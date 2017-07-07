События Рязани

Основная причина аварий на дорогах – низкая дисциплина участников дорожного движения. 90% аварий происходит по вине водителей.
Серьезную головную боль для властей представляют водители, осуществляющие пассажирские перевозки на маршрутах межмуниципального и внутримуниципального сообщения. По вине водителей автобусов с начала года произошло 13 ДТП (в прошлом году – 5 аварий за этот же период). Как отметил глава региона Олег Ковалев, существующее положение усугубляет большое количество автобусов малой вместимости, работающих на регулярных маршрутах, на которых могут работать водители-нелегалы. По словам Олега Ковалева, главным критерием в вопросе безопасности для коммерческого и некоммерческого транспорта является профессионализм водителя.