События Рязани

До 8 утра не будет холодной воды на улицах Черновицкая, Гоголя, Чернышевского, Островского, Полетаева, Чернышевского, Братиславская, поселок Никуличи. Подача холодной воды снижена на улицах Гагарина, Ленинского Комсомола, Стройкова, Пушкина, Татарская, Березовая, с 1 по 10 Линию, а также в поселках Телецентр, Голенчино.

В районе Городская роща, как сообщили корреспонденту ИА «Медиус», организован подвоз воды (возле магазина «Роща» и на разворотном кругу улицы Березовая). Дополнительную информацию можно получить по телефону 41-06-26.

Причина отключения воды – ремонт водовода на улице Голенчинской, дом 81.

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