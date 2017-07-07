События Рязани

В Рязанской области из-за неисправного бензотриммера обгорел подросток

В Рязанской области из-за неисправного бензотриммера обгорел подросток

07.07.2017
Он пытался завести триммер, однако, скорее всего, произошла утечка топлива и агрегат вспыхнул.
Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Инвестор идет туда, где есть перспектива»

Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Инвестор идет туда, где есть перспектива»

07.07.2017
Об этом заявил глава региона Николай Любимов региональным СМИ в ходе очередной пресс-конференции, которая состоялась 6 июля.
Рязанская область вошла в число лидеров по банкротству физических лиц

Рязанская область вошла в число лидеров по банкротству физических лиц

07.07.2017
В регионе фиксируется показатель в 55 банкротств физических лиц на 100 тыс. населения.
Глава региона Николай Любимов: «Дороги будем делать постоянно и постараемся сделать так, чтобы Рязань стала краем хороших дорог»

Глава региона Николай Любимов: «Дороги будем делать постоянно и постараемся сделать так, чтобы Рязань стала краем хороших дорог»

07.07.2017
Об этом глава региона Николай Любимов заявил, отвечая на вопросы журналистов региональных СМИ в ходе пресс-конференции, которую он провел 6...
Глава региона Николай Любимов: «Вместе мы сделаем многое для развития Рязанской области, чтобы вывести регион в лидеры по качеству жизни»

Глава региона Николай Любимов: «Вместе мы сделаем многое для развития Рязанской области, чтобы вывести регион в лидеры по качеству жизни»

07.07.2017
Об этом 6 июля заявил глава региона Николай Любимов в ходе торжественной церемонии вручения государственных и региональных наград представителям различных...
Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Вопросы изменения статуса земель сельхозназначения должны обсуждаться публично»

Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Вопросы изменения статуса земель сельхозназначения должны обсуждаться публично»

07.07.2017
Об этом заявил глава региона Николай Любимов, отвечая на вопросы представителей региональных СМИ в рамках очередной пресс-конференции 6 июля.
Глава Рязанской области Николай Любимов: «Я не буду подменять собой работу других органов власти»

Глава Рязанской области Николай Любимов: «Я не буду подменять собой работу других органов власти»

07.07.2017
Об этом сказал глава Рязанского региона Николай Любимов в ходе очередной пресс-конференции, которую он провел для региональных средств массовой информации...
Глава региона Николай Любимов: «Чтобы туристы приезжали в Рязанскую область не на один, а несколько дней, нужны хорошие гостиницы, дороги и система общепита»

Глава региона Николай Любимов: «Чтобы туристы приезжали в Рязанскую область не на один, а несколько дней, нужны хорошие гостиницы, дороги и система общепита»

07.07.2017
Такое заявление глава Рязанского региона Николай Любимов сделал 6 июля в ходе очередной встречи с журналистами областных СМИ.
Глава Рязанской области Николай Любимов: «Если до понедельника министр строительного комплекса региона не решит проблему – будет писать заявление об уходе»

Глава Рязанской области Николай Любимов: «Если до понедельника министр строительного комплекса региона не решит проблему – будет писать заявление об уходе»

07.07.2017
6 июля к главе Рязанского региона Николаю Любимову перед началом пресс-конференции в Правительстве области обратилась группа жителей г. Кораблино с...
Рязанец украл на окраине села козу и разделал ее

Рязанец украл на окраине села козу и разделал ее

07.07.2017
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи.
Поручения главы Рязанского региона Николая Любимова

Поручения главы Рязанского региона Николая Любимова

07.07.2017
5 июля на расширенном заседании Правительства Рязанской области глава региона Николай Любимов дал ряд поручений.
Не хватило сил

Не хватило сил

06.07.2017
23-летний рязанец похитил ящик пива и не смог его унести.
Об экологическом воспитании в городе Рязани

