События Рязани

Как сообщают в прокуратуре региона, решение принято в связи с подачей иска прокурором Октябрьского района. Известно, что в деятельности ООО «Вэст» были выявлены нарушения федерального законодательства Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды (в том числе и безопасное обращение с отходами).

Напоминаем, что дело о прекращении утилизации отходов в районе Турлатово продолжалось 3 года. Лицензию на осуществление деятельности ООО «Вэст» получило в 2009 году. А уже в сентябре 2011 года на полигон из Ставрополья привезли 70 тонн ядохимикатов. В планах было размещение еще 120 тонн отходов. В ситуацию пришлось вмешаться главе региона Олегу Ковалеву, который давал распоряжение прекратить работу полигона.

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