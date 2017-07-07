События Рязани

Как сообщил исполняющий обязанности начальника УМВД России по Рязани Сергей Тарасов, за 6 месяцев 2012 года было совершено 1987 преступлений на территории Рязани. В отчете и.о. начальника УМВД особо отмечено снижение числа преступлений: убийств – на 30%, тяжких и особо тяжких – на 7,3%, преступления против собственности – на 20,4%. Уменьшилось количество краж (со 178 до 142), разбоев и грабежей. Меньше зафиксировано случаев хищения сотовых телефонов (117 случаев). Самым проблемным видом преступлений остается мошенничество.

Раскрываемость преступлений составляет 54,9% (по ЦФО – 53,3%). Уровень преступности на 100 тысяч жителей – 579,6.

- Криминогенная ситуация в Рязани всегда будет под контролем, - отметил Тарасов.

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