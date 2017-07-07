События Рязани

22 сентября, в Общеобластной день посадки леса, рязанцы-добровольцы высаживали саженцы деревьев на территории Солотчинского лесничества около поселка Передельцы Рязанского района. 500 человек из числа студентов, школьников, представителей общественных организаций и рядовых рязанцев высадили более 81 000 саженцев сосны на площади 18 га.

Прибывший в рязанскую область руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Виктор Масляков вместе с главой региона Олегом Ковалёвым так же внесли свою лепту в общее дело. Виктор Николаевич отметил, что Рязанская область очень сильно пострадала от пожаров в 2010 году, однако она одна из первых стала активно восстанавливать свое лесное хозяйство.

«Глава Рязанского региона Олег Ковалёв выступил с инициативой, благодаря которой лесоводы всей страны получили дополнительное финансирование на рекультивацию земель. Это очень серьезно поддержало всю лесную отрасль. Учитывая, что полномочия по содержанию лесов переданы субъектам федерации, активная позиция политических лидеров, руководителей регионов имеет большое значение в деле сохранения и восстановления лесов», – заявил Виктор Масляков.

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