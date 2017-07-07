События Рязани

Как сообщил начальник отдела транспорта и связи администрации города Рязани Дмитрий Рябчиков, единая форма одежды разработана в целях повышения культуры обслуживания населения перевозчиками. Отделом транспорта и связи был изучен опыт автотранспортных предприятий других городов, в частности, Коломны, где уже внедрена форма одежды.

В Рязани модели единой формы для водителей и кондукторов были продемонстрированы на совещании перевозчиков в августе 2012 года. Затем предложенный вариант перевозчики обсудили в своих трудовых коллективах. По словам Дмитрия Рябчикова, на сегодня достигнута договоренность с несколькими ателье Рязани, которые занимаются пошивом формы для водителей и кондукторов. Некоторые коммерческие перевозчики уже переодели водительский состав. Постепенно все водители и кондукторы, работающие на муниципальных и коммерческих транспортных предприятиях, перейдут на единую форму.

В комплект мужской формы входят: куртка и брюки тёмно-синего цвета и рубашка с длинным рукавом голубого цвета. В комплект одежды для женщин-кондукторов включены: брюки, рубашка и жилет. Для зимнего времени комплект предлагается дополнить теплой курткой темно-синего цвета, а для летнего времени – рубашкой с коротким рукавом.

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