События Рязани

В школе № 56 г. Рязани праздник - теперь у ребят есть все условия, чтобы заниматься спортом на улице. Новая спортплощадка имеет специальное покрытие, здесь установлены кольца для баскетбола и ворота для мини-футбола.

- Мы прилагаем все усилия, чтобы вы росли сильными и здоровыми. Я, будучи в вашем возрасте, мог только мечтать о такой спортивной площадке. Вам повезло больше, - сказал ребятам присутствующий на празднике начальник управления образования администрации города Рязани Виталий Ерёмкин. От администрации города Рязани школе вручили комплект мячей для игры в футбол, баскетбол и волейбол.

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