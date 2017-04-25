Новости дня в Рязани. Информационное агентство Медиус

21-04-2017 Hits:1054 Мнения Ольга Асина
Состоялась встреча Председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко с главой Рязанского региона Николаем Любимовым.
29-03-2017 Hits:1492 Мнения Надежда Фрольцова
Верховный суд разрешил водителям перевозить детей до 12 лет без автокресел, но с помощью других специальных удерживающих устройств и пристегнутых ремней безопасности, пишет gazeta.ru.
28-03-2017 Hits:1320 Мнения Надежда Фрольцова
С такой инициативой выступил член Совета Федерации России от Владимирской области Антон Беляков.
01-03-2017 Hits:2182 Мнения Надежда Фрольцова
В Госдуме предлагают перенести празднование Дня защитника Отечества на конец августа.
04-01-2017 Hits:4055 Мнения Надежда Фрольцова
Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобилях.
12-12-2016 Hits:4046 Мнения Надежда Фрольцова
Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект, который приостанавливает до 1 января 2020 года действие нормы о ежегодном пересмотре размера материнского капитала с учетом темпов роста инфляции.
05-12-2016 Hits:4262 Мнения mediusinfo.ru
7 декабря в Санкт-Петербурге городским судом будет рассмотрена апелляционная жалоба на решение об аресте бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна. Чиновник обвиняется в мошенничестве при строительстве «Зенит-Арены». Жалоба поданая адвокатами указывает...
05-12-2016 Hits:3633 Мнения Надежда Фрольцова
Решение об этом было принято не сразу. По данному вопросу велось долгое обсуждение, было собрано множество мнений.
21-04-2017 Hits:990 Анонсы Ольга Асина
Социально-культурная акция «Субботник у Дома Хвощинских», приуроченная к Всероссийскому проекту «Зеленая Россия», состоится 22 апреля.
08-09-2016 Hits:11984 Анонсы mediusinfo.ru
Всероссийский ежегодный конкурс социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс» продолжает прием заявок. Организатор конкурса – международная медиагруппа «Россия сегодня». Цель конкурса – развитие социальной рекламы в России.
25-04-2017 Hits:2 лента mediusinfo.ru
Пророссийское подполье в Одессе разгромлено и боится действовать открыто. «Патриоты (в Одессе) действовали очень активно, решительно. Где-то даже доходило и до криминальных действий, но это была защита самого государства»...
25-04-2017 Hits:3 лента mediusinfo.ru
Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон увидел экстремизм в выдвинутой жителями Красноярска идее провести референдум о необходимости строительства православного храма в центре города. Иерарх напомнил жителям города про страшную смерть...
25-04-2017 Hits:3 лента mediusinfo.ru
В Москве открылась 29-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2017», передает корреспондент «Ленты.ру» с места события. Мероприятие пройдет с 25 по 28 апреля в ЦВК «Экспоцентр». В нем...
25-04-2017 Hits:6 лента mediusinfo.ru
В Ханты-Мансийском автономном округе родственники обнаружили двух охотников мертвыми, а еще двоих — ранеными. По предварительным данным, оба пострадавших получили ножевые ранения, причины смерти погибших пока не установлены. Следственно...
25-04-2017 Hits:6 лента mediusinfo.ru
В Карелии будет переименован аэропорт Бесовец, располагающийся около Петрозаводска. Об этом во время заседания Госкомиссии по подготовке празднования 100-летия Карелии заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он напомнил, что...
25-04-2017 Hits:7 лента mediusinfo.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров оговорился, назвав Лаосской самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР). Оговорку он допустил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером, на которой обсуждался...
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