События Рязани

Олег Иванович коротко охарактеризовал ситуацию в лесной отрасли региона. В частности он отметил, что при поддержке федерального агентства создан механизм ликвидации лесных пожаров, степень оперативности повысилась в разы. В лесном хозяйстве начато внедрение системы ГЛОНАСС, которая уже установлена на 13 машинах «Пожлес». Ведется работа по расчистке горельников. Весной и осенью проводятся областные акции – Дни посадки леса.

В свою очередь Виктор Николаевич поблагодарил Олега Ковалёва за поддержку отрасли на федеральном уровне. «Для нас важно, чтобы в субъектах шли позитивные, созидательные процессы, – отметил Виктор Масляков. – Хочу передать отдельную благодарность от лесоводов России за то, что Вы на большой политической трибуне поднимаете проблемы нашей отрасли». По его словам, благодаря инициативам рязанского губернатора в прошлом и текущем году было получено финансирование на возрождение лесов после пожаров 2010 года, и эту поддержку почувствовала вся Центральная Россия. «Очень важно, когда политические лидеры в субъектах поддерживают отрасль так, как это делаете вы», – подчеркнул Виктор Масляков.

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