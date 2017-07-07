События Рязани

В четверг, 13 сентября, члены областной избирательной комиссии рассмотрели жалобы Татьяны Курчановой и Олеси Финансовой. Татьяна Курчанова обратила внимание членов комиссии на то, что в газете «Вечерняя Рязань» появлялись материалы с преобладанием информации про Игоря Морозова. Кроме того, на страницах издания был размещен социологический опрос «Левады-центра». Однако в газете не было указана организация, проводившая социологическое исследование, условия выборки респондентов и другое. Исполняющий обязанности главного редактора газеты О.Кондрашова в своем письме членам комиссии отметила, что данные публикации, по ее мнению, не имеют целью побудить избирателей к голосованию за кандидата.

Гражданка Финансова обратилась в избирком с жалобой и на «Новую газету». В своем заявлении она сообщила, что в одном из материалов было нарушено требование равенства кандидатов на пост губернатора. Высказывания в публикации создают положительное отношение к кандидату.

В результате все жалобы были направлены в Роскомнадзор.

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