События Рязани

Данный проект решения принят депутатами единогласно. Теперь окончательное голосование будет проведено на общем заседании думы.

Напоминаем, что 22 июля прошли выборы в Касимовскую городскую думу. Федор Провоторов был избран депутатом.

Справка сайта (по данным официального сайта Рязанской городской думы).

Федор Провоторов

Родился 28 февраля 1965 года в селе Пальное Рязанского района Рязанской области.



Образование высшее.



В 1982 году окончил школу в селе Пальное. Окончил Рязанский Государственный педагогический университет имени С.А. Есенина, специальность юрист-правовед, Финансовую академию при Правительстве РФ, специальность финансы и кредит, а также Академию права и управления по специальности "государственное и муниципальное управление".



Трудовую биографию начал слесарем-сборщиком на Рязанском радиозаводе.



С 1995 года участвовал в становлении ряда крупных предприятий в городах Рязани и Касимове.



С 1997 года - акционер ряда крупных предприятий, расположенных в Рязанской области.



С 1999 года занимается политической деятельностью.



Ф.И. Провоторов - один из основателей общественно-политического движения Единство в регионе.



С января 2000 года - председатель исполнительного комитета РРО ОПОО - партия Единство. В этом качестве в 2000 году одержал победу на выборах депутатов Касимовской городской Думы, завоевав 67% голосов.



В 2001 году стал депутатом Рязанской областной Думы, одержав победу в своем округе. За него проголосовало 41,93% избирателей. Работал на постоянной основе в комитете по государственному устройству и местному самоуправлению.



С 2001 года является членом политсовета Рязанского регионального отделения ВПП Единая Россия.



В 2004 году одержал победу на выборах мэра города Касимова, второго по значению города в Рязанской области. За его кандидатуру отдано 49,52% голосов избирателей.



С января 2006 года приступил к исполнению обязанностей главы администрации города Рязани.

С 20 марта 2008 года по 26 апреля 2012 года - глава муниципального образования город Рязань, председатель Рязанской городской Думы.

2 марта 2008 года избран депутатом Рязанской городской Думы.

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