События Рязани

Центр открылся сегодня в здании главного управления государственной службы занятости населения Рязанской области по адресу ул. Толстого, 10. Он создан в рамках национальной социальной программы массового бесплатного обучения граждан пожилого возраста и инвалидов основам информационно-коммуникационных технологий и получению государственных услуг в электронном виде «Бабушка-онлайн»-«Дедушка-онлайн».

Преподавать здесь станут студенты рязанских вузов, по специально адаптированной для пожилых людей программе. 10 учебных мест оснащены ноутбуками с необходимым программным обеспечением и выходом в Интернет. Занятия будут проходить два раза в неделю в течение 1,5 месяцев. Организаторы отметили, что Центр будет оказывать такого рода образовательные услуги до тех пор, пока в них будет спрос.

"У нас в области почти треть населения составляют граждане старше трудоспособного возраста, – сказал присутствовавший на открытии Олег Ковалёв. – Поэтому очень важно, чтобы все желающие смогли бесплатно обучиться работе на компьютере. За два-три года нам надо провести тотальный компьютерный ликбез среди людей пожилого возраста, поэтому мы будем работать над тем, чтобы открыть подобные Центры во всех районах города Рязани, в Касимове, Скопине и Сасове, а в перспективе – в каждом райцентре. Мир изменился, в современных условиях все больше услуг оказывается в электронном виде, и владение информационными технологиями значительно облегчит жизнь пожилым людям. Через Интернет они смогут получать необходимую информацию, записываться на прием к врачу, заказывать билеты на транспорт, делать покупки, оплачивать коммунальные услуги, не выходя из дома".

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