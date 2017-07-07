События Рязани

Сейчас продолжаются поиски 74-летней женщины, которая ушла за грибами вместе с подругой 26 августа в районе поселка Кустаревка Сасовского района; 82-летнего мужчины, уехавшего за грибами в район деревни Лисицы Сасовского района. 5 сентября заблудилась 82-летняя женщина.

В МЧС напоминают, что в регионе за этот год в лесах потерялись более 20 грибников. Один из них погиб, а троих разыскивают до сих пор.

Куда звонить, если потерялся близкий человек?

Телефон единой службы спасения – 01 или 112.

Телефон доверия: 8(4912)21-63-04

Центр управления в кризисных ситуациях: 8(4912)28-96-45.

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