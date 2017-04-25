Новости дня в Рязани. Информационное агентство Медиус

В Рязанской области состоялся фестиваль колокольного звона 25.04.2017 Колокольный звон объединил людей разных возрастов и профессий. Самому юному участнику фестиваля – 13 лет, а самому старшему – 70.

В школах Москвы заработает система питания по карточкам 25.04.2017 До конца 2017 года во всех столичных школах заработает система «Проход и питание», с помощью которой дети смогут проходить в...

Соревнуются рязанские школьники 25.04.2017 С 25 по 28 апреля в Рязанской области пройдут финальные соревнования регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания».

О доступности архивов Великой Отечественной Войны 25.04.2017 Расширение доступа к архивам Великой Отечественной войны через интернет-ресурсы поможет более аргументированно отстаивать историческую правду, не допускать ее искажения. Такое...

О пешеходных переходах около школ 25.04.2017 Активисты Народного фронта обсудили проблему безопасности на пешеходных переходах возле рязанских школ.

Акция памяти прошла в Клепиковском районе Рязанской области 25.04.2017 Активисты Народного фронта вместе со школьниками привели в порядок «Огни памяти» в Клепиковском районе.

Вмешалась прокуратура 25.04.2017 Рязанское предприятие выплатило сотрудникам 2 млн.

Экологическая акция состоялась в Рязанской области 25.04.2017 В рамках Года экологии в России 21 и 22 апреля в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина состоялась экологическая акция «День земли».

Рязанцам предлагают пробежать полумарафон 25.04.2017 Профессиональных спортсменов и любителей бега приглашают участвовать в забеге «Рязанский кремль 2017».

Этот День Победы 25.04.2017 В Рязанской области стартовала акция «Георгиевская ленточка».

В Рязанской области подешевел сахар и подорожала рыба 24.04.2017 Повышение цены зафиксировано на капусту белокочанную – на 16,4%, картофель – на 2,6%, лук репчатый – на 6%, морковь –...

К 1 сентября возле всех школ Рязани появятся безопасные пешеходные подходы 24.04.2017 В среднем для приведение подходов в соответствие с нормами необходимо 35 млн рублей.