События Рязани

08-07-2017 Hits:2 лента mediusinfo.ru
Специалист по невербальной коммуникации Даррен Стэнтон
проанализировал, что означали жесты президентов России и США
Владимира Путина и Дональда Трампа на их первой встрече,
состоявшейся накануне. По мнению эксперта, движения глав государств
демонстрировали их взаимное уважение.
Далее.. Read more
08-07-2017 Hits:4 лента mediusinfo.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Берлин
совершает политическое самоубийство, а также выразил уверенность в
том, что в Германии нет политических свобод. Так он отреагировал на
решение немецких властей, отказавших ему во встрече с проживающими
в ФРГ турками.
Далее.. Read more
08-07-2017 Hits:4 лента mediusinfo.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет желания
кататься на президентском лимузине проекта «Кортеж», пока тот не
пройдет все испытания. «Вы сами езжайте на машине, которая не
готова, а потом, когда вы покатаетесь, а я посмотрю, как это
происходит, мы вместе ее еще поиспытываем», — пошутил он.
Далее.. Read more
08-07-2017 Hits:5 лента mediusinfo.ru
Американский журналист пожаловался российскому президенту
Владимиру Путину на то, что Белый дом не предоставляет им
комментариев по итогам его встречи с американским коллегой
Дональдом Трампом. «Мы им устроим, укажем», — пошутил глава
государства. Он раскрыл сотрудникам СМИ несколько деталей их
переговоров.
Далее.. Read more