События Рязани

Большинство рассмотренных вопросов касались капитального ремонта жилья. Так, жильцы дома по ул. Шевченко обратились с просьбой о ремонте квартиры, которая находится в муниципальной собственности. Жители дома по ул. Новослободской - с просьбой о ремонте протекающей кровли.

С вопросом о нарушении общественного порядка из-за работающего кафе, расположенного в жилом доме, обратилась жительница по ул. Циолковского. В кафе включают музыку в ночное время, что нарушает покой граждан.

Глава администрации Виталий Артёмов поручил подведомственным подразделениям проверить ситуацию с кафе, выделить средства на ремонт квартиры и крыши. Решение прозвучавших вопросов глава администрации города будет контролировать лично.

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