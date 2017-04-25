Новости дня в Рязани. Информационное агентство Медиус

Дата и время
16+

Лента новостей

В Рязанской области состоялся фестиваль колокольного звона

В Рязанской области состоялся фестиваль колокольного звона

25.04.2017
Колокольный звон объединил людей разных возрастов и профессий. Самому юному участнику фестиваля – 13 лет, а самому старшему – 70.
В школах Москвы заработает система питания по карточкам

В школах Москвы заработает система питания по карточкам

25.04.2017
До конца 2017 года во всех столичных школах заработает система «Проход и питание», с помощью которой дети смогут проходить в...
Соревнуются рязанские школьники

Соревнуются рязанские школьники

25.04.2017
С 25 по 28 апреля в Рязанской области пройдут финальные соревнования регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания».
О доступности архивов Великой Отечественной Войны

О доступности архивов Великой Отечественной Войны

25.04.2017
Расширение доступа к архивам Великой Отечественной войны через интернет-ресурсы поможет более аргументированно отстаивать историческую правду, не допускать ее искажения. Такое...
О пешеходных переходах около школ

О пешеходных переходах около школ

25.04.2017
Активисты Народного фронта обсудили проблему безопасности на пешеходных переходах возле рязанских школ.
Акция памяти прошла в Клепиковском районе Рязанской области

Акция памяти прошла в Клепиковском районе Рязанской области

25.04.2017
Активисты Народного фронта вместе со школьниками привели в порядок «Огни памяти» в Клепиковском районе.
Вмешалась прокуратура

Вмешалась прокуратура

25.04.2017
Рязанское предприятие выплатило сотрудникам 2 млн.
Экологическая акция состоялась в Рязанской области

Экологическая акция состоялась в Рязанской области

25.04.2017
В рамках Года экологии в России 21 и 22 апреля в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина состоялась экологическая акция «День земли».
Рязанцам предлагают пробежать полумарафон

Рязанцам предлагают пробежать полумарафон

25.04.2017
Профессиональных спортсменов и любителей бега приглашают участвовать в забеге «Рязанский кремль 2017».
Этот День Победы

Этот День Победы

25.04.2017
В Рязанской области стартовала акция «Георгиевская ленточка».
В Рязанской области подешевел сахар и подорожала рыба

В Рязанской области подешевел сахар и подорожала рыба

24.04.2017
Повышение цены зафиксировано на капусту белокочанную – на 16,4%, картофель – на 2,6%, лук репчатый – на 6%, морковь –...
К 1 сентября возле всех школ Рязани появятся безопасные пешеходные подходы

К 1 сентября возле всех школ Рязани появятся безопасные пешеходные подходы

24.04.2017
В среднем для приведение подходов в соответствие с нормами необходимо 35 млн рублей.
Рязанцы услышат отрывки из великих творений Моцарта

Рязанцы услышат отрывки из великих творений Моцарта

24.04.2017
В рязанском Театре кукол состоится спектакль без слов в полной темноте.
Изменились правила парковки на улице Сенной в Рязани

Изменились правила парковки на улице Сенной в Рязани

24.04.2017
Об этом информирует управление благоустройства Рязани.

Мнения

Валентина Матвиенко: «У Рязанской области большой потенциал»

21-04-2017 Hits:1054 Мнения Ольга Асина

Состоялась встреча Председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко с главой Рязанского региона Николаем Любимовым.

Верховный суд разрешил перевозить детей без автокресел

29-03-2017 Hits:1492 Мнения Надежда Фрольцова

Верховный суд разрешил водителям перевозить детей до 12 лет без автокресел, но с помощью других специальных удерживающих устройств и пристегнутых ремней безопасности, пишет gazeta.ru.

В Госдуму внесли законопроект о запрете суррогатного материнства

28-03-2017 Hits:1320 Мнения Надежда Фрольцова

С такой инициативой выступил член Совета Федерации России от Владимирской области Антон Беляков.

В Госдуме предложили перенести День защитника Отечества на август

01-03-2017 Hits:2182 Мнения Надежда Фрольцова

В Госдуме предлагают перенести празднование Дня защитника Отечества на конец августа. 

