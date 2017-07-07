События Рязани

В отделе транспорта и связи администрации города сообщают, что мобильные роутеры от «Мегафона» будут установлены в троллейбусах №№3 и 10.

- Данные маршруты связывают университеты, - рассказал в отделе транспорта, - мы надеемся, что подобный проект позволит привлечь пассажиров в муниципальный транспорт.

Прямая речь.

- Пересел с маршруток на троллейбус. Ползет, правда, медленно, но зато посидеть в сети можно, - говорит студент РГУ им. С.А. Есенина Сергей.

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