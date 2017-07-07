События Рязани

Данный фармкомплекс будет выпускать жизненно важные инновационные препараты, которые необходимы для отечественного здравоохранения. Для строительства комплекса уже выкуплен участок, площадь которого составляет 16 гектаров . Производство будет находиться в пригороде областного центра. Ввод комплекса в эксплуатацию планируется на 2014 год

Общее количество инвестиций в проект прогнозируется на уровне 4 миллиарда 700 миллионов рублей. На базе комплекса будут трудиться 750 человек. Средняя заработная плата составит 39 тысяч рублей.

По словам главы региона Олега Ковалева, специально для молодых специалистов будет построено 280 жилых домов. Каждому выделят 12 соток земли.

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