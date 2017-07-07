События Рязани

В Рязанской области из-за неисправного бензотриммера обгорел подросток

В Рязанской области из-за неисправного бензотриммера обгорел подросток

07.07.2017
Он пытался завести триммер, однако, скорее всего, произошла утечка топлива и агрегат вспыхнул.
Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Инвестор идет туда, где есть перспектива»

Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Инвестор идет туда, где есть перспектива»

07.07.2017
Об этом заявил глава региона Николай Любимов региональным СМИ в ходе очередной пресс-конференции, которая состоялась 6 июля.
Рязанская область вошла в число лидеров по банкротству физических лиц

Рязанская область вошла в число лидеров по банкротству физических лиц

07.07.2017
В регионе фиксируется показатель в 55 банкротств физических лиц на 100 тыс. населения.
Глава региона Николай Любимов: «Дороги будем делать постоянно и постараемся сделать так, чтобы Рязань стала краем хороших дорог»

Глава региона Николай Любимов: «Дороги будем делать постоянно и постараемся сделать так, чтобы Рязань стала краем хороших дорог»

07.07.2017
Об этом глава региона Николай Любимов заявил, отвечая на вопросы журналистов региональных СМИ в ходе пресс-конференции, которую он провел 6...
Глава региона Николай Любимов: «Вместе мы сделаем многое для развития Рязанской области, чтобы вывести регион в лидеры по качеству жизни»

Глава региона Николай Любимов: «Вместе мы сделаем многое для развития Рязанской области, чтобы вывести регион в лидеры по качеству жизни»

07.07.2017
Об этом 6 июля заявил глава региона Николай Любимов в ходе торжественной церемонии вручения государственных и региональных наград представителям различных...
Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Вопросы изменения статуса земель сельхозназначения должны обсуждаться публично»

Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Вопросы изменения статуса земель сельхозназначения должны обсуждаться публично»

07.07.2017
Об этом заявил глава региона Николай Любимов, отвечая на вопросы представителей региональных СМИ в рамках очередной пресс-конференции 6 июля.
Глава Рязанской области Николай Любимов: «Я не буду подменять собой работу других органов власти»

Глава Рязанской области Николай Любимов: «Я не буду подменять собой работу других органов власти»

07.07.2017
Об этом сказал глава Рязанского региона Николай Любимов в ходе очередной пресс-конференции, которую он провел для региональных средств массовой информации...
Глава региона Николай Любимов: «Чтобы туристы приезжали в Рязанскую область не на один, а несколько дней, нужны хорошие гостиницы, дороги и система общепита»

Глава региона Николай Любимов: «Чтобы туристы приезжали в Рязанскую область не на один, а несколько дней, нужны хорошие гостиницы, дороги и система общепита»

07.07.2017
Такое заявление глава Рязанского региона Николай Любимов сделал 6 июля в ходе очередной встречи с журналистами областных СМИ.
Глава Рязанской области Николай Любимов: «Если до понедельника министр строительного комплекса региона не решит проблему – будет писать заявление об уходе»

Глава Рязанской области Николай Любимов: «Если до понедельника министр строительного комплекса региона не решит проблему – будет писать заявление об уходе»

07.07.2017
6 июля к главе Рязанского региона Николаю Любимову перед началом пресс-конференции в Правительстве области обратилась группа жителей г. Кораблино с...
Рязанец украл на окраине села козу и разделал ее

Рязанец украл на окраине села козу и разделал ее

07.07.2017
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи.
Поручения главы Рязанского региона Николая Любимова

Поручения главы Рязанского региона Николая Любимова

07.07.2017
5 июля на расширенном заседании Правительства Рязанской области глава региона Николай Любимов дал ряд поручений.
Не хватило сил

Не хватило сил

06.07.2017
23-летний рязанец похитил ящик пива и не смог его унести.
Об экологическом воспитании в городе Рязани

Об экологическом воспитании в городе Рязани

06.07.2017
Олег Булеков провел очередное заседание Общественного совета по экологии при администрации города Рязани.
День семьи, любви и верности отметят в Рязанской области

День семьи, любви и верности отметят в Рязанской области

06.07.2017
5 июля состоялся брифинг министра культуры и туризма региона Виталия Попова и руководителя главного управления ЗАГС Рязанской области Елены Васильевой,...
Глава региона Николай Любимов встретился с ректорами рязанских вузов

Глава региона Николай Любимов встретился с ректорами рязанских вузов

06.07.2017
5 июля глава региона Николай Любимов провел встречу с ректорами ведущих вузов Рязанской области.
Рязанскому ветерану помогли восстановить справедливость

Рязанскому ветерану помогли восстановить справедливость

06.07.2017
Рязанский областной суд удовлетворил требование прокурора к администрации в интересах ветерана.
Межевание земельных участков

Межевание земельных участков

06.07.2017
Управление Росреестра по Рязанской области (далее – Управление) поясняет, чем может грозить отсутствие установленных границ и что включает в себя...
Глава региона Николай Любимов провел расширенное заседание Правительства Рязанской области

Глава региона Николай Любимов провел расширенное заседание Правительства Рязанской области

06.07.2017
5 июля глава региона Николай Любимов провел расширенное заседание Правительства Рязанской области.
О перспективах развития туризма в Рязанской области

О перспективах развития туризма в Рязанской области

06.07.2017
5 июля на расширенном заседании регионального Правительства в соответствии с поручением главы региона Николая Любимова министерством культуры и туризма был...
Глава региона Николай Любимов: «Вместе с выпускниками РязГМУ у рязанской медицины хорошее будущее»

Глава региона Николай Любимов: «Вместе с выпускниками РязГМУ у рязанской медицины хорошее будущее»

06.07.2017
Об этом 5 июля заявил глава региона Николай Любимов в ходе торжественного выпуска молодых специалистов Рязанского государственного медицинского университета им.
Представители Рязанской области приглашаются к участию в конкурсе ФСБ России

Представители Рязанской области приглашаются к участию в конкурсе ФСБ России

06.07.2017
Федеральная служба безопасности России информирует, что до 1 октября текущего года продолжается прием заявок на участие в ежегодном конкурсе на...
Представители Рязанской области приглашаются к участию в конкурсе ФСБ России

Представители Рязанской области приглашаются к участию в конкурсе ФСБ России

06.07.2017
Федеральная служба безопасности России информирует, что до 1 октября текущего года продолжается прием заявок на участие в ежегодном конкурсе на...
Храм имени священника Николая и местных жителей

Храм имени священника Николая и местных жителей

06.07.2017
В рязанском селе построили храм имени священника и местных жителей, которых расстреляли в 1918 году.
Глава Рязанского региона Николай Любимов принял участие в селекторном совещании по вопросам реализации реформы контрольной и надзорной деятельности

Глава Рязанского региона Николай Любимов принял участие в селекторном совещании по вопросам реализации реформы контрольной и надзорной деятельности

06.07.2017
5 июля Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации реформы контрольной и надзорной деятельности.
В День семьи, любви и верности в Рязани будет изменено движение транспорта

В День семьи, любви и верности в Рязани будет изменено движение транспорта

06.07.2017
8 июля в Рязани в связи с проведением мероприятий, приуроченных к Всероссийскому дню семьи, любви и верности, с 9.00 до...

Анонсы

Россияне смогут признаться в любви необычным способом.

29-06-2017 Hits:334 Анонсы mediusinfo.ru

Дорогие рязанцы! 8 июля в России отмечается День Любви, Семьи и Верности. В преддверии праздника все россияне могут принять участие в проекте «Признаться в любви из сердца России» и опубликовать на российской интернет-платформе «СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ» пожелания или признания в любви своим родным и близким. Для этого нужно зайти на сайт СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ, кликнуть на раздел «Написать признание», закрепить фото или ссылку на видео, отметить свое местоположение, кликом «Отправить» - опубликовать признание. Признания участников проекта будут транслироваться на светодиодных экранах в центре Москвы

#ЧТОНЕТАК. Участие граждан в развитии городской среды

24-05-2017 Hits:234 Анонсы ИА Медиус

Проблемы взаимодействия власти и общества в развитии городской среды обсудят на круглом столе в Рязани с участием членов ОП РФ

«Три дня до весны» - новый фильм киностудии «Ленфильм»

04-05-2017 Hits:364 Анонсы ИА Медиус

4 мая к 72-летию со Дня Победы киностудия «Ленфильм» выпускает на экраны новую полнометражную картину «Три дня до весны» режиссера Александра Касаткина. Фильм станет подарком для всех ветеранов и жителей нашей страны.

Продолжается прием заявок на конкурс социальной рекламы «Импульс»

08-09-2016 Hits:12533 Анонсы

Всероссийский ежегодный конкурс социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс» продолжает прием заявок. Организатор конкурса – международная медиагруппа «Россия сегодня». Цель конкурса – развитие социальной рекламы в России.

Новости Рязани
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В МФЦ города Скопин действуют 10 окон приема и выдачи документов. Центр предоставляет 103 вида услуг (в том числе услуги министерства социальной защиты населения Рязанской области, муниципалитета и другое). Кстати, уже скоро количество услуг будет расширено.

Общая численность населения, на обслуживание которого рассчитан центр, - 60 тысяч человек. До 2017 года такие центры будут открыты во всех муниципальных образованиях региона.

По словам Олега Ковалева, подобные центры позволяют упростить процедуру получения необходимых документов.

Отметим, что специалисты Центра смогут выезжать в населенные пункты для оказания помощи населению. Для этих целей руководству Скопинского района был передан сертификат на приобретение автомобиля.

Важно!

Глава региона Олег Ковалев подчеркнул, что после Скопина подобные Центры будут открыты в Касимове и Сасове. 

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