События Рязани

В программе праздника, которую любезно предоставил портал спасск.ru, есть демонстрационные полеты различных видов самолетов, индивидуальный полет с исполнением элементов высшего пилотажа, полеты с выполнением спортивных нормативов по СЛА-мото, демонстрационный подъем воздушного шара и многое другое (все это пройдет с 14 до 17 часов). Начало праздника в 12.00.
С 12 часов до 18 часов планируется выставка авиамоделей, работа пейнтбольного и пневматического тира, организация торговли прохладительными напитками. В 12.30 над летным полем пролетят различные типы авиатехники, состоится подъем воздушного шара. С 13.00 начнется концертная программа. В 13.40 – выступление юных дзюдоистов. В 20.00 – торжественное закрытие праздника. Кульминацией станет большая дискотека (до 22.00)