События Рязани

В рамках благотворительного автопробега детские учреждения получили подарки на сумму 580 тысяч рублей, сообщают в Фонде. К примеру, Рыбновская школа-интернат получила мебель для детских спален, а Рязанский дом ребенка, Рязанский специализированный детский сад №10 получили игровое оборудование. Все эти подарки были организованы компанией «Procter&Gamble» в рамках грантовой благотворительной программы «Живи, учись и развивайся!»

Новая социальная программа «Образование для ВСЕХ», реализуемая Фондом совместно с компанией Samsung Electronics, приняла в свои ряды 23 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на надомном обучении. Им были вручены комплекты оргтехники (ноутбук и МФУ) в качестве инструментов для получения образования и развития социальных связей.

Фото предоставлено фондом ДетскиеДомики

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