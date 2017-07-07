События Рязани

Специально была смоделирована ситуация – возгорание на последнем этаже 5-этажки. Главной задачей участников было не только ликвидировать быстро пожар, но и экстренно эвакуировать пострадавших. К эвакуации пострадавших предъявляли особые требования: никаких ударов о стены или землю быть не должно.

Всего команды должны были показать 3 вида спасения потерпевших из высотки: спуск при помощи автолестницы, по тросу и по пожарному рукаву. Жюри оценивало деятельность пожарных расчетов, тушение пожара, умение капитана команды правильно раздать задания.

Победителем соревнований стала команда из Воронежской области (результат 6 минут 46 секунд), команда рязанцев заняла второе место (более 7 минут), команда от Брянской области – почетное 3 место (8 минут 5 секунд).

- Выступили достойно, но лидировать не удалось, - отметил замначальника ГУ МЧС России по Рязанской области по государственной противопожарной службе Сергей Левицкий.

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