События Рязани

Известно, что строить школу начали в 2010 году в рамках долгосрочной целевой программы «Социальное развитие населенных пунктов в 2010 – 2014 гг.» На эти цели были выделены 235 млн. рублей.

Готовую школу представили Олегу Ковалеву. Всего в образовательном учреждении будут обучаться 750 учеников. Олегу Ивановичу показали учебные кабинеты, спортзал, библиотеку, медкабинет, столовую, мастерские, актовый зал на 350 мест.

Кстати, в школе установлена система видеонаблюдения, есть «тревожная кнопка» для вызова полицейских.

- Это очень современная и хорошо оснащенная школа. В ней есть просторный актовый и спортивный залы, столовая, в классах установлена компьютерная техника, – отметил Олег Ковалев. – Именно к такому формату школ мы будем стремиться и впредь, чтобы и ученикам, и педагогам было комфортно работать

Как отметил Олег Ковалев, в ближайшие годы будет продолжаться работа по укреплению материально-технической базы учреждений образования.

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