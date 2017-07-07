События Рязани

Как сообщают в пресс-службе, решение о строительстве детского сада приняли в 2010 года в связи с нехваткой мест в дошкольных учреждениях. На эти цели было направлено 57 миллионов рублей.

Новый детский сад откроют в сентябре-октябре 2012 года. В новое здание сразу же переведут воспитанников детского сада №2. Всего планируется открыть 6 групп на 110 мест.

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