События Рязани

За звание лучшего боролись сотрудники ГАИ из 81 регионов страны.
Эдуард Филькин и раньше представлял рязанцев на подобных соревнованиях. В 2009 году он занял 19 место в общем зачете. В 2012 году Филькин занял четвертое место, отстав от призового третьего места всего на 0,5 балла.
Всего инспекторы показывали «класс» в пяти номинациях:
- Фигурное вождение автомобиля (профессиональное управление легковым автомобилем);
- Физическая подготовка (бег и подтягивание, владение боевыми приемами);
- Огневая подготовка (стрельба из пистолета);
- Медицинская подготовка (навыки оказания первой помощи);
- Специальная подготовка (знание Правил дорожного движения, законодательства РФ в данной сфере).
Справка сайта.
Конкурс «Лучший государственный инспектор ГИБДД МВД России» проводится раз в три года. В этот раз конкурс прошел в Липецке в конце августа.