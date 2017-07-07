События Рязани

Центральной детской библиотеке, что на улице Станкозаводской, 27, уже более 60 лет. Понятно, что за это время помещение потеряло хороший внешний вид, да и мебель пришла в негодность. Необходимость ремонта назрела давно.

В этом году из городского бюджета на ремонт и закупку нового оборудования было выделено 2,5 млн. рублей. Теперь библиотека стала более удобной и для работников и для читателей. В библиотеке создана локальная компьютерная сеть, объединяющая 14 персональных компьютеров ЦДБ, внедряются новые способы и методы профессиональной деятельности, автоматизируются библиотечные процессы. Детям здесь не только выдают книжки и журналы - для них проводят мероприятия и конкурсы, разрабатывают тематические программы, устраивают веселые праздники. Ежегодно библиотеку посещают 8000 читателей.

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