных и устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный период их развития.

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