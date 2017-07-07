События Рязани

В уборке будут участвовать горожане, индивидуальные предприниматели, юридические лица, школьники и студенты. В каждом районе города создадут штабы во главе с префектами.

Планируется очистить от мусора дворы, их благоустроить и озеленить, спилить сухие деревья и вывезти ветки, отремонтировать детское игровое оборудование и бельевые площадки. В рамках месячника по уборке города будет продолжаться ремонт дорог. Кроме того, городские власти планируют провести санитарную очистку городских кладбищ.

Все фонтаны в городе подготовят к зимней консервации.

Знай время!

Общегородской субботник состоится 22 сентября.

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