Об экологическом воспитании в городе Рязани

06.07.2017
Олег Булеков провел очередное заседание Общественного совета по экологии при администрации города Рязани.
День семьи, любви и верности отметят в Рязанской области

День семьи, любви и верности отметят в Рязанской области

06.07.2017
5 июля состоялся брифинг министра культуры и туризма региона Виталия Попова и руководителя главного управления ЗАГС Рязанской области Елены Васильевой,...
Глава региона Николай Любимов встретился с ректорами рязанских вузов

Глава региона Николай Любимов встретился с ректорами рязанских вузов

06.07.2017
5 июля глава региона Николай Любимов провел встречу с ректорами ведущих вузов Рязанской области.
Рязанскому ветерану помогли восстановить справедливость

Рязанскому ветерану помогли восстановить справедливость

06.07.2017
Рязанский областной суд удовлетворил требование прокурора к администрации в интересах ветерана.
Межевание земельных участков

Межевание земельных участков

06.07.2017
Управление Росреестра по Рязанской области (далее – Управление) поясняет, чем может грозить отсутствие установленных границ и что включает в себя...
Глава региона Николай Любимов провел расширенное заседание Правительства Рязанской области

Глава региона Николай Любимов провел расширенное заседание Правительства Рязанской области

06.07.2017
5 июля глава региона Николай Любимов провел расширенное заседание Правительства Рязанской области.
О перспективах развития туризма в Рязанской области

О перспективах развития туризма в Рязанской области

06.07.2017
5 июля на расширенном заседании регионального Правительства в соответствии с поручением главы региона Николая Любимова министерством культуры и туризма был...
Глава региона Николай Любимов: «Вместе с выпускниками РязГМУ у рязанской медицины хорошее будущее»

Глава региона Николай Любимов: «Вместе с выпускниками РязГМУ у рязанской медицины хорошее будущее»

06.07.2017
Об этом 5 июля заявил глава региона Николай Любимов в ходе торжественного выпуска молодых специалистов Рязанского государственного медицинского университета им.
Представители Рязанской области приглашаются к участию в конкурсе ФСБ России

Представители Рязанской области приглашаются к участию в конкурсе ФСБ России

06.07.2017
Федеральная служба безопасности России информирует, что до 1 октября текущего года продолжается прием заявок на участие в ежегодном конкурсе на...
Представители Рязанской области приглашаются к участию в конкурсе ФСБ России

Представители Рязанской области приглашаются к участию в конкурсе ФСБ России

06.07.2017
Федеральная служба безопасности России информирует, что до 1 октября текущего года продолжается прием заявок на участие в ежегодном конкурсе на...
Храм имени священника Николая и местных жителей

Храм имени священника Николая и местных жителей

06.07.2017
В рязанском селе построили храм имени священника и местных жителей, которых расстреляли в 1918 году.
Глава Рязанского региона Николай Любимов принял участие в селекторном совещании по вопросам реализации реформы контрольной и надзорной деятельности

Глава Рязанского региона Николай Любимов принял участие в селекторном совещании по вопросам реализации реформы контрольной и надзорной деятельности

06.07.2017
5 июля Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации реформы контрольной и надзорной деятельности.
В День семьи, любви и верности в Рязани будет изменено движение транспорта

В День семьи, любви и верности в Рязани будет изменено движение транспорта

06.07.2017
8 июля в Рязани в связи с проведением мероприятий, приуроченных к Всероссийскому дню семьи, любви и верности, с 9.00 до...

Анонсы

Россияне смогут признаться в любви необычным способом.

