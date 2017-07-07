События Рязани

Вручение наград приурочили к дню 75-летия Рязанской области. Поздравляя собравшихся, губернатор области Олег Ковалёв отметил немалую роль рязанского народа, который подарил России множество выдающихся людей: ученых, поэтов, художников – мастеров своего дела.

- И сегодня рязанцы продолжают эти славные традиции. Хотя все вы работаете в разных отраслях, объединяет вас одно общее качество – стремление добросовестно и ответственно трудиться, добиваться высоких результатов в любимом деле, – сказал Олег Ковалёв. – Мы гордимся тем, что копилка наших общих достижений постоянно пополняется новыми успехами. Уверен, что благодаря вашему мастерству и трудолюбию мы сможем еще очень многого добиться, сделать наш край по-настоящему крепким и процветающим.

Олег Иванович отметил, что именно на таких людей следует опираться при решении большинства задач современного общества.

Среди награжденных – семья Алексеенко из Кораблинского района, воспитывающая десятерых детей и семья Ерыкиных из Чучковского района, у которых девять детей. Они удостоены почетного знака «Родительская доблесть».

Памятным знаком «Благодарность от Земли Рязанской» награжден слесарь-сборщик Иван Агапкин, который с 1976 года работает на 360 авиационном заводе. Валентина Бокова, старший инспектор Клепиковского отдела соцзащиты населения помогает и поддерживает в сложных жизненных ситуациях семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченных и больных людей. Ей вручили ценный подарок.



Всего медалями, почетными и памятными знаками, грамотами, благодарностями и ценными подарками было отмечено более 50 человек, ряду жителей Рязани присвоены почетные звания

похожие новости