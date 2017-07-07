События Рязани

Оказывается, что на участке от перекрестка с улицей Новоселов до перекрестка с Касимовским шоссе полным ходом идут ремонтные работы. И это все при том, что два дня идут дожди.

- Асфальт… почти весь срезан, - сообщает пользователь, - Ямы, каша…

Ямы засыпаются подобием асфальтовой крошки, «затаптывая лопатами, ногами и бог весть чем».

Техники, отмечает пользователь, нет. Долго ли продержится такая дорога?

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