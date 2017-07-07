События Рязани

Общая площадь парков составляет 74 тысячи гектаров. Они будут находиться на территории Спасского района («Старорязанский»), Захаровского и Рыбновского районов («Осетринский»), Милославского района («Придонье»), Рыбновского и Рязанского районов («Есенинский»). По словам главы региона Олега Ковалева, лесной комплекс области активно развивается, действует предприятие «Пожлес», работает проект по оснащению вышек сотовой связи системами видеонаблюдения. В дальнейшем в регионе продолжат укреплять материально-техническую базу учреждений, повысят оперативность обнаружения очагов огня и продолжат работы по восстановлению леса.

Олег Ковалев сформулировал основные задачи по охране и рациональному использованию леса. Главной задачей было названо пресечение деятельности «черных лесорубов», сообщают в пресс-службе правительства региона.

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