События Рязани

Для жителей Дашково-Песочни берега Черезовских прудов излюбленное место для отдыха. Вот только далеко не каждый убирает за собой и уносит мусор. Потому и решили в Рязани проводить ежегодно, после окончания летнего периода экологический конкурс-праздник «Чистим пруды».
В это день на берег пруда выходят школьники близ лежащих школ. Они соревнуются в конкурсе приветствий и тематических плакатов. Но главное в этот день – собрать побольше мусора, очистить пруды.
В этом году участие в празднике приняли три школы: №№ 62, 63, 72. По итогам конкурсов первое место заняла команда школы №72, она же собрала большее количества мусора. Второе место у учащихся школы №63, третье - №62. Победители получили ценные призы, а каждый участник праздника - сладкий подарок.