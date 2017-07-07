События Рязани

08-07-2017 Hits:6 лента mediusinfo.ru
Премьеру в Большом театре балета «Нуреев», постановкой
которого занимался режиссер и худрук «Гоголь центра» Кирилл
Серебренников, перенесли из-за неготовности спектакля к показу.
«Сейчас непонятно, когда его можно будет показать публике», —
пояснил собеседник РИА Новости в учреждении.
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08-07-2017 Hits:6 лента mediusinfo.ru
Все больше людей разочаровываются в инструментах, которые
использует оппозиционер Алексей Навальный для самопродвижения.
Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политтехнолог Алексей
Ситников, комментируя «Агитационный субботник», собравший в Москве
около тысячи участников.
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08-07-2017 Hits:4 лента mediusinfo.ru
Специалист по невербальной коммуникации Даррен Стэнтон
проанализировал, что означали жесты президентов России и США
Владимира Путина и Дональда Трампа на их первой встрече,
состоявшейся накануне. По мнению эксперта, движения глав государств
демонстрировали их взаимное уважение.
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08-07-2017 Hits:6 лента mediusinfo.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет желания
кататься на президентском лимузине проекта «Кортеж», пока тот не
пройдет все испытания. «Вы сами езжайте на машине, которая не
готова, а потом, когда вы покатаетесь, а я посмотрю, как это
происходит, мы вместе ее еще поиспытываем», — пошутил он.
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