29-06-2017 Hits:334 Анонсы mediusinfo.ru

Дорогие рязанцы! 8 июля в России отмечается День Любви, Семьи и Верности. В преддверии праздника все россияне могут принять участие в проекте «Признаться в любви из сердца России» и опубликовать на российской интернет-платформе «СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ» пожелания или признания в любви своим родным и близким. Для этого нужно зайти на сайт СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ, кликнуть на раздел «Написать признание», закрепить фото или ссылку на видео, отметить свое местоположение, кликом «Отправить» - опубликовать признание. Признания участников проекта будут транслироваться на светодиодных экранах в центре Москвы

#ЧТОНЕТАК. Участие граждан в развитии городской среды

24-05-2017 Hits:234 Анонсы ИА Медиус

Проблемы взаимодействия власти и общества в развитии городской среды обсудят на круглом столе в Рязани с участием членов ОП РФ

«Три дня до весны» - новый фильм киностудии «Ленфильм»

04-05-2017 Hits:364 Анонсы ИА Медиус

4 мая к 72-летию со Дня Победы киностудия «Ленфильм» выпускает на экраны новую полнометражную картину «Три дня до весны» режиссера Александра Касаткина. Фильм станет подарком для всех ветеранов и жителей нашей страны.

Продолжается прием заявок на конкурс социальной рекламы «Импульс»

08-09-2016 Hits:12533 Анонсы

Всероссийский ежегодный конкурс социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс» продолжает прием заявок. Организатор конкурса – международная медиагруппа «Россия сегодня». Цель конкурса – развитие социальной рекламы в России.

Новости Рязани
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6 сентября (с 10 до 13 часов) в Касимовском межрайонном следственном отделе – город Касимов, улица 50 лет СССР, дом 1а

13 сентября (время такое же) в Кораблинском межрайонном следственном отделе – город Кораблино, улица Садовая, дом 10

20 сентября (время такое же) в Михайловском межрайонном следственном отделе – город Михайлов, улица Маршала Голикова, дом 10.

По данным пресс-службы СУ СК России по Рязанской области.

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Путин в шутку пообещал отомстить Белому дому за американских журналистов

08-07-2017 Hits:5 лента mediusinfo.ru

Американский журналист пожаловался российскому президенту Владимиру Путину на то, что Белый дом не предоставляет им комментариев по итогам его встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. «Мы им устроим, укажем», — пошутил глава государства. Он раскрыл сотрудникам СМИ несколько деталей их переговоров. Далее..

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Президент России поздравил Овечкина и Шубскую со свадьбой

08-07-2017 Hits:5 лента mediusinfo.ru

Президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина и модель Анастасию Шубскую со свадьбой. «Пусть в вашем доме всегда царят любовь и взаимопонимание. Здоровья вам, успехов и всего наилучшего. Ваш Владимир Путин», — зачитал поздравление президента певец Николай Басков. Далее..

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Российский лидер рассказал о позиции США по Сирии и будущем Асада

08-07-2017 Hits:6 лента mediusinfo.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что позиция США по Сирии стала более прагматичной. Российский лидер также отметил, что судьбу Башара Асада должен решать сирийский народ, а не американский Госдеп, и сообщил, что главная задача сейчас — договориться о границах зон деэскалации. Далее..

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Путин назвал русофобию главным товаром властей Украины

08-07-2017 Hits:6 лента mediusinfo.ru

Киев занимается спекуляцией на русофобии, идя вразрез с интересами украинского народа, заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки». «У них остался только один товар, которым они успешно торгуют — это русофобия», — сказал глава государства. Далее..

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  • Лидеры «Большой двадцатки» договорились оставить рынки открытыми

    Лидеры стран, входящих в G20, приняли коммюнике по итогам саммита в Гамбурге. В частности, они договорились оставить рынки открытыми. Отмечается, что политики выступили против стратегии протекционизма. Кроме того, участники саммита признали за ВТО право устанавливать нормы международной торговли. Далее..

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    Президент России Владимир Путин заявил, что Европа нуждается в проекте «Северный поток-2». По мнению главы государства, вокруг проекта «много всяких небылиц и споров», однако он в интересах европейской экономики. «И в интересах экономики Германии, которая отказывается от ядерной энергетики», — добавил Путин. Далее..

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