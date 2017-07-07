События Рязани

В ярмарке принимает участие более 50 малых, средних и крупных предприятий Рязани, Рязанского и Рыбновского районов, которые предлагают более 2 000 вакансий в самых разных сферах деятельности. Среди самых востребованных профессий – рабочие специальности. А именно у людей предпенсионного и пенсионного возраста есть необходимый опыт работы.

По словам министра экономического развития и торговли региона Олега Булекова, цель таких ярмарок вакансий "помочь людям старшего поколения найти достойную работу, ознакомившись с имеющимися вакансиями на одной площадке".

Ярмарка вакансий "Ваш опыт - богатство региона" можно посетить и завтра, 28 сентября с 9.00 до 13.00 в здании Рязанской филармонии, ул. Ленина, 26.

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