События Рязани

В акции примут участие учреждения образования, спорта, общественные организации, население, представители бизнеса (уже есть согласие от крупнейших фирм региона – «Зеленый сад», «ЭРА», ООО «ТехноФлекс» и другие). РГУ имени С.А. Есенина, торговый центр «Малина» и ООО «Авто-сити» организует посадку зеленых насаждений в микрорайоне Дашково-Песочня на базе парка-дендрария.

Всего планируется высадить более 1 тысячи единиц зеленых насаждений. Если и вы хотите принять участие в акции, то достаточно связаться со специалистами отдела природопользования и экологии управления благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани по телефону 8(4912)25-28-14.

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