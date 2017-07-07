События Рязани

В акции принимают участие студенты рязанских вузов, активисты из Молодежного парламента и Молодежного совета, экологи из Экологического Рязанского Альянса.
В посадке 75 канадских и голубых елей приняли участие студенты Рязанского государственного университета, а также музыканты групп «Земляне» и «Бойкот».
В рамках акции «За чистый город» студентами Рязани было высажено более 1000 деревьев. Итоги акции будут подведены в пятницу, 28 сентября, в 20 часов на площади Победы, где состоится концерт с участием групп «Земляне», «Бойкот», «Русские», «Санкт-Петербург», «Чичерина» а также популярных исполнителей Славы и Дмитрия Колдуна. Ведущий концерта – Алексей Воробьев. Принять участие в празднике смогут все желающие!