События Рязани

Рязанская область вошла в число лидеров по банкротству физических лиц 07.07.2017 В регионе фиксируется показатель в 55 банкротств физических лиц на 100 тыс. населения.

Глава Рязанской области Николай Любимов: «Я не буду подменять собой работу других органов власти» 07.07.2017 Об этом сказал глава Рязанского региона Николай Любимов в ходе очередной пресс-конференции, которую он провел для региональных средств массовой информации...

Поручения главы Рязанского региона Николая Любимова 07.07.2017 5 июля на расширенном заседании Правительства Рязанской области глава региона Николай Любимов дал ряд поручений.

Не хватило сил 06.07.2017 23-летний рязанец похитил ящик пива и не смог его унести.

Об экологическом воспитании в городе Рязани 06.07.2017 Олег Булеков провел очередное заседание Общественного совета по экологии при администрации города Рязани.

День семьи, любви и верности отметят в Рязанской области 06.07.2017 5 июля состоялся брифинг министра культуры и туризма региона Виталия Попова и руководителя главного управления ЗАГС Рязанской области Елены Васильевой,...

Глава региона Николай Любимов встретился с ректорами рязанских вузов 06.07.2017 5 июля глава региона Николай Любимов провел встречу с ректорами ведущих вузов Рязанской области.

Рязанскому ветерану помогли восстановить справедливость 06.07.2017 Рязанский областной суд удовлетворил требование прокурора к администрации в интересах ветерана.

Межевание земельных участков 06.07.2017 Управление Росреестра по Рязанской области (далее – Управление) поясняет, чем может грозить отсутствие установленных границ и что включает в себя...

Глава региона Николай Любимов провел расширенное заседание Правительства Рязанской области 06.07.2017 5 июля глава региона Николай Любимов провел расширенное заседание Правительства Рязанской области.

О перспективах развития туризма в Рязанской области 06.07.2017 5 июля на расширенном заседании регионального Правительства в соответствии с поручением главы региона Николая Любимова министерством культуры и туризма был...

Глава региона Николай Любимов: «Вместе с выпускниками РязГМУ у рязанской медицины хорошее будущее» 06.07.2017 Об этом 5 июля заявил глава региона Николай Любимов в ходе торжественного выпуска молодых специалистов Рязанского государственного медицинского университета им.

Представители Рязанской области приглашаются к участию в конкурсе ФСБ России 06.07.2017 Федеральная служба безопасности России информирует, что до 1 октября текущего года продолжается прием заявок на участие в ежегодном конкурсе на...

Представители Рязанской области приглашаются к участию в конкурсе ФСБ России 06.07.2017 Федеральная служба безопасности России информирует, что до 1 октября текущего года продолжается прием заявок на участие в ежегодном конкурсе на...

Храм имени священника Николая и местных жителей 06.07.2017 В рязанском селе построили храм имени священника и местных жителей, которых расстреляли в 1918 году.

Глава Рязанского региона Николай Любимов принял участие в селекторном совещании по вопросам реализации реформы контрольной и надзорной деятельности 06.07.2017 5 июля Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации реформы контрольной и надзорной деятельности.