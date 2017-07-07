События Рязани

В МФЦ города Скопин действуют 10 окон приема и выдачи документов. Центр предоставляет 103 вида услуг (в том числе услуги министерства социальной защиты населения Рязанской области, муниципалитета и другое). Кстати, уже скоро количество услуг будет расширено.

Общая численность населения, на обслуживание которого рассчитан центр, - 60 тысяч человек. До 2017 года такие центры будут открыты во всех муниципальных образованиях региона.

По словам Олега Ковалева, подобные центры позволяют упростить процедуру получения необходимых документов.

Отметим, что специалисты Центра смогут выезжать в населенные пункты для оказания помощи населению. Для этих целей руководству Скопинского района был передан сертификат на приобретение автомобиля.

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Глава региона Олег Ковалев подчеркнул, что после Скопина подобные Центры будут открыты в Касимове и Сасове.

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