События Рязани

08-07-2017 Hits:5 лента mediusinfo.ru
Американский журналист пожаловался российскому президенту
Владимиру Путину на то, что Белый дом не предоставляет им
комментариев по итогам его встречи с американским коллегой
Дональдом Трампом. «Мы им устроим, укажем», — пошутил глава
государства. Он раскрыл сотрудникам СМИ несколько деталей их
переговоров.
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08-07-2017 Hits:5 лента mediusinfo.ru
Президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра
Овечкина и модель Анастасию Шубскую со свадьбой. «Пусть в вашем
доме всегда царят любовь и взаимопонимание. Здоровья вам, успехов и
всего наилучшего. Ваш Владимир Путин», — зачитал поздравление
президента певец Николай Басков.
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08-07-2017 Hits:6 лента mediusinfo.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что позиция США по
Сирии стала более прагматичной. Российский лидер также отметил, что
судьбу Башара Асада должен решать сирийский народ, а не
американский Госдеп, и сообщил, что главная задача сейчас —
договориться о границах зон деэскалации.
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08-07-2017 Hits:6 лента mediusinfo.ru
Киев занимается спекуляцией на русофобии, идя вразрез с
интересами украинского народа, заявил российский президент Владимир
Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки».
«У них остался только один товар, которым они успешно торгуют — это
русофобия», — сказал глава государства.
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