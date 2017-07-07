События Рязани

К фонду относятся средства городской казны, которые будут направляться на содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог. Контрольно-надзорные функции будут осуществлять Контрольно-счетная палата и Гордума.

Формироваться Фонд будет за счет штрафов за перевозки тяжелых, крупногабаритных, опасных грузов (а также выдачи разрешения на перевозку данных грузов); субсидий федерального и областного бюджетов.

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