События Рязани

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08-07-2017 Hits:2 лента mediusinfo.ru
Специалист по невербальной коммуникации Даррен Стэнтон проанализировал, что означали жесты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на их первой встрече, состоявшейся накануне. По мнению эксперта, движения глав государств демонстрировали их взаимное уважение. Далее..Read more
08-07-2017 Hits:4 лента mediusinfo.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Берлин совершает политическое самоубийство, а также выразил уверенность в том, что в Германии нет политических свобод. Так он отреагировал на решение немецких властей, отказавших ему во встрече с проживающими в ФРГ турками. Далее..Read more
08-07-2017 Hits:4 лента mediusinfo.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет желания кататься на президентском лимузине проекта «Кортеж», пока тот не пройдет все испытания. «Вы сами езжайте на машине, которая не готова, а потом, когда вы покатаетесь, а я посмотрю, как это происходит, мы вместе ее еще поиспытываем», — пошутил он. Далее..Read more
08-07-2017 Hits:5 лента mediusinfo.ru
Американский журналист пожаловался российскому президенту Владимиру Путину на то, что Белый дом не предоставляет им комментариев по итогам его встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. «Мы им устроим, укажем», — пошутил глава государства. Он раскрыл сотрудникам СМИ несколько деталей их переговоров. Далее..Read more
Президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина и модель Анастасию Шубскую со свадьбой. «Пусть в вашем доме всегда царят любовь и взаимопонимание. Здоровья вам, успехов и всего наилучшего. Ваш Владимир Путин», — зачитал поздравление президента певец Николай Басков. Далее..
Москву не беспокоит вмешательство западной прессы во внутренние дела страны, заявил российский президент Владимир Путин в Гамбурге. «Если вы проанализируете прессу, немецкую прессу, или вообще европейскую, французскую — вот они занимаются постоянным вмешательством в наши внутренние дела», — сказал он. Далее..
Лидеры стран, входящих в G20, приняли коммюнике по итогам саммита в Гамбурге. В частности, они договорились оставить рынки открытыми. Отмечается, что политики выступили против стратегии протекционизма. Кроме того, участники саммита признали за ВТО право устанавливать нормы международной торговли. Далее..
Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс», сыграл свадьбу с моделью Анастасией Шубской, дочерью актрисы Веры Глаголевой. Праздничное мероприятие прошло в субботу, 8 июля, в Барвихе (Московская область). Далее..
Президент России Владимир Путин заявил, что Европа нуждается в проекте «Северный поток-2». По мнению главы государства, вокруг проекта «много всяких небылиц и споров», однако он в интересах европейской экономики. «И в интересах экономики Германии, которая отказывается от ядерной энергетики», — добавил Путин. Далее..
Президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки», заявил, что заинтересован во взаимодействии лишь с теми, кто может представить реальную повестку дня. Так глава государства высказался об оппозиционере Алексее Навальном. Далее..
Между лидерами стран «нормандской четверки» — Германии, России, Украины и Франции — планируется телефонный разговор, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на брифинге по итогам саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. Политик подчеркнула, что они продолжат работу по украинскому урегулированию. Далее..
Киев занимается спекуляцией на русофобии, идя вразрез с интересами украинского народа, заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки». «У них остался только один товар, которым они успешно торгуют — это русофобия», — сказал глава государства. Далее..
Президент России Владимир Путин заявил, что позиция США по Сирии стала более прагматичной. Российский лидер также отметил, что судьбу Башара Асада должен решать сирийский народ, а не американский Госдеп, и сообщил, что главная задача сейчас — договориться о границах зон деэскалации. Далее..