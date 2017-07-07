События Рязани

С 17 апреля т.г. в УМВД России по Рязанской области начал действовать «телефон доверия». Рязанцы активно включились в совместную работу по выявлению точек по продаже спиртосодержащей жидкости. Однако со временем от граждан стала поступать не только информация о торговле спиртом в частном секторе, но и жалобы на вполне легальные рюмочные, действующие в жилых домах. Поступило порядка 500-т сообщений о таких заведениях.

В рамках работы по борьбе с нарушениями антиалкогольного законодательства, сотрудники полиции провели рейды совместно с представителями администрации г. Рязани. Было выявлено, что рюмочные находятся не просто в жилых домах, а и зачастую, выходят в общий двор, где гуляют дети. Клиенты рюмочных - а это люди, ведущие антиобщественный образ жизни - распивают спиртное на детских площадках, шумят, устраивают драки, используют близлежащие подъезды в качестве туалетов. Кроме того, в ходе рейдовых мероприятий полицейскими во всех проверенных рюмочных были обнаружены те или иные серьезные нарушения. Как показывает практика, в дальнейшем владельцы заведений указанные нарушения не устраняли.

Проанализировав полученную информацию, полицейские пришли к выводу, что сложившую ситуацию возможно изменить лишь, ужесточив региональное законодательство в части лицензирования подобных заведений. Очевидно, что рюмочные должны располагаться вне жилого сектора.

В ближайшие дни запланировано провести рабочую встречу руководителей УМВД России по Рязанской области, депутатов Рязанской областной Думы и юристов с целью проработки вопроса о возможности внесения поправок в региональное законодательство.

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