Конструкция детского автокресла должна соответствовать росту и весу ребенка

04-01-2017 Hits:4055 Мнения Надежда Фрольцова

Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобилях.

Госдума заморозила индексацию маткапитала до 2020 года

12-12-2016 Hits:4046 Мнения Надежда Фрольцова

Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект, который приостанавливает до 1 января 2020 года действие нормы о ежегодном пересмотре размера материнского капитала с учетом темпов роста инфляции.

Адвокаты бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна нашли ошибку в суде

05-12-2016 Hits:4262 Мнения mediusinfo.ru

7 декабря в Санкт-Петербурге городским судом будет рассмотрена апелляционная жалоба на решение об аресте бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна. Чиновник обвиняется в мошенничестве при строительстве «Зенит-Арены». Жалоба поданая адвокатами указывает...

Саратовская область перешла в новый часовой пояс

05-12-2016 Hits:3633 Мнения Надежда Фрольцова

Решение об этом было принято не сразу. По данному вопросу велось долгое обсуждение, было собрано множество мнений.

Анонсы

"Творческий субботник у Дома Хвощинских" соберет Рязанцев

21-04-2017 Hits:990 Анонсы Ольга Асина

Социально-культурная акция «Субботник у Дома Хвощинских», приуроченная к Всероссийскому проекту «Зеленая Россия», состоится 22 апреля.

Продолжается прием заявок на конкурс социальной рекламы «Импульс»

08-09-2016 Hits:11984 Анонсы mediusinfo.ru

Всероссийский ежегодный конкурс социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс» продолжает прием заявок. Организатор конкурса – международная медиагруппа «Россия сегодня». Цель конкурса – развитие социальной рекламы в России.

Ветеран АТО обрадовался «притихшей вате» в Одессе

25-04-2017 Hits:2 лента mediusinfo.ru

Пророссийское подполье в Одессе разгромлено и боится действовать открыто. «Патриоты (в Одессе) действовали очень активно, решительно. Где-то даже доходило и до криминальных действий, но это была защита самого государства»...

В РПЦ предупредили о «страшной смерти» противников храмового строительства

25-04-2017 Hits:3 лента mediusinfo.ru

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон увидел экстремизм в выдвинутой жителями Красноярска идее провести референдум о необходимости строительства православного храма в центре города. Иерарх напомнил жителям города про страшную смерть...

В Москве открылась крупнейшая выставка информационных технологий

25-04-2017 Hits:3 лента mediusinfo.ru

В Москве открылась 29-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2017», передает корреспондент «Ленты.ру» с места события. Мероприятие пройдет с 25 по 28 апреля в ЦВК «Экспоцентр». В нем...

В Югре двое мужчин погибли во время охоты

25-04-2017 Hits:6 лента mediusinfo.ru

В Ханты-Мансийском автономном округе родственники обнаружили двух охотников мертвыми, а еще двоих — ранеными. По предварительным данным, оба пострадавших получили ножевые ранения, причины смерти погибших пока не установлены. Следственно...

Патрушев пообещал переименовать петрозаводский аэропорт Бесовец

25-04-2017 Hits:6 лента mediusinfo.ru

В Карелии будет переименован аэропорт Бесовец, располагающийся около Петрозаводска. Об этом во время заседания Госкомиссии по подготовке празднования 100-летия Карелии заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он напомнил, что...

Лавров снова назвал Луганскую народную республику Лаосской

25-04-2017 Hits:7 лента mediusinfo.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оговорился, назвав Лаосской самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР). Оговорку он допустил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером, на которой обсуждался...

Новости дня в Рязани. Информационное агентство Медиус

Хотите быть в курсе последних новостей города Рязань? Тогда Вы находитесь в правильном месте! Предлагаем Вашему вниманию официальный сайт информационного агентство Медиус. На сайте Вы можете почитать городские новости,расписание кинотеатров спортивные новости и новости о происшествиях в Рязани и Рязанской области. Надеемся, наш сайт поможет Вам быть в курсе последний новостей родного города!

Нам отвечают

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru