События Рязани

- Новости Рязани
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08-07-2017 Hits:5 лента mediusinfo.ru
Американский журналист пожаловался российскому президенту Владимиру Путину на то, что Белый дом не предоставляет им комментариев по итогам его встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. «Мы им устроим, укажем», — пошутил глава государства. Он раскрыл сотрудникам СМИ несколько деталей их переговоров. Далее..Read more
08-07-2017 Hits:5 лента mediusinfo.ru
Президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина и модель Анастасию Шубскую со свадьбой. «Пусть в вашем доме всегда царят любовь и взаимопонимание. Здоровья вам, успехов и всего наилучшего. Ваш Владимир Путин», — зачитал поздравление президента певец Николай Басков. Далее..Read more
08-07-2017 Hits:6 лента mediusinfo.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что позиция США по Сирии стала более прагматичной. Российский лидер также отметил, что судьбу Башара Асада должен решать сирийский народ, а не американский Госдеп, и сообщил, что главная задача сейчас — договориться о границах зон деэскалации. Далее..Read more
08-07-2017 Hits:6 лента mediusinfo.ru
Киев занимается спекуляцией на русофобии, идя вразрез с интересами украинского народа, заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки». «У них остался только один товар, которым они успешно торгуют — это русофобия», — сказал глава государства. Далее..Read more
Лидеры стран, входящих в G20, приняли коммюнике по итогам саммита в Гамбурге. В частности, они договорились оставить рынки открытыми. Отмечается, что политики выступили против стратегии протекционизма. Кроме того, участники саммита признали за ВТО право устанавливать нормы международной торговли. Далее..
Москву не беспокоит вмешательство западной прессы во внутренние дела страны, заявил российский президент Владимир Путин в Гамбурге. «Если вы проанализируете прессу, немецкую прессу, или вообще европейскую, французскую — вот они занимаются постоянным вмешательством в наши внутренние дела», — сказал он. Далее..
Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс», сыграл свадьбу с моделью Анастасией Шубской, дочерью актрисы Веры Глаголевой. Праздничное мероприятие прошло в субботу, 8 июля, в Барвихе (Московская область). Далее..
Президент России Владимир Путин заявил, что Европа нуждается в проекте «Северный поток-2». По мнению главы государства, вокруг проекта «много всяких небылиц и споров», однако он в интересах европейской экономики. «И в интересах экономики Германии, которая отказывается от ядерной энергетики», — добавил Путин. Далее..
Между лидерами стран «нормандской четверки» — Германии, России, Украины и Франции — планируется телефонный разговор, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на брифинге по итогам саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. Политик подчеркнула, что они продолжат работу по украинскому урегулированию. Далее..
Президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки», заявил, что заинтересован во взаимодействии лишь с теми, кто может представить реальную повестку дня. Так глава государства высказался об оппозиционере Алексее Навальном. Далее..
Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что личные взаимоотношения с его американским коллегой Дональдом Трампом установлены, а «телевизионный Трамп» отличается от реального. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита G20. По словам Путина, Трамп адекватно воспринимает собеседника. Далее..
Информация о том, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пострадал в результате ДТП в Абхазии, где он находится с государственным визитом, не соответствует действительности. Об этом заявила пресс-секретарь глава республики Дина Гассиева. «Бибилов ни в какую аварию не попадал», — подчеркнула она. Далее..
Президент России Владимир Путин заверил руководителей стран-членов «Большой двадцатки», участвующих в саммите в Гамбурге, что Москва не вмешивалась в американские выборы. «Президент Путин указал партнерам по "двадцатке" на отсутствие реальных доказательств этого [вмешательства]», — сообщила российский шерпа в G20. Далее..