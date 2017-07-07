События Рязани

Виктор Дмитриевич Покатилов был одним из организаторов Рязанской детской картинной галереи. Более 200 выставочных проектов было представлено в стенах галереи в период с 1998 по 2010 гг. Произведения Виктора Дмитриевича участвовали во всероссийских и международных выставках, часть из них находится в фонде Рязанского государственного областного художественного музея имени И.П. Пожалостина.

Виктору Дмитриевичу было всего 54 года.

Вечная память.

Виктор Покатилов.

Родился 22 октября 1957 года в с. Ново-Марьясово Красноярского края.

Трудовую деятельность начал в 1975 году художником 5 разряда Красноярского алюминиевого завода.

В 1982 году окончил Красноярское художественное училище им. В. И. Сурикова. В 1984 году —Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной. С 1989 года активно участвует в выставках, в том числе зональных, республиканских, всероссийских и международных.

Основные выставки:

1990 — Региональная выставка декоративно-прикладного искусства Сибири и Дальнего Востока. Красноярск.

— VII Региональная выставка «Сибирь». Красноярск.

— VIII Выставка произведений художников России. Москва.

Персональные выставки:

1979,1980 — с. Ново-Марьясово Красноярского края.

2006 — п. Солотча (Рязань). Дом-музей И. П. Пожалостина.

Групповые выставки:

1989 — Орензе (Дания).

В 1994 году по авторской программе в Муниципальном образовательном учреждении культуры «Лицей искусств»В. Д. Покатилов создал экспериментальную мастерскую художественного текстиля, где начал работать с детьми 12 лет по академическим нормам, за что был награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ». Ученики В. Д. Покатилова неоднократно становились лауреатами всероссийского фестиваля-конкурсатрадиционного народного творчества молодежи «Есенинская Русь». Более 15 выпускников стали студентами ведущих творческих вузов Москвы и Санкт-Петербурга.

В 1997–1998 годах В. Д. Покатилов совместно с директором Рязанского государственного областного художественного музея им. И. П. Пожалостина В. А. Ивановым создали Рязанскую детскую картинную галерею. Создавая детскую картинную галерею, В. Д. Покатилов поставил своей целью развитие детского творчества в регионе. За 1997–2010 годы в стенах галереи было организовано более 200 выставочных проектов, в том числе международных: «Рисуют дети Тайваня», «Искусство Японии», «Живопись Индии», «Художники Пенджаба», «Рисуют дети Острова Свободы», «Студия на чердачке» (Франция), «Декоративно-прикладное искусство Тайваня», «Изобразительное искусство Мюнстера», «Акварели Сеговии» (Испания).

В 2006 г. коллектив рязанских детей получил золотую медаль по итогам международной выставки, посвящённой творчеству Х. К. Андерсена, проходившей под эгидой ЮНЕСКО.



Результатом активной работы Рязанской детской картинной галереи под руководством В. Д. Покатилова стала практика проведения передвижных выставок в районах области, детские художественные школы стали принимать самое активное участие в творческой жизни города и области, с 2005 года ежегодно проводились выставки творчества детей-инвалидов «Поверь в себя».



По руководством В. Д. Покатилова Детская картинная галерея осуществляла благотворительную деятельность на базе онкологического отделения областной детской больницы, детского гематологического центра, Рыбновского детского дома, Рязанского областного онкологического диспансера, детского противотуберкулезного санатория (п. Солотча).



Детская картинная галерея стала организатором ежегодных выставок «Моя любимая Рязань. Исторические уголки родного города», «Краски земли Рязанской», областного конкурса детского плаката «Нет наркотикам!», выставок Союза фотохудожников «Ока», клуба художников-любителей, которые собирали большое количество зрителей, пользовались популярностью среди представителей самых разных кругов и слоёв общества. Открытие каждой новой выставки в стенах детской картинной галереи становилось настоящим праздником для всех детей.



Неравнодушный к своей работе, В. Д. Покатилов снискал заслуженное уважение среди коллег, учеников и друзей.

Произведения художника находятся в Рязанском государственном областном художественном музее им. И. П. Пожалостина, в частных коллекциях в России и за рубежом.

Основные работы:

1980 — «Юность» (цветной цемент, сграффито). 250×400. Шарыпово Красноярского края. Фасад столовой.

1981 — «Строители» (роспись маслом). 1500×600. Шарыпово Красноярского края. Фасады трёх жилых домов.

1982 — «Аркадия» (роспись маслом). 250×400. Минусинск Красноярского края. Городская больница

1986 - «Сибирские мотивы» (резьба по кедру). 110×1200. р. ц. Каратуз Красноярского края. Фасад Дома культуры.

«Покорение Сибири» (шелк, анилиновые красители, холодный батик, ручная роспись). 230×1500. р. ц. Каратуз Красноярского края. Кафе «Казачье».

1987 - «Фауна» (шелк, анилиновые красители, холодный батик, ручная роспись). 220×800.

«Эллада» (витраж). 100×900. Тренажёрный зал фабрики кожгалантереи. Ленинград.

1988 - «Спорт» (цветной цемент, сграффито). 150×800. Киселёвск Кемеровской области. Стадион «Шахтёр».

«Буги-вуги» (шелк, анилиновые красители, холодный батик, ручная роспись). 180×1600. Киселёвск Кемеровской области. Зал дискотеки.

1989 - «Танцы» (шелк, анилиновые красители, холодный батик, ручная роспись). 220×1800. Шексна Вологодской области. Зал дискотеки.

Гобелен «Противостояние» (шерсть, капрон, ручное ткачество). 280×140. Ленинградское высшеехудожественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной.

«Мироздание» (шелк, анилиновые красители, холодный батик, ручная роспись). 370×3200. Абакан (Хакасия). ГПТУ.

«Первопроходцы» (шелк, анилиновые красители, холодный батик, ручная роспись). 180×1000. Абакан (Хакасия). Кафе «Сибирь».

По материалам сайта культуры и туризма Рязанской области